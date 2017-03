SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Kao po nekom nepisanom pravilu, svaki put pred lokalne izbore u Pljevljima, određena grupica anonimnih, nazovi intelektualaca i lokalnih spletkaroša, putem svojih nemuštih škrabotina, otpočinju napade na mene. Ovoga puta su to učinili neposredno pred održavanje sjednice Skupštine Optine Pljevlja preko odborničkog pitanja Danijela Živkovića, odbornika DPS-a. Pitanje se ticalo pomoći koju sam kao direktor Vodovoda opredjeljivao građanima kojima je pomoć bila potrebna. Istina je da sam u skladu sa zakonom i mogućnostima preduzeća pomagao svima koji su mi se obraćali za pomoć i u tome ne vidim ništa loše. Naprotiv, smatram da svako preduzeće sa teritorije naše opštine, a naročito lokalna preduzeća, treba da budu u svakom momentu u službi građana, jer i postoje zahvaljujući narodu koji u najtežim ekonomskim uslovima uredno izmiruje sve svoje obaveze prema ovim preduzećima. Istina je da sam pomagao svojim radnicima i svome narodu – koliko sam mogao. Pomagao sam i pomagaću kad god budem u prilici da to činim.

U vrijeme kada sam bio direktor Vodovoda – to preduzeće je u potpunosti bilo u službi svih građana bez obzira na vjeru, političku i nacionalnu pripadnost. Svi radnici su uredno primali svoje zarade, a građani su bili u zadovoljni kvalitetom usluga koje smo pružali. Danas lokalno preduzeće DOO Vodovod – Pljevlja, koje vode Čedo Gospić i Avdo Ajanović, služi isključivo za partijska potkusurivanja unutar DPS-a i privremeno zbrinjavanje iznevjerenih DPS-glasača kojima se posao u Vodovodu nudi kao poslednja utjeha pred predstojeće lokalne izbore. Istovremeno se vrši nezapamćeni progon i kažnjavanje radnika koji nisu podlegli pritisku režimskog poslovodstva.

Osuđuju me da sam zapošljavao pljevaljsku omladinu. Jesam – zapošljavao sam i opet ću zapošljavati kad mi se za to ukaže prilika. Zaposliću sve one koje je režim umjesto na posao – poslao na biro rada da tamo dočekaju penziju.

Još uvijek ne mogu da nađem logičan zaključak kako to da mene mogu optužiti za višak radnika u Vodovodu, dok je istovremeno novo rukovodstvo za nepune tri godine zaposlilo, za stalno i na određeno vrijeme, blizu 50 radnika u ovom preduzeću. Znači, ovdje je riječ isključivo o najprizemnijem politikanstvu, bez ijednog argumenta. To što je sadašnje rukovodstvo Vodovoda iskoristilo nekoliko radnika da blate mene, uopšte me ne čudi. Dok sam bio direktor u ovom preduzeću, u širokom krugu sam izbjegavao iste te radnike kako ne bih gledao njihovo najprizemnije poltronstvo koje su prema meni, kao svom nadređenom, iskazivali. Znao sam i tada, kao što znam i danas, da će oni biti ulizice i svakom direktoru koji dođe posle mene. I tu nema ništa čudno. Sada Ajanović i Gospić pokušavaju te moralne beskičmenjake i internet voajere upotrebiti protiv mene, ali im se ti postupci vraćaju kao bumerang i neminovno će razgolititi sve njihove prljave radnje.

Građani su ovih dana takođe bili u prilici da pročitaju nepotpisana saopštenja pisana od strane piskarala koje se cio život skriva iza nepotpisanih tekstova, pokušavajući tako da izliječi svoje bolesne komplekse i nezajažljivu želju za pisanjem. Uz „pouzdani izvor iz Vodovoda“ u tim saopštenjima anonimni pisarčić je pokušavao da me optuži kako sam, tobože, ja predao vlast DPS-u 2006. i 2014. godine. Zbog građana ću podsjetiti na sledeće dvije činjenice:

