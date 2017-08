Lekić: Đačić konačno priznaje da su on i DPS obmanjivali Pljevljake

Poštovani građani Pljevalja,

Konačno posle tri godine, predsjednik opštine Mirko Đačić priznaje da su pljevaljski DPS kao i on, sve ove godine obmanjivali građane Pljevalja.

Predsjednik konačno priznaje da su glavni zagađivači naše opštine kompanije: Termoelektrana, Rudnik uglja, Gradir Montenegro i Vektra Jakić a ne gradske kotlarnice i individualna ložišta kako su svih ovih godina tvrdili.

Kaže gospodin Đačić, što smo Mi i uvijek tvrdili, da upravo ove kompanije imaju podršku za finansijsku nedisciplinu prema opštini, a ne smije da kaže od koga ta podrška dolazi.

Neće ili ne smije, zato što se i sam kitio istim tim kompanijama pred lokalne izbore 2014.godine, zato što je pomenute kompanije zloupotrebljavao u predizborne svrhe.

Priznaje Đačić da je dio italijanskog menadžmenta , odnosno, menadžmenta A2A oštetio više miliona EPCG.

Neće ili ne smije da kaže da to nije jedinstven slučaj već da su sva bivša javna pljevaljska preduzeća, pa i CG doživela istu sudbinu od DPS investitora.

Konačno priznaje, da se Vlada CG koju je do neba uzdizao maćehinski odnosi prema Pljevljima i građanima Pljevalja. Da je Ministarstvu finansija bitnije da naplata eko-naknade ne poveća cijenu proizvoda pomenutih kompanija i da im ne oteža poslovanje, od života i zdravlja 30 hiljada građana Pljevalja, što je potvrdila generalna direktorica za klimatske promjene Ivana Vojnović u Skupštini CG.

Priznaje da Ministarstvo finansija nije udostojilo ni njega ni lokalnu upravu, da im odgovori na predlog Odluke o eko-naknadama koju su uputili 6-og marta 2017.godine, već informacije dobijaju preko sredstava informisanja i Skupštine CG.

Zaboravio je Predsjednik da se on na isti način odnosi prema Opštinskoj skupštini i odbornicima.

Ne zna ili neće da zna da je zloupotrebio službeni položaj i Predlog odluke o eko-naknadi, poslao Ministarstvu finansija u ime Skupštine opštine i da takav Predlog odluke nikoga ne obavezuje, da se odnosi sa uvažavanjem.

Priznaje gospodin Đačić da je 3 godine predlagao a nelegitimna skupštinska većina DPS-sa usvajala budžet od 18 i više miliona evra, da je takav budžet ne realan i pretendiciozan, što smo Mi uvijek i tvrdili, a da je realan budžet u ovim uslovima oko 11 miliona evra.

Priznaje predsjednik da je teška finansijska situacija u opštini, ali da se ta teška finansijska situacija ne može riješavati otpuštanjem radnika , zato što su ta sretstva neznatna i da nema sredstava za otpremnine, ali zato ćuti na kukavički čin koji je sproveo sa menadžmentom „Vodovoda“ nad 7 radnika, koje su istjerali sa posla kao tehnološki višak, isključivo iz političkih, nacionalnih razloga i lične osvete prema meni.

Poznato je predsjedniku a i svima u CG da tehnološkog viška ima u svim javnim ustanovama. Poznata je činjenica , da podgorički Vodovod ima 6 puta više radnika nego Vodovod u Londonu i ako Podgorica ima oko 170 hiljada stanovnika a London 8 miliona, pa nepada na pamet ni Migu ni menadžmentu podgoričkog Vodovoda da nekoga otpuste kao tehnološki višak.

Priznaje Predsjednik da je na jednoj od prethodnih skupštiniskih sjednica, predložio a nelegalna i nelegitimna skupštinska DPS većina usvojila nezakonitu Odluku o kreditnom zaduženju opštine na 600 hiljada eura i pored upozorenja i suprotstavljanja odbornika opozicije. Normalno je, da Vlada CG nije mogla dati saglasnost na Odluku koja nije usaglašena sa zakonom.

Poštovani građani dobro je, što je Predsjednik Đačić konačno progovorio ono što misli i što je mislio. Još bolje bi bilo kada bi pojasnio građanima razloge ovakve evolucije:

Da li se možda radi o fingiranom, dogovorenom suprotstavljanju Vladi CG, kako bi pokušao još jednom da prevari građene Pljevalja na predstojećim lokalnim, predsjedničkim a nadam se i parlamentarnim izborima?

Da li je predsjednik konačno shvatio da je DPS politička prošlost pa pokušava da napravi otklon od DPS-a, spere bar djelimično prljavštinu sa sebe?

Da li je možda Đačić osjetio da mu se u DPS priprema repriza iz 2002.godine?

Bez obzira koji je od razloga dobro je gospodine Đačiću za ovakve stavove imaš moju ličnu i podršku Nove srpske demokratije.

Samo napred! Nema nazad! Nema povlačenja! Nema predaje, JAKO do oslobođenja CG!

Predsjednik OO NSD Pljevlja

Milan Mijo Lekić