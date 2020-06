LEKIĆ – GOLUBOVIĆU: STALI STE U RED SA NAJVEĆIM SRPSKIM NEPRIJATELJIMA

Diskusija odbornika Mija Lekić na današnjem skuštinskom zasjednju u Domu kulture povodom Izvještaja o radu predsjednika opštine za 2019. g

Gospodine predsjedniče, da ste svako ovo slovo u svom izvještaju pozlatili, da ste svaki ovaj posao koji ste naveli u izvještaju pozlatili, kako kaže naš narod, ovaj Vaš izvještaj ravan je nuli.

Vi ste se, gospodine predsjedniče, 14.juna 2019.godine, na svojoj inauguraciji svečano zakleli i obavezali da ćete poštovati Ustav, Zakon, Statut opštine.

Da ste poštovali Ustav, Vi bi, gospodine predsjedniče, digli glas protiv ovog bezakonja, protiv ovog tzv Zakona o slobodi vjeroispovijesti koji je usvojen 27.decembra u sitnim jutarnjim satima, tačnije u 2 sata i 35 minuta, nakon neustavnog i nezakonitog (bez skidanja imuniteta) hapšenja svih poslanika Demokratskog Fronta.

Da ste poštovali Zakon i Statut opštine, Vi bi, gospodine predsjedniče, predstavljali sve građane a ne malu birokratsku grupicu. Vi bi, gospodine predsjedniče, čuvali ugled i dostojanstvo funkcije predsjednika opštine i svih građana naše opštine.

Da ste poštovali Poslovnik Vi bi, gospodine predsjedniče, dali pa makar i negativno mišljenje o građanskoj inicijativi za sazivanjem vanredne sjednice Skupštine opštine koja bi dala inicijativu, predloge, mišljenja o tzv. Zakonu o slobodi vjeroispovijesti.

Vi, gospodine predsjedniče, umjesto da stanete na čelo svojih građana pridružili ste se „apelu 88“ i najvećim neprijateljima srpskog naroda: Stipu Mesiću, Sonji Biserko, Jevremu Brkoviću, Azenu Vlasiju…

Vi, gospodine predsjedniče, ne slušate i ne vidite 2/3 građana Pljevalja koji su 28 večeri proveli na ulicama našeg grada u litijama izražavajući protest protiv tzv Zakona o slobodi vjeroispovijesti.

Vi, gospodine predsjedniče, ne slušate i ne vidite 2/3 Vaših građana već slušate onog Titovog pionira, Šuvarovog omladinca, Miloševićevog pulina, mladog džemperaša, duvanskog bosa, ratnog jastreba protiv Hrvata, prvo borca za Jugoslaviju pa posle borca protiv Jugoslavije i na kraju, borca protiv Boga. Najvećeg konvertita Crne Gore – Mila Đukanovića koji je pokrao predsjedničke izbore 1997.godine, koji je 1999.godine odnio sva tajna vojna dokumenta u zločinačku NATO alijansu i određivao ciljeve koje treba bombardovati po Srbiji i miloševićevskom dijelu CG, koji je pokrao referendum 2006.godine i mimo volje građana (nasilno) odvojio CG od Srbije; koji je 2007.godine u Ustav CG unio ustaške simbole, koji je priznao lažnu državu Kosovo mimo volje 85% građana CG, kako je priznao Marković, koji je poslao vojnog atašea Mašulovića u Krajinu da slavi „Oluju“, najveći srpski pogrom (koji je ponosno stajao ispod transparenta sa natpisom „Za dom spremni“; koji je mimo volje naroda uveo Crnu Goru u zločinačku NATO alijansu.

Niste Vi, Vaši funkcioneri, odbornici većine, čast Predragu Cvijoviću i Srđanu Pivlajninu, došli na sjednicu Skupštine opštine. Pobjegli ste kao poslednje kukavice zato što ste svjesni da je ovaj tzv Zakon o slobodi vjerosipovijesti prevedeno na srpski jezik najveće bezakonje.

