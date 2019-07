Pored činjenice da imamo obiman predložen dnevni red za 12.sjednicu SO, koja je zakazana za 8. jul, koristeći poslovničku mogućnost obratio sam se predsjedniku SO sa zahtjevom da u dnevni red uvrsti još jednu tačku i to :

Inicijativa Skupštine opštine Pljevlja, Vladi Crne Gore, da iz procedure povuče predlog Zakona o slobodi vjeroispovijesti, sve dok isti ne usaglasi sa vjerskim zajednicama (Srpskom Pravoslavnom Crkvom, Islamskom Zajednicom i Katoličkom Zajednicom).

Gospodine predsjedniče skupštine, Zakonom o lokalnoj samoupravi, članom 13 stav 2 definisano je da lokalna samouprava ima pravo, pa čak i obavezu da donosi zaključke, predloge, da pokreće inicijative prema državnim organima koje su od značaja za lokalnu samoupravu.

Imajući u vidu činjenicu da je SPC kao najjača, najbrojnija, među pravoslavnim narodom najuticajnija organizacija od Trojčindanskog sabora pokrenula inicijativu prikupljanja potpisa građana CG da se povuče iz procedure takozvani Zakon o slobodi vjeroispovijesti, da se u našoj opštini potpisalo preko 6000 građana sa matičnim brojem ili brojem lične karte;

Imajući u vidu da se na zadnjem nacionalnom popisu, 2011.godine izjasnilo 57% građana da su Srbi, 24% Crnogorci, 6% se nije izjasnilo isključivo iz straha od vaše vlasti, a siguran sam, sve su to Srbi jer u poslednjih 20 godina u CG možeš biti sve, možeš biti šta hoćeš jedino ne smiješ biti Srbin;

Imajući u vidu da ovo i nije predlog Zakona o slobodi vjeroispovijesti već:

Predlog Zakona o vjerskim neslobodama;

Predlog Zakona rasističkog karaktera;

Ovakav predlog Zakona pravi neravnopravnost među vjerskim zajednicama više nego konkordat iz 1935.godine zbog kog je naš Pljevljak Patrijarh Varnava žrtvovao sopstveni život;

Ovakav predlog Zakona nanosi veću štetu SPC i cjelokupnom srpskom narodu u CG nego zakoni koje je napisao Mile Budak kao Ministar vjera u NDH-evskoj Hrvatskoj, Srbima u Hrvatskoj;

Mile Budak, jedan od osnivača ustaškog pokreta, koji je 22.jula 1941.godine u Gospiću promovisao čuvenu ideologiju rešavanja srpskog nacionalnog pitanja u NDH: trećinu Srba pobiti, trećinu protjerati i trećinu pokatoličiti i promovisao čuvenu krilaticu „Srbe na vrbe“.

Ovakav predlog zakona ima za cilj da oni koji su prigrabili (preknjižili) fabrike, preduzeća, rude, šume, rijeke pa čak i vjetar prigrabe (preknjiže) i imovinu srpske pravoslavne crkve jer im je i sve ovo malo;

Strani okupatori : Turci, Njemci, Italijani, Austrougari jesu rušili srpske bogomolje ali nikada nisu prisvajali i preknjižavali imovinu srpske pravoslavne crkve u svoju imovinu.

Ovakav predlog Zakona o slobodi vjeroispovijesti je poslednja tačka izdajničkog programa, poslednja obaveza izdajničke politike Mila Đukanovića koji je započeo 1996.godine pod pritiskom Olbrajtove i Bila Klintona, kako bi izbjegao međunarodnu potjernicu i suđenje zbog svog kriminalnog dosijea zbog šverca cigaretama i narkoticima;

Dvadeset godina sprovođenja izdajničke politike u CG rezultiralo je da prva savjetnica ambasade Crne Gore u Ankari, Mirna Nikčević, komentarišući trojčindanski sabor kod hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici na svom fejsbuk nalogu piše : „Iskreno zapalila bih i taj Sram i sva goveda tamo“. Ona je javno objavila samo ono što misli kompletna DPS hobotnica o srpskom narodu.

Dvadeset godina sprovođenja izdajničke politike u CG rezultiralo je da učenica osmog razreda u Osnovnoj školi „Dragiša Ivanović“ u Podgorici verbalno i fizički vrijeđa svoje kolege srpske nacionalnosti dijeleći letke na kojima piše:“Marš Srbi napolje, Crnom Gorom upravljaju Hrvati“, u učionicu unosi hrvatsku zastavu i učenicima govori : „Pose… vam se na Vidovdan“, pjevajući ustaške pjesme ispred zbornice a sve to naočigled nastavnika. I ova učenica je javno izgovorila sve ono što misli cijeli DPS.

Sve ovo, gospodine predsjedniče SO, napravilo je veliku uzbunu u CG pa i u našem gradu.

Izjava Mila Đukanovića da će po svaku cijenu obnoviti autokefalnost tkz. crnogorske crkve, nadajući se da će po ugledu na ukrajinskog Porošenka i raskolnika i prokletnika filareta sa raskolnikom i prokletnikom Mirašem Dedajićem, čovjekom koji je ekstrakomuniciran, izopšten, anatemisen od Vaseljenske patrijaršije dobiti Tomos za takozvanu CPC, ne da je dodatno uznemirio, uzbunio Crnu Goru, našu opštinu već je izazvala Vaseljenskog Patrijarha Vartolomeja da pošalje poruku da crnogorska crkva nikada nije bila autokefalna i da ne može dobiti Tomos, da crnogorska pravoslavna crkva pod nadležnosti Miraša Dedajića nije pravoslavna crkva.

Za Vaseljensku patrijaršiju, kao i za sve pravoslavne crkve, jedina kanonska jurisdikcija u CG je Srpska Pravoslavna Crkva pod nadležnosti visokopreosvećenog Mitropolita Amfilohija.

Iz svega navedenog, gospodine predsjedniče SO, očekujem da ćete Vi, predsjednik opštine kao i svi odbornici pravoslavne vjeroispovijesti, na to vas obavezuje Bog, Sv.Sava, Sv.Petar Cetinjski, Sv.Vasilije Ostroški Čudotvorac (slava mu i milost), vaši preci i njihovi grobovi, da podržite predlog za dopunu dnevnog reda, da podržite ovu inicijativu prema Vladi Crne Gore.

Iskreno očekujem istu podršku od odbornika bošnjačke i muslimanske nacionalnosti čime će, siguran sam, unaprijediti međuvjerske i međunacionalne odnose u našem gradu.

PREDSJEDNIK OO NSD PLJEVLJA

Milan Mijo Lekić