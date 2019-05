Poštovani građani, konačno ali kasno i za građane i za Mirka Đačića, sada već bivšeg predsjednika opštine Pljevlja stigla je ostavka.

I sam sam očekivao, kada je 25. septembra 2014.godine prvi put izabran za predsjednika opštine, da će bolje obavljati funkciju predsjednika. Nije trebalo da prođe dug vremenski period pa da se vidi da se iz dana u dan stanje u našoj opštini drastično pogoršava. Više puta sam tražio od Đačića da podnese ostavku, sa jakom i iskrenom argumentacijom, jer sam vidio da se zapleo i pogubio, da se ne može u jednoj pameti obuti.

Vidio sam da ga iz podgoričke DPS hobotnice lažno hrane i hrabre a kada sam mu na to ukazivao, on je to shvatao kao moju lošu namjeru komentarišući da ja to radim iz ličnih ambicija.

Radi odgovornosti prema građanima naše opštine, i pored toga što sam znao da nemamo dovoljan broj odbornika za razrešenje gospodina Đačića, pokrenuo sam inicijativu, što su podržali opozicioni odbornici. Znao sam, rekao sam i na Skupštini, da oni koji su se tog dana utrkivali da ga brane od mene i mojih kolega iz opozicije, da će sve učiniti da ga otjeraju i da neće proći ni 2-3 mjeseca da će biti smijenjen ili od strane njih ili će ga njihovi postupci natjerati da podnese ostavku, što se i obistinilo.

Kasno si, gospodine Đačiću, povukao pravi potez. Rezultati Vašeg rada, pogotovo ako ih uporedimo sa Vašim predizbornim obećanjima, ravni su velikoj nuli!

Bićete, gospodine Đačiću, upamćeni:

da ste prvi predsjednik opštine koji je odigrao ulogu stečajnog upravnika opštine;

da ste razrušili glavnu ulicu u našem gradu, ulicu Kralja Petra I oslobodioca, čije ime ste imali namjeru da mijenjate ali ste pobjegli glavom bez obzira;

da ste uveli četvorogodišnje VD stanje u našoj opštini;

da ste kršili: zakone, Statut opštine, Poslovnik o radu Skupštine, opštinske odluke, vrijeđali i sa neuvažavanjem se odnosili prema odbornicima, naročito opozicionim;

da ste izvršili najradikalniju diskriminaciju nad većinskim srpskim narodom, narodom kojem su pripadali Vaši preci i kome, nažalost, zbog koristoljublja sitnih interesa i privilegija Vi više ne pripadate, čime ste poremetili dobre međunacionalne odnose u našem gradu;

od Vaše izjave, gospodine Đačiću, u emisiji „Okvir“, od prije 2 mjeseca, u kojoj kažete da ste ponosni što ste član DPS-a, stiđeli su se mnogi Pljevljaci.

Ponosni ste na DPS u vremenu kada :

Crna Gora, Evropa i svijet bruje o lopovskim, kriminalnim aferama koje su vezane za DPS hobonicu;

Ponosni ste što DPS sprovodi: izdajničku, antipravoslavnu, antisrpsku, proustašku politiku;

Priznaje lažnu državu Kosovo, glasa za učlanjenje lažne države Kosovo u UNESKO;

Glasa za učlanjenje lažne države Kosovo u Interpol;

Šalje oficire vojske CG u lažnu državu Kosovo da se sa šiptarima bore protiv Srba;

Vrše politički pritisak na Srbiju, da prizna lažnu državu Kosovo;

Što su sklopili u ime CG pakt sa šiptarima, albancima, hrvatima protiv Srbije i srpskog naroda;

Što je proglasio srpski narod u CG, koji je stvorio CG, neprijateljima i izdajnicima CG a one koji kliču „UČK“, „OVK“ i nose albanske zastave po CG, one kojima je bliža Priština, Tirana, Zagreb, Pazar, Sarajevo, Istambul od Podgorice, prijateljima i patriotama CG;

Što je sklopio pakt sa zločinačkom alijansom „NATO“, vjekovnim neprijateljima CG a uveo sankcije ruskoj Federaciji, vjekovnim rpijatljima CG;

Što progoni iz CG sve što je srpsko: ćirilicu, srpski jezik, srpsku pravoslavnu crkvu, Njegoša i Danila Kiša – srpske pisce iz udžbenika;

Što vrši pritisak na srpski narod u CG da se odrekne svog srpskog identiteta u korist nekog novokomponovanog identiteta (dukljanina, milogorca, crvenog hrvata);

Što nudi donaciju za obnovu katoličke i protestantske bogomolje, katedrale Notr Dam a u CG hoće da ruši srpske bogomolje – Krstionicu na Miholjskoj prevlaci kod Tivta, crkvu Sv.Trojice na Rumiji;

Što vodi politiku Anta Pavelića, Sekule Drljevića, Alojzija Stepinca i njihovih naslednika: Jevrema Brkovića, Novaka Kilibarde i Mila Đukanovića;

Što šalje vojnog atašea Mašulovića, da slavi „Oluju“, najveći srpski pogrom u Kninskoj krajini i ponosno stoji ispod ustaškog pozdrava „Za Dom spremni“.

Vi ste, gospodine Đačiću, nažalost na ovo ponosni,a zbog Vas i Vašeg ponašanja siguran sam da Vam se preci prevrću u grobu a potomci stide od Vas i zbog Vas.

Saopštenje za javnost predsjednika OO NSD Pljevlja – Milana Mija Lekića povodom ostavke predsjednika opštine Mirka Đačića