Bezakonje zato što nije usaglašen sa Ustavom Crne Gore – najvećim pravnim aktom svake države, nije usaglašen sa pravnim sistemom Crne Gore, nije usaglašen sa međunarodnim pravnim sistemom;

Pobjegli ste zato što ste svjesni da je ovaj tzv Zakon jedan diskriminatorski, antisprpski, antipravoslavni akt koji direktno puca u temelje SPC, u temelje srpskog naroda; Akt preko kog ova lopovska vlast nakon što je sve opljačkala u CG, osim ono što je za nebo vezano, kako kaže naš narod, ima namjeru da opljačka imovinu Srpske pravoslavne crkve tako što bi unovčila vrijedne relikvije: ruku Sv. Jovana Krstitelja, česticu Časnog Krsta Gospodnjeg i ikonu presvete Bogorodice Filermose; tako što bi prodala zemlju SPC u Buljaricama, Arapima za velelepne hotele; tako što bi sakralne objekte ( hramove, manastire, crkve) ustupila na upravljanje i korišćenje nevladinoj organizaciji (sekti) –crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, koja je osnovana 2000.godine u Centru bezbjednosti na Cetinju, na čijem čelu se nalazi raspop, prokletnik – Miraš Dedajić koji je raščinjen, anatemisan od Vaseljenskog patrijarha Vartolomeja upravo od koga je imao namjeru da zatraži tomos.

Pobjegli ste zato što ste znali da je ovo jedan nedobronamjeran, bolje rečeno zlonamjeran akt koji je uzdrmao Crnu Goru, okruženje pa i svijet, koji je pogoršao ionako lošu političku i bezbjedonosnu situaciju, koji je pogoršao odnose između vjerskih zajednica,koji je pogoršao odnose među braćom i slobodno mogu reći da je ovo akt koji poziva na bratoubilaštvo. Da je ova vlast sa donošenjem ovog tzv Zakona o slobodi vjeroispovijesti imala dobru namjeru, ne bi 24.juna 2011.godine potpisala temeljni ugovor sa Svetom stolicom u Vatikanu, te isti 8.juna 2012.godine ratifikovala u Skupštini Crne Gore i tako isti postao je akt međunarodnog nivoa koji ima veću pravnu snagu od bilo kojeg pravnog akta Crne Gore. Da je donošenje ovog Zakona bilo dobronamjerno ne bi 30.januara 2012.godine ova vlast napravila sporazum sa Islamskom vjerskom zajednicom a 31.januara iste godine sa malobrojnom jevrejskom zajednicom gdje je u svim pomenutim sporazumima i rimokatoličkoj vjerskoj zajednici i islamskoj i jevrejskoj priznala pravni subjektivitet, jemčila pravo na imovinu pa čak i na istorijske i kulturne objekte, obavezala restituciju imovine koja je oduzeta posle 1945.godine kofiskacijom, nacionalizacijom, eksproprijacijom, agrarnom reformom i dr zakosnkim propisima.

Nažalost, ova vlast nije spremna da na isti način napravi sporazum sa Srpskom pravoslavnom crkvom već je od nje tražila da se 2011.godine registruje kao nevladina organizacija i samim tim da prekinu pravni subjektivitet a sve sa ciljem da pokažu kako je nevladina organizacija (sekta) Crnogorska pravoslavna crkva starija od srpske pravoslavne crkve.

Srpska pravoslavna crkva kao najbrojnija, kao najstarija vjerska organizacija koja je stvorila Crnu Goru ne traži nista više ni manje nego ono što je dato pomenutim vjerskim zjednicama.

Pobjegli ste zato što ste svjesni da je ovaj tzv Zakon jedan anticivilizacijski akt, zato što umjesto restitucije crkvene imovine vrši se nacionalizacija iste.

Pobjegli ste zato što ste svjesni da je ovaj tzv Zakon separatističkog karaktera, zato što cijepa eparhije srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori po državnim granicama.

Vi ste, gospodine predsjedniče, 17.oktobar 2019.godine nazvali istorisjkim danom za Pljevlja a to je dan kada su Pljevlja bila blokirana od strane policije obezbjeđujući one koji su lagali Pljevljake, one koji su opljačkali Pljevljake koji su održali sjednicu Vlade u Pljevljima da bi bili uvjerljiviji u svojoj laži i pljački. Nije to bio istorijski dan za Pljevlja i Pljevljake, to je bila naša bruka. Ovo su istorijski dani, gospodine predsjedniče za Pljevlja i Crnu Goru.

Poštovani građani, ova vlast poznaje samo instituciju ulice. Pozivam vas da, dok se ne izborimo protiv ove pošasti, umjesto pozdrava Pomaže Bog – Bog vam pomogao pozdravljamo sa Ne damo svetinje – Ne damo svetinje!

PREDSJEDNIK OO NSD PLJEVLJA

Milan Mijo Lekić