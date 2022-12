Danas je u posjeti Dječijem odjeljenju Opšte bolnice Pljevlja boravio izvršni direktor Rudnika uglja AD Pljevlja (RUP), Milan Lekić.

Tom prilikom, Lekić je uručio poklon paketiće djeci, kao mali znak pažnje za naše mališane, dok se u prijateljskom razgovoru sa načelnicom odjeljenja dr Majom Terzić i ostalim medicinskim osobljem, upoznao sa funkcionisanjem dječijeg odjeljenja, ali i sa određenim izazovima i problemima sa kojima se suočavaju.

Stoga, izvršni direktor RUP-a je obećao donaciju za kupovinu stola za ultrazvuk za pregled kukova kod beba i rekonstrukciju prostorija za boravak medicinskog osoblja.

„Izuzetna mi je čast i zadovoljstvo što imam priliku da boravim na ovom mjestu. Rudnik uglja će, kao društveno-odgovorna kompanija nastaviti da pomaže pljevaljsko zdravstvo, koliko god je to u našoj mogućnosti. Ohrabruje činjenica da se u Pljevljima, hvala Bogu, rađa više djece nego ranije. To je ono što me je, kao roditelja i javnog funkcionera, posebno obradovalo. Takođe, ono što želim da istaknem i posebno da pohvalim, jeste maksimalna posvećenost dr Terzić i njenih saradnika. Naša djeca su u sigurnim rukama“, poručio je Lekić.

Direktor EPCG Nikola Rovčanin danas je poslao poklon paketiće djeci na Dječijem odjeljenu u Pljevljima. Zaposelni na Dječijem odjeljenju zahvalni su direktorima Rudnika uglja i EPCG na pažnji.