Slučaj brutalnog prebijanja Ognjena Mijatovića 13. maja prošle godine u Pljevljima, tokom spontanog protesta građana povodom hapšenja vladike Joanikija i grupe sveštenika iz Nikšića, još je daleko od formalno-pravnog procesuiranja pred pravosudnim organima države, ali i disciplinskim organima Uprave policije.

To je nešto što izaziva stalnu pažnju javnosti, s obzirom da je načelnik Centra bezbjednosti Pljevlja Dragan Slavulj nedavno saopštio da se znaju imena učesnika incidenta, dok je ministar unutrašnjih poslova Sergej Sekulović prilikom posjete Pljevljima nagovijestio probleme prilikom utvrđivanja pojedinačne krivice policijskih službenika, pripisujući to lošim mogućnostima identifikacije..

Kako smo upoznati Tužilaštvo u Pljevljima ovih dana je konačno počelo sa saslušavanjem policijskih službenika koji se smatraju osumnjičenim u ovom postupku, a među njima su i policijski funkcioneri odnosno starješine Centra bezbjednosti Pljevlja.

Imajući u vidu da je te večeri na ulicama Pljevalja bio veliki broj građana, među kojima su brojni bili i svjedoci incidenta, kao i da postoje foto i video zapisi događaja, logično je da građani Pljevalja znaju ko su bili oni koji su te večeri prekoračili svoja službena ovlašćenja, teško zlostavljajući Ognjena Mijatovića. Građani Pljevalja znaju ko jeste, ali i ko nije nikako mogao učestvovati u vršenju ovog krivičnog djela.

Stoga začuđuju providni pokušaji policijskih starješina, prije svega komandira Milana Jovića ali i načelnika Slavulja, da počinjeno nedjelo svale prije svega na one za koje su znali da nisu njihovi politički istomišljenici, jer su ih mobingovali i politički zlostavljali godinama prije događaja koji su srušili višedecenijski režim DPS-a. Dokazi za to, potpuno nedvosmisleni, postoje, i teško da će bilo ko nasjesti na priču ostataka bivšeg režima kako su Srbi i ovog puta prebijali Srbe!

Neće biti da je tako niti za to mogu pronaći dokaze i svjedoke, sem odanih poslušnika koji zbog svog minulog rada, koji Pljevljaci dobro poznaju, nemaju kud nazad. Časni policajci, koji su uz to igrom slučaja Srbi i vjernici, a sa kojima smo razgovarali, spremni su da do kraja idu u odbrani svoje kao i časti i ugleda svojih porodica.

U toj borbi oni će apsolutno imati našu podršku kao i podršku svih časnih Pljevljaka, koji su tokom prošlogodišnjih osam mjeseci imali priliku da se u bezbroj prilika uvjere ko je vjera a ko je nevjera. Borba za istinu u slučaju sramotnog nasrtaja na Ognjena Mijatovića nije samo borba za zadovoljenje pravde i poštovanje ljudskih prava jednog čovjeka, nego test za pravosudni sistem u cjelini.

Poručujemo da je uzaludan trud istaknutih policijskih jurišnika jer na ovom primjeru neće oprati svoje biografije. Oni dobro znaju, baš kao i njihove kolege kojima su naredili da te majske noći suzavcem i batinama rastjeraju svoje sugrađane, ko je osmislio, ko komandovao a ko jedva dočekao da izvrši naredbu. Pljevljaci znaju svakog počinioca ponaosob. Kad bude trebala identifikacija i zakaže forenzika spremni smo da pomognemo. Nema kacige koja može maskirati neke glave koje se decenijama ponašaju kao samozvani oslobodioci Pljevalja.

PREDSJEDNIK OO NOVE SRPSKE DEMOKRATIJE PLJEVLJA

Milan Mijo Lekić