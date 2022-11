Lekić: Neka se organizovana kriminalna grupa spremi za stvarne krivične prijave

Saopštenje za javnost

Nije prošlo ni 24 sata od kako smo objavili informaciju da je Rudnik uglja AD Pljevlja zabilježio istorijski uspjeh na mjesečnoj eksploataciji otkrivke još od svog osnivanja 1952. godine, posrnula organizovana kriminalna družina, iz čiste pakosti i, još uvijek, nedovoljno oporavljeni od fijaska koji su doživjeli na lokalnim izborima, lansira u javnost budalaštinu da će protiv mene i aktuelnog rukovodstva naše kompanije biti podnijeta krivična prijava.

U maniru klasičnih štetočina satjeranih u ćošak, DPS očajnički pokušava politički da preživi. Međutim, više je nego očigledno, na sreću svih građana Crne Gore, da neće uspjeti u tom naumu. Jedan od glavnih razloga zbog koga je došao konačan kraj ovom političkom hohštapleraju koji je, godinama i decenijama unazad, uzurpirao privredu, politiku i pristojan život porodica u Crnoj Gori, jesu laž, nekompetentnost i nečasne namjere. Sve to sadržano je u njihovom današnjem saopštenju, u okviru koga na krajnje nemušt način, ponovo, kriminalizuju ugovor o prodaji mrko-lignitnog uglja Elektroprivredi Srbije (EPS).

Zaposlenima u Rudniku uglja i stručnoj javnosti odmah je bilo, više nego jasno, da je riječ o kvalitetnom, korisnom i strateški izuzetno važnom ugovoru za našu kompaniju. Nakon javne polemike sa Đukanovićevim skutonošama – pljevaljskim i podgoričkim, sve o ugovoru sa EPS-om postalo je kristalno jasno i cijeloj javnosti.

Do kog nivoa su grogirani, ukazuje nam i to da su izgubili i elementarnu orijentaciju u vremenu, pa cijene iz maja mjeseca kada je i uspostavljena saradnja sa EPS-om o prodaji 40.000 tona niskokaloričnih ugljeva slabijeg kvaliteta, uličarskim manipulativnim tehnikama pokušavaju da stave u kontekst cijena iz novembra mjeseca, pritom, ne uzimajući u obzir elementarnu metodologiju pri formiranju cijene, kao i toplotnu moć uglja. A, sve to zbog činjenice što je uspostavljena saradnja sa kompanijom iz Srbije, i ni zbog čega drugog.

Kako je bilo kakav oblik argumentovane polemike sa organizovanom kriminalnom bandom, zaista deplasiran, nju ćemo voditi ubuduće preko nadležnih državnih organa.

Stoga, koristim ovu priliku da najavim nešto na čemu su naši timovi intezivno radili mjesecima unazad, sistematično prikupljajući dokumentaciju i dokaze za krivične prijave kojima neće biti zabavljana javnost kroz medijske manipulacije ove ili one vrste, nego će biti potkrijepljene nedvosmislenom argumentacijom koja će biti predstavljena javnosti, a koje će biti, više sam nego uvjeren, uvod u višegodišnje zatvorske kazne.

Javnost će konačno saznati ko je odgovoran za nabavku polovnih dampera koji su predstavljani kao novi, ko je odgovoran za cistijerne koje su plaćene iako nikada nisu isporučene Rudniku, ko je odgovoran zbog toga što je famozna „Rudnička zgrada“ koštala duplo više od realne cijene. Međutim, ako uzmemo u obzir da je od te sume i od novca Rudnika uglja, izgrađen isti takav stambeni kompleks u Podgorici, o jednom trošku, cijena je realna. Riječ je o zgradi u koju nisu mogli da se usele radnici naše kompanije, nego DPS jurišnici.

Javnost će konačno saznati ko je, kako i koliko krao i otimao od pljevaljske sirotinje i davao nikada nenajedenoj porodici Đukanović i njihovim stranačkim skutonošama i poslovnim partnerima.