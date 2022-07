Poštovani gospodine Kovačeviću,

U potpunosti shvatam predizbornu političku igrariju DPS-a koja ima za cilj da se fundamentalno suludim napadima na Rudnik uglja ućare određeni politički poeni. To je, uostalom, utemeljno u prirodi stranke koja Vas je, mimo svih rezona, dovela na tu funkciju. Međutim, ono što mi nije jasno, i što mi nikada neće biti jasno, a što sam ponovio više puta – zbog čega to DPS radi preko krajnje nekompetentnih ljudi?

Po kojoj stručnoj i logičkoj formuli ste došli do zaključka da će Termoelektrana doći u situaciju da ostane bez uglja?

Na koji način Vi i Vaši savjetnici iz DPS-a formirate tržišnu cijenu uglja?

Zašto dižete paniku u javnosti da uglja neće biti i da se ugalj za Srbiju izvozi ispod cijene?

Zbog čega to radite, kada postoji jednostavniji, profesionalniji i etički prihvatljiviji način da afirmišete političke ciljeve organizacije kojoj pripadate?

Ipak, kako nisam dozvolio Danijelu Živkoviću, a prije njega i ostalim vašim „stranačkim vitezovima“ da udaraju đonom na Rudnik uglja, budite sigurni da neću dozvoliti ni Vama, ma koliko bili nelegitimni i ne razumjeli se u problematiku o kojoj pričate.

Gospodine Kovačeviću,

Kada je riječ o prvoj neosnovanoj konstataciji da će Termoelektrana ostati bez uglja, interesuje me, prije svega, da li postoji elementarna profesionalna komunikacija i koordinacija između Vas i gospodina Danijela Živkovića? Ovo pitam zbog toga što je, na istu „zabrinutost“ gospodina Živkovića koju je izrazio u formi „poslaničkog pitanja“, krajnje jasno i precizno odgovoreno još 20. aprila. Tada mu je nedvosmisleno stavljeno do znanja, a ja neću biti lijen da ponovim, da je na taj dan, ukupna količina otkrivenih ugljeva pripremljenih za eksploataciju, iznosila 583.549 tona. Rečeno mu je da otkopavanjem dodatnih 45.998 m3čm, planiramo da otkrijemo još 286.157 tona uglja; kao i da količine uglja kojima ćemo raspolagati do kraja 2022. godine, u odnosu na tadašnje stanje situacionih radova, iznose 1.589.020 tona. Za tu količinu, upoznat je gospodin Živković, potrebno je otkopati i odložiti ukupno 6.196.740 m3čm. A, kada je riječ o narednoj godini, planiramo da otkopamo još 9.061.999 m3čm otkrivke, gdje ćemo dobiti oko 1.700.000 tona uglja.

Dakle, sve ovo je i više nego dovoljno za nesmetani rad Termoelektrane, jer raspolažemo sa dovoljnim i kvalitetnim količinama uglja čija je prosječna kalorijska vrijednost 12.200 kJ/kg, što će, imajući u vidu prosječnu kalorijsku vrijednost uglja koji se isporučuje Termoelektrani, a koja iznosi 9.211 kJ/kg, usloviti količinski manju isporuku ugljeva Termoelektrani, čime ćemo, dobiti prostor za dodatan plasman našeg proizvoda na tržište, jer ćemo, prethodno, zadovoljiti potrebe Termoelektrane u potpunosti.