Laličić: Članovi DPS koji učestvuju u litijama biće izbačeni iz partije

„TO SU POLITIČKI SKUPOVI UPERENI PROTIV DRŽAVE“

Poslanica Demokratske partije socijalista (DPS) u Skupštini Crne Gore i predsjednica Opštinskog odbora (OO) te partije u Tivtu, Jovanka Laličić najavila je da će svi članovi DPS koji učestvuju u litijama Mitropolije crnogorsko-primorske protiv Zakona o slobodi vjeroispovijesti, biti izbačeni iz članstva te partije.

„To je najintimnije i najsuptilnije osjećanje svakog čovjeka i niko nema pravo da ulazi u njihovu intimu, kao što moramo poštovati i ako je neko ateista i slično. Ali upravo našim članovima moramo ukazati da se ta njihova najiskrenija osjećanja ovih dana duboko zloupotrebljavaju i da se moraju braniti od nasrtaja i kletvi da će biti izbačeni iz crkve, iz pravoslavlja, ako ne budu prisutni na litijama, da te litije i procesije nijesu ništa drugo nego politički skupovi po ponašanjima, ikonografijama, incidentima koje su uperene protiv ove države, njenog rukovodstvva. I nećemo nikoga siliti. Ukoliko se opredijele da je to njihov izbor, iskreno im se moramo zahvaliti. Takvima u našim redovima više neće biti mjesta“, kazala je danas predsjednica OO DPS Tivat u intervjuu za Radio Tivat.

Lider DPS i predsjednik Cre Gore Milo Đukanović je prije nekoliko dana, učestvujuči na sastanku OO DPS Tivat, ocijenio da su litije usmjerene na „rušenje Crne Gore“ i pozvao simpatizere i članove te partije da „ne učestvuju u tom ludačkom pokretu“.

Prema nezvaničnim saznanjima „Vijesti“, Laličić je u međuvremenu članovima OO i aktivistima vladajuće partije u Tivtu „skrenula pažnju“ da za stranku nije dobro da oni učestvuju u molebanimja i litijama koje u znak protesta zbog usvajanja Zakona o slobodi vjerispovijesti kojeg smatra diskriminatorskim prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi, već mjesec dana organizuje Mitropolija crnogorsko-primorska.

Laličić je kako saznajemo, s tim u vezi, obavila posebne razgovore sa dva člana lokalnog odbora i prepoznatljiva aktivista DPS-a: jednim od rukovodilaca u Komunalnom preduzeću i drugim, službenikom jedne od opštinskih Direkcija (imena poznata redakciji), a čije je redovno učešće na svim do sada održanim litijama u Tivtu, bilo zapaženo od većeg broja građana.

Laličič je Radio Tivtu danas kazala da je ponosna na svoje učešće u donošenju i izglasavanju Zakona o slobodi vjerosiposvijesti za koga ona smatra da je „moderan i liberalan, usaglašen sa najvišim međunarodnim standardima, počev od konvencija UN u ovoj oblasti, Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, preporukama OEBSa, ODIRA i Venecijanske komisije.“

Aludirajuči na prozivke nje i poslanika Hrvatske građanske inicijative (HGI) Adrijana Vuksanovića koje su se mogle čuti tokom litija u Tivtu, kazala je da „kletve, neistine da ne upotrijebim grublju riječ oko moje pripadnosti ovoj ili onoj vjeri koje su mogle čuti na moj račun, a i na račun mog kolege iz parlamenta, nijesu me mnogo pogodile“.

„Ja nijesam učinila ništa loše čega bi se imala stidjeti. Naprotiv, veoma sam ponosna na to što sam bila neposredni učesnik ovog procesa koji je važan za nezavisnu Crnu Goru, njen kulturni i sveukupni identitet i integritet. Vrijeme će pokazati da sam bila u pravu. Kakvi su to vjernici koji kunu nekog ko misli drugačije? Je li to u skladu sa 10 božjih zapovijesti?“, priokomentarisala je poslanica i šefica tivatskog DPS.

Ona je istakla da „zakoni Crne Gore važe jednako za sve, da svako ko je vlasnik imovine mora imati dokaz o vlasništvu, da svako pravno lice mora da bude evidentirano kod države i da je kulturna baština kao dobro svih njenih građana zaštićeno od države.“

Laličić smatra da je svakome, pa i MCP u zakonu obezbijeđeno pravo da u upravnom i sudskom postupku dokaže svoje vlasništvo nad vjerskim objektima i da „nijedan objekat neće preko noći biti prepisan na državu“.

„Nema otimanja imovine, nema nasilnog izbacivanja sveštenika iz crkava i manastira. To su sve grube manipulacije koje nailaze na plodno tlo kod onih koji zakon nijesu ni pročitali i ne znaju što u njemu piše. A kad nešto ne znate, onda ste pogodna meta za manipulacije“, istakla je Laličič dodajući da sa strane države, postoji spremnost na dijalog sa Mitropolijom.

„Međutim, u ovom momentu dijalog može biti samo oko primjene zakona. I tu nema povratka. Dakle, iskreni dijalog a ne ucjene. Zakon je stupio na snagu i postao sastavni dio pravnog poretka Crne Gore“, zaključila je Laličić.