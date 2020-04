Lazović: Imamo dovoljno respiratora i za najteži scenario

PRES KONFERENCIJA

Rukovodilac Kriznog medicinskog štaba je istakao da su najopasniji pacijenti bez simptoma

Ministar zdravlja Kenan Hrapović kazao je da se Crna Gora, 15 dana od prvog slučaja koronavirusa u našoj državi, uspješno suočava sa epidemijom koronavirusa.

Kazao je da je do sada u Crnoj Gori uzeto 1.006 uzoraka i da je 120 potvrđenih slučajeva do danas u 16 sati. Pod nadzorom je 6.375 osoba, ali, kako je kazao, „moramo biti svjesni da ulazimo u još ozbiljniju fazu.“

Hrapović je građanima poručio da „moramo slušati struku“.

Poručio je da zdravstveni sistem odlučno stoji na raspolaganju građanima.

„Mi smo spremni, ali nam treba vaša pomoć, pomoć građana“.

Sve mjere, naredbe i preporuke koje država sprovodi nemaju za cilj ugrožavanje bilo kojeg prava, i jedini cilj su životi i zdravlje građana, poručio je on.



Direktor Kliničkog centra Crne Gore, Jevto Eraković, kazao je da se na liječenju u KCCG nalazi trenutno 20 pacijenata – 14 na infektivnoj klinici i šest na inzentivnoj njezi.

Svi pacijenti na infektivnoj klinici su stabilno i ljekari su zadovoljni kako teče oporavak.

Eraković je kazao da su dva dva pacijenta trenutno na respiratoru, a da KCCG sve protokole sprovodi kao i bilo koja evropska bolnica.

Kada je u pitanju zdravstveno stanje medicinskog osoblja i ljekara koji su trenutno u izolaciji, rekao je da su oni u izolaciji zbog privatnih kontakata, izvan zdravstvenih ustanova.

„Virus se apsolutno ne nalazi u zdravstvenim ustanovama, nije potekao iz zdravstvenih ustanova“, pojasnio je Eraković.



Poručio je još jednom građanima da se treba pridržavati preporuka nadležnih kada su u pitanju kontakti sa drugim osobama i lična higijena.

„Jasno nam je da će se ono što se dešava u svim državama svijeta prije ili kasnije desiti i kod nas. Na nama je da to dovedemo na nivo jedne razumne mjere i dokažemo da sve ono što smo dosad uradili, a uradili smo na pravi način, možemo dovesti do kraja onako kako svi želimo – sa najmanjim mogućim posljedicama“, rekao je Eraković.

Rukovodilac Kriznog medicinskog tima, Ranko Lazović, kazao je da je 63-godišnji pacijent iz Nikšića hospitalizovan u Opštoj bolnici u tom gradu.

Istakao je da su pacijent i njegovi kontakti već uzorkovani i uzorci u obradi u Institutu za javno zdravlje.

„Stanje pacijenta je tako da je on nestabilan, nije ugrožen do nivoa da je na respiratoru, ali ne možemo reći da pripada grupi srednje teških bolesnika. Klinička slika je dinamičko stanje, ako se bude ponašao narednih sati kao sada, ako takvi budu parametri, nije nemoguće da ga nećemo staviti na respirator“, kazao je Lazović.

Kada je u pitanju moguća saradnja sa ljekarima iz drugih zemalja, Lazović je kazao da nije obaviješten da je pomoć nuđena, ali i poručio da su „svi doktori dobre namjere u naš zdravstveni sistem uvijek dobrodošli“.

Kada je u pitanju broj kreveta određenih za korona pacijente, Lazović je rekao da ih je 30 u Opštoj bolnici u Pljevljima, 52 u Nikšiću koji je respiratorni centar, te 60 kreveta u bolnici Brezovik. Bar ima 100 kreveta i respiratorni je centar za primorje, a Podgorica ima 174 plus šest kreveta za potencijalne korona pacijente sa dovoljnim brojem respiratornih mjesta.

Bolnica u Bijelom Polju, kako je rekao, neće primati pacijente zaražene koronavirusom, a bolnica u Beranama ima 84 posteelje i snabdjevena je dovoljnim brojem respiratora.

„Posteljni fond je kompletno pripremljen“, rekao je Lazović, dodavši da je u izradi pet privremenih bolnica kapaciteta oko 600 postelja.

„Što nas priprema za onaj treći, najružniji scenario koji smo predvidjeli, u vjeri i nadi i svim predviđanima, kako to sada stoji, da se to neće desiti i da nam neće trebati. Ali bismo smatrali sebe neozbiljnim sistemom ako to ne bismo imali“, istakao je Lazović.

Crnogorsko zdravstvo raspolaže trenutno sa 106 respiratora – 61 u KCCG i 45 u ostalim zdravstvenim ustanovama, dodao je Lazović.

Poručio je da Crna Gora ima dovoljan broj respiratora i za najteži epidemiološki scenario.

„Koliko maksimalno pacijenata može biti inficirano KOVID-19, mi broj respiratora imamo“, kazao je on.

Eraković: Testovi apsolutno validni

Eraković je, govoreći o tačnosti testova na koronavirus, kazao da su rezultati svih testova koji su javno prezentivani apsolutno validni. „Možemo apsolutno stati iza njih“, poručio je on.

Lazović je, odgovarajući na pitanje novinara da li je zatvorena fabrika u okviru Kombinata aluminijama zatvorena jer je kod nekog od radnika potvrđen koronavirusa, kazao da nemaju taj podatak.

Hrapović: Nismo skrivali informacije

Povodom tvrdnji instituta IFIMES da je Crna Gora prikrivala broj zaraženih, ministar Hrapović je kazao da je u pitanju apsolutno netačna informacija.

Podsjetio je da je javnost bila obaviještena o prvom slučaju zaraze koronavirusom u Crnoj Gori u roku od sat vremena od strane premijera.

Eraković je ocijenio da se radi o zlonamjernoj inicijativi, kojom se želi destabilizovati zdravstveni sistem. „Sve što se radi u zdravstvenom sistemu, biće transparentno svim građanima“.

„Najopasniji pacijenti bez simptoma“

Lazović je istakao da su najopasniji pacijenti bez simptoma

„On sije bolest, a nema kliničku sliku. Takvi pacijenti prave najveći problem“.

Eraković je poručio da „nema opuštanja ni u jednoj starosnoj kategoriji“, dodavši da je u svijetu sve više mladih ljudi koji imaju teške komplikacije.

„Jedan od dva pacijenta na respiratoru u KCCG je pacijent koji spada u srednje godine, a imamo i veliki broj, u odnosu na ukupan broj, mladih pacijenata i na infektivnoj klinici“, dodao je on.

Lazović je rekao da će se svi pacijenti koji se liječe u kućnim uslovima, dok su stabilno, liječiti tamo, istakavši da su privremene bolnice rezervisane samo za najteži scenario.

Eraković je pojasnio da je potrebno da test na koronavirus bude dva puta negativan u toku 24 sata, kako bi se pacijent proglasio izliječenim.

Nacionalno koordinaciono tijelo za zarazne bolesti 30. marta je odlučilo da se od 31. marta konferencije za medije organizuju dva puta dnevno – 09:00 – informacije i odgovori ljekara Instituta za javno zdravlje, i od 17 sati – informacije i odgovori ljekara KCCG sa TV prenosom uživo i mogućnošću da novinari on-line postavljaju pitanja.