godine je formirana predizborna koalicija Srpska lista koju su formirale tadašnja Srpska narodna stranka, Narodna socijalistička partija, Srpska radikalna stranka „Dr Vojislav Šešelj“ i Srpsko nacionalno vijeće. Koalicioni sporazum u ime ovih stranka i Srpskog narodnog vijeća potpisali su Andrija Mandić, Emilo Labudović, Tomislav Nikolić i Momčilo Vuksanović. Tada sam od rukovodstva SNS-a zamoljen da budem kandidat za predsjednika Opštine Pljevlja ispred koalicije Srpska lista, što sam i prihvatio. Na predizbornom skupu koji je održan na Trgu 13. jul u Pljevljima pred više hiljada ljudi, dobio sam podršku i sadašnjeg premijera Srbije – Aleksandra Vučića. I pored odličnog rezultata koji sam postigao, na tim izborima sam pokraden tajnim dilovima DPS-a i jednog ovdašnjeg bivšeg političara koji je aminovao i naplatio krađu koju je DPS sproveo na biračkim mjestima. Za navedene činjenice imam i neoborive dokaze koje ću uskoro prezentovati pljevaljskoj javnosti.

godine DPS je preko svojih satelita po ko zna koji put pokušao rasturiti Opštinski odbor Nove srpske demokratije u Pljevljima i potčiniti ga nekoj drugoj partiji, čemu sam se oštro usprotivio i na to sam danas ponosan. Zahvaljujući tadašnjim političkim odlukama i mudrošću većine članova opštinskog odbora, sačuvao sam politički kredibilitet Nove srpske demokratije u Pljevljima i zahvaljujući tome naša stranka je danas najjača opoziciona stranka u Pljevljima. Dokaz za to su i poslednji parlamentarni izbori na kojim je Nova srpska demokratija, zajedno sa svojim koalicionim partnerima iz Demokratskog fronta, postigla odličan rezultat. Zato svako onaj ko se trudi da se dokaže na opozicionom polju mora da zna da svoje lične poraze ne može pripisivati Milanu Lekiću i Novoj srpskoj demokratiji, već treba da se suoči sa istinom, ma koliko to bilo bolno. Milan Lekić ima rezultate na svim poljima i kao Srbin, i kao patriota, i kao opozicioni političar. Ja se tih rezultata ne stidim, već se njima ponosim.

Demokratska partija socijalista i njeni „anonimni“ najamnici jednom zauvijek treba da znaju da ne mogu uticati na političke odluke koje donose organi Nove srpske demokratije, kako na republičkom, tako i na lokalnom nivou. Odnarođeni i korumpirani DPS funkcioneri i njihove tajne službe moraju da znaju i to da u Novoj srpskoj demokratiji ne mogu za predsjednika opštinskog odbora nametnuti svog miljenika, niti određivati ko će na predstojećim lokalnim izborima predstavljati našu listu. O tome će isključivo odlučivati organi Nove srpske demokratije i niko više.

Nova srpska demokratija, i ja kao predsjednik opštinskog odbora u Pljevljima, u svakom momentu je spremna na saradnju sa svim opozicionim partijama koje imaju za cilj smjenu mafijaškog režima Mila Đukanovića i njegovih satelita. Otvoreni smo za svaki dogovor koji vodi smjeni diktatorskog režima i spremni smo da prihvatimo svako rešenje koje će ići u korist opozicionom djelovanju. To pokazuje i zajedničko opoziciono djelovanje u Skupštini Opštine Pljevlja koje će neminovno doprinijeti skorom urušavanju vještački uspostavljene odborničke većine i konačnom rušenju korumpirane DPS vlasti u Pljevljima.

Svaki pokušaj lokalnog DPS-a i njihovih najamnika koje pokušavaju infiltrirati u opozicione redove unaprijed je osuđen na propast. Svaki iskreni opozicioni političar zna koliko je sloga u opozicionim redovima bitna u momentu kada režim Mila Đukanovića broji poslednje dane, zato ćemo ubuduće ignorisati sve bočne napade onih koji pokušavaju politički mrtav DPS još koji mjesec priključe na infuziju.

Milan Lekić je čovjek koji slobodno i ponosno šeta ovim gradom i svakoga može u oči pogledati. Nikada i ni po koju cijenu nisam i neću sarađivati sa DPS-om. Uvijek sam bio i biću sa svojim narodom. I u dobru, i u zlu!!! Svi oni koji pokušavaju svoju prljavu savjest oprati napadima na mene – moraju da znaju da će u toj igri biti poraženi, baš kao i njihovi nalogodavci iz DPS-a.

Pozivam sve opozicione birače sa teritorije Opštine Pljevlja da zbiju redove i spreme se za predstojeće velike opštenarodne proteste koji će zadati poslednji udarac mafijaškom režimu Mila Đukanovića.

Predsjednik OO Nove srpske demokratije,

Milan LEKIĆ