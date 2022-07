Lekić o Pobjedinim naručenim, ličkim, politikanskim i bezvrijednim pisanijama

Jučerašnji redakcijski tekst „Pobjede“ pod naslovom „Umjesto 80 miliona od prodate struje, zaradiće 7 miliona od prodatog uglja“, utemeljen na analizama „anonimnog izvora iz Rudnika uglja“, predstavlja još jedan u nizu naručenih laičkih, politikantskih i bezvrijednih pisanija koja imaju za cilj isključivo diskreditaciju naše kompanije i ništa više od toga.

O bujici nevješto plasiranih teza i neargumentovanih tvrdnji mogli bismo da polemišemo satima, međutim, kako smo, shodno slovu Zakona o medijima ograničeni brojem riječi u demantu, fokusiraćemo se, isključivo, na one parole koje je „anonimni izvor“ volšebno ispucao.

Prvo, isporuka uglja Termoelektrani Pljevlja (TEP) realizuje se shodno važećem ugovoru o isporuci uglja. Snabdijevanje ugljevima je redovno, i tako će ostati. TEP je naš prioritet broj 1, a rezerve uglja koje posjedujemo su dovoljne za nesmetani rad barem još jedne termoelektrane. Podsjetimo, shodno presjeku stanja od kraja prošle godine, u ležištima na kojima RUP posjeduje koncesije, imamo bilansne rezerve uglja od oko 55 miliona tona. Ako uzmemo da je rad TEP u narednih 20 godina ograničen, plus, sve i da povećamo prodaju široke potrošnje, u narednih 20 godina potrebno nam je oko 40 miliona tona uglja. Tako da, ostaće nam preko 15 miliona tona neeksploatisanog uglja, plus Maoče sa 109.9 miliona tona gdje se može, čak, graditi nova termoelektrana, daleko većih kapaciteta od postojeće. Ono što je „anonimni izvor“ morao da zna je da TEP ima svoj ograničen kapacitet i definisane potrebe. Na godišnjem nivou TEP sagori oko milion i po tona uglja, prosječne kalorijske vrijednosti 9.211 kJ/kg. Svake godine RUP isporuči ugovorom precizirane količine i tako će, ponavljamo, ostati. Prosto, mi ne možemo da isporučimo i sagorimo 100 miliona tona uglja godišnje, sve i da želimo. Ovim dolazimo do konstrukcione greške u analizi „anonimnog izvora“, jer je već „zarađeno 80 miliona evra od prodaje struje“ kroz redovno snabdijevanje, dok ovih kriminalizovanih „7-8 miliona dobiti“ od prodaje Elektroprivredi (EPS) predstavlja dodatan profit. Stoga, bilo bi bolje da je „gospodin anonimni“ uzeo u obzir ove činjenice, nego što je dezavuisao medije i trošio energiju za organizaciju posjete Mila Đukanovića 2016. godine kada su sijevale u prazno lopate na grandioznom početku radova za pravljenje, nikada viđenog, drugog bloka TEP, kojeg je, slavodobitno, najavljivalo i uredništvo istog ovog medija preko kojeg se plasiraju, u kontinuitetu, ovakve neutemeljene fraze. S druge strane, mi ćemo nastaviti da plasiramo ugalj na nova tržišta, pogotovo „manje kvalitetne“ ugljeve i pogotovo u situaciji kada će, usled ekološke rekonstrukcije TEP, u periodu 6-9 mjeseci tokom 2024. godine, RUP obustaviti isporuku uglja.

Drugo, kada je riječ o poslovnom odnosu sa EPS-om, riječ je o jednom krajnje transparentnom postupku. Javnost je imala priliku da isprati cijelokupan proces – od preliminarnog sastanka predstavnika dvije kompanije, preko potpisivanja ugovora, do realizacije istog. Svi detalji nalaze se u saopštenjima za javnost koja su blagovremeno dostavljana medijima i koja se nalaze na zvaničnom sajtu naše kompanije.

Treće, kako je moguće da neko izađe u javnost sa tvrdnjom da Rudnik uglja ne posjeduje ugljeve od 8.000 kJ/kg, te da su svi iznad 10.000 kJ/kg, kada sva rudarsko-geološka istraživanja ukazuju da u pljevaljskom basenu postoje ugljevi kalorijske moći od 5.000 do 15.000 kJ/kg. Uostalom, pa mi prodajemo EPS-u te „manje kvalitetne ugljeve“ od oko 8.000 kJ/kg. Oni se otkopavaju u Pljevljima. Elem, u Potrlici imamo ugljeve ispod 8.000 kJ/kg; u Kalušićima, koje će u narednom periodu biti eksploatisano, imamo ležište sa prosječnom vrijednosti od 7.957 kJ/kg; basen Ljuće 2 ima prosječnu kalorijsku vrijednost oko 7.000kJ/kg, gdje su rezerve ugljeva oko 1.200.000 tona; imamo obode kopova ljućansko-šumanskog basena gdje je kvalitet oko 8.000 kJ/kg itd.

Četvrto, o „poremećenoj geometriji kopa i planiranom koeficijentu otkrivke“ govore oni za vrijeme čije strahovlade je napravljen svojevrsni „geometrijski haos“ u kopu Potrlica. Javnosti radi, već smo postigli 50% godišnjeg plana na otkrivci, tako što smo otkopali i odložili 4.006.519 m3čm. Podsjetimo, neotkopana i neodložena otkrivka u eksploatacionom polju Potrlica u 2020. godini, u iznosu od frapantnih 2.156.804 m3čm, uslovila je virtuelno uvećanu dobit od 5.629.259,00 evra.

Peto, poslovanje Rudnika uglja neće usmjeravati zlonamjerni i neznaveni „anonimni izvori“, medijski napisi i kojekakvi stranački interesi, nego tim profesionalaca koji je plaćen za to, dok će, ubuduće, svi navodi koji budu imali za cilj širenje dezinformacija i klevetanje kompanije, biti procesuirani pred nadležnim državnim organima.