Aktuelna medijska hajka koja se vodi protiv predsjednika Opštine Nikšić i visokog funkcionera Nove srpske demokratije, gospodina Marka Kovačevića, predstavlja jednu besprizornu i krajnje nečasnu epizodu koja ima za cilj, očigledno, da drži srpski narod u stanju političke pokornosti.

Gospodinu Kovačeviću se zamjera što je proslavljao velikane srpske istorije i oslobodilačkih ratova kao što je to slučaj sa našim čuvenim ustanikom serdarom Vulom. Napade na Kovačevića sprovode DPS, politički predstavnici Bošnjaka, tzv. nezavisni intelektualci, ali, na našu veliku žalost, i reis Islamske zajednice u Crnoj Gori Rifat Fejzić. Naime, gospodin Fejzić je u više navrata istakao da je ponašanje Marka Kovačevića, samo zbog toga što se nije odrekao naše svete oslobodilačke tradicije, fašistički čin. Takva poruka, i to u 21. vijeku, zaista je neprimjerena jednom vjerskom lideru. Gospodin Fejzić je otišao i korak dalje, pa je Osmansko carstvo proglasio za civilizovanu i demokratski ustrojenu državu, čime je povrijedio nacionalna i vjerska osjećanja svih Srba, čiji su preci odlično upamtili svu rigidnost i sve zločine koji su vjekovima sprovođeni nad našim narodom, upravo od turskog zavojevača. Da li to znači da gospodin Fejzić opravdava i ostale okupatore, poput Njemaca, Italijana ili, možda, ustaša? Gospodin Fejzić je, svjesno ili ne, ovakvim ponašanjem i napadima na gospodina Kovačevića poslao jasnu poruku da je njegovanje oslobodilačke tradicije srpskog naroda problem u Crnoj Gori, čime je jasno doveo u pitanje identitet srpskog naroda i pravo na uživanje svih zagarantovanih civilizacijskih prava. Nismo očekivali od gospodina Fejzića da se ponaša kao nekadašnji glavni imam iz Pljevalja, Samir Kadribašić, koji je godinama sijao mržnju prema srpskom narodu, i to na najprimitivniji mogući način.

S druge strane, ne možemo da ne primjetimo da je gospodin Fejzić „mudro“ prećutao likovanje predsjednika Opštine Tuzi, Nika Đeljošaja, povodom 555 godina od smrti Đurađa Skenderbega, koji je bio veliki borac protiv Turaka i čina nasilne islamizacije koju su Turci na ovim prostorima svakako sprovodili. Ukoliko gospodin Fejzić nije bio upoznat sa tim, možda ga je mogao informisati upravo Kadribašić, današnji hodža iz Tuzi.

Takođe, gospodin Fejzić se nije istakao u solidarnosti sa srpskim pravoslavnim narodom kada je, tokom veličanstvenih litija, vodio borbu za odbranu svetinja Srpske pravoslavne crkve, što umnogome objašnjava poslednje ispade gospodina Fejzića.

Nažalost, ova hajka na gospodina Kovačevića dovela je do skandalozne situacije da mu se otvoreno prijeti klanjem. Nije se, očigledno, razmišljalo o posledicama kada se ovaj mladi i časni čovjek izložio, zaista nepotrebnim, komentarima, i to samo zbog toga što ne želi da odstupi od naše svete oslobodilačke tradicije.

Ono što želim da kažem na kraju jeste da je napad na Marka Kovačevića napad na sve nas i da mi, kao predstavnici srpskog naroda u Crnoj Gori, ni u kojem slučaju nećemo dozvoliti da u ovoj borbi ostane sam. Kako mi, tako i cijeli srpski narod.

Milan Lekić, predsjednik Opštinskog odbora Nove srpske demokratije Pljevlja