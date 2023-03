Lavovi“ poraženi od Slovenije

Rukometaši Crne Gore poraženi su od Slovenije u „Morači“ 32:29, u meču trećeg kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo.

(foto: RSCG/Stefan Ivanović)

„Lavovi“ su tako pretrpjeli prvi poraz , dok Slovenci imaju maksimalan učinak i blizu su prvog mjesta u grupi.

Crna Gora je izvanredno odigrala u prvih 20 minuta. „Lavovi“ su brzo poveli 4:1, a potom i 6:2.

Uroš Zorman je bio prinuđen da već tada zatraži minut odmora, što je urodila plodom, jer je Slovenija prišla na 6:5. Ipak, to nije pokolebalo našu selekciju koja je serijom 3:0 vratila četiri gola prednosti 9:5.

Nakon gola Kaluđerovića u 17. minutu Crna Gora je stigla do plus pet 10:5, ali je finiš pripao Slovencima.

Razigrao se Dolenc, pa su gosti u dva navrata prišli na minus dva , da bi na pola minuta prije odlaska na odmor i preokrenuli 14:13. Konačnih 14:14 na poluvremenu postavio je Čavor.

Crna Gora je u završnici ostala bez Miloša Vujovića, koji je isključen zbog grubog starta nad Jancom.

U prvih nekoliko minuta nastavka igralo se gol za gol, da bi Slovenci u 38. minutu stigli do dva gola prednosti 19:17. Ipak, četiri minuta kasnije Vujačić je nakon kontranapada donio preokret 21:20.

Nakon još jedne kontre, koju je ovog puta realizovao Bakić, Crna Gora je povela sa 23:21, a Zorman pozvao tajm-aut. Nismo potom iskoristili napad za plus tri, što su Slovenci znali da kazne i deset minuta prije kraja golom Novaka izjednače 25:25.

Slovenija je na tri i po minuta prije kraja stigla do plus dva 29:27, da bi u narednom napadu smanjio Čavor. Cehte je vratio plus dva, na dva minuta do kraja meča.

Kod rezultata 30:29 imali smo napad za izjednačenje, ali je Branko Vujović izgubio loptu. U narednom napadu pogodio je Kodrin sa krila i meč je bio riješen…

Najefikasniji u pobjedničkoj selekciji bio je Aleks Vlah sa osam, dok je Domen Novak meč završio sa pet golova.

U crnogorskoj selekciji, na čijem se golu ponovo istakao Nebojša Simić, po pet pogodaka postigli su Vasilije Kaluđerović i Branko Vujović, Vuk Lazović dodao je četiri, a po jedan manje Aleksandar Bakić, Miloš Vujović i Stefan Čavor.

Uoči duela od reprezentacije se zavnično oprostio dugogodišnji kapiten Vasko Ševaljević.

Navijači u dvorani Morača imali su priliku da pozdrave i doskorašnjeg selektora Zorana Roganovića.

Utakmica je počela minutom ćutanja za stradale u zemljotresu u Turskoj i Siriji.

Novi duel crnogorskih i slovenačkih rukometaša biće odigran u nedjelju u Kopru.

