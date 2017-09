Lekić: Marković i članovi Vlade nisu dobrodošli u naš grad

Posjeta premijera Duška Markovića Pljevljima označila je početak kampanje DPS-a za predstojeće lokalne i predsjedničke izbore. Nažalost, predizborne posjete članova crnogorske vlade Pljevljima odavno su postale tradicionlne. Tako je bilo i za vrijeme Đukanovićevog mandata, a tako je i sada.

Pljevljaci sigurno nisu željni Markovićeve predizborne demagogije vezane za Rudnik uglja i pljevaljsku privredu. Znamo da se sve DPS priče završavaju tužno, baš kao i ona Đukanovićeva predizborna bajka o Drugom bloku Termoelektrane ‘Pljevlja’. Zato otvoreno poručujemo Markoviću i članovima Vlade Crne Gore da nisu dobrodošli u naš grad i našu Opštinu i da su Pljevljaci siti njihove političke demagogije u koju od juče, vidjeli smo, ne vjeruje čak ni predsjednik opštine Mirko Đačić.

Marković i rukovodstvo Rudnika hvale poslovanje ove kompanije, a neće da pogledaju istini u oči i konstatuju da je upravo Vlada Crne Gore preko porodičnih i bjelosvjetskih tajkuna dovela Rudnik uglja do ruba propasti. Zahvaljujući tome, Rudnik uglja danas ima za dvije trećine radnika manje nego prije samo desetak godina. Radnici su obespravljeni i nezadovoljni, sa najnižim platama u istoriji postojanja ovog preduzeća. To sve iz razloga što Vlada Crne Gore gleda na Rudnik i cjelokupnu pljevaljsku privredu kao na “kravu muzaru“ koju treba iscrpiti do krajnjih granica, sve u cilju nerealnog održavanja na vlasti.

Propast Rudnika uglja je počela od kada je on postao sredstvo za partijsko potkusurivanje i uhljebljavanje nestručnih partijskih kadrova koji poput pijavica crpe ovo preduzeće sve dok ga ne pošalju u stečaj kao, uostalom, i na desetine nekadašnjih uzornih preduzeća sa područja naše opštine.

Marković je svojom posjetom Pljevljima otvoreno i bahato Pljevljacima stavio do znanja da Vladu na čijem se čelu nalazi ne interesuje ni jedan gorući pljevaljski problem, a naročito ne problem zagađenosti i nezaposlenosti. O ovim problemima je najavio razgovor nekom drugom prilikom, tj. kad’ na vrbi rodi grožđe! Tako je još jednom pokazao da crnogorsku vladu Pljevlja interesuju samo kad se pljačka, pije, jede i uživa, a njegovu narednu posjetu Pljevljima možemo očekivati na proljeće, pred same lokalne izbore. Do tada će, u to ne sumnjamo, smisliti neku novu bajku za one naivne kojih je u Pljevljima sve manje. Naravno, Markoviću neće ni pasti na pamet da preko zime posjeti Pljevlja okovana ledom i smogom.

Budući da smo suočeni sa višedecenijskom nebrigom Vlade prema našem gradu, nama Pljevljacima jedino preostaje da se potrudimo da uradimo sve što je u našoj moći i da odnarođeni korumpirani režim pošaljemo na smetlište istorije. Nova srpska demokratija i Demokratski front će svojim političkim djelovanjem u velikoj mjeri doprinijeti da se to što prije desi i da Pljevlja i cijela Crna Gora na proljeće konačno dočekaju dan slobode.

Predsjednik,

Milan LEKIĆ