Lekić tražio da se u dnevni red Skupštine uvrsti tačka o zabrani Svečane akademije na Petkovdan

Predsjednik Kluba odbornika NSD – Milan Mijo Lekić zatražio je dopunu dnevnog reda današnje Skupštine jednom tačkom koju je smatrao za najbitniju rekavši :

Poštovani građani, dame i gospodo kolege odbornici, predlažem da se današnji dnevni red dopuni sa još jednom tačom i to da ta tačka bude pod rednim brojem 1, zato što smatram da je važnija i bitnija od svih skupa predloženih tačaka dnevnog reda a to je podnošenje i razmatranje informacije sekretara opštine za društvene djelatnosti – Mersudina Halilovića o zabrani održavanja svečane akademije koja je organizovana povodom proslave crkvene gradske slave – Sv. Petke, stogodišnjice oslobođenja Pljevalja od Austrougarske, stogodišnjice oslobođenja i ujedinjenja Crne Gore i Srbije.

Svi ste najvjerovatnije upoznati, a i šira javnost, da je sekretar Mersudin Halilović bio odobrio održavanje Svečane Akademije pa je na isti dan, kada je Akademija trebalo da se održi, donio zabranu korišćenja sale Doma Vojske. Znamo mi da to nije učinio sekretar Halilović već je to učinio nekadašnji velikosrbin – predsjednik opštine, gospodin Mirko Đačić. Znamo mi da je on prvo ponudio Joku Đačić da ona potpiše takvu odluku pa je ona, za divno čudo, odbila da tako nešto uradi. Znamo mi i da je gospodinu Haliloviću naređeno da potpiše odluku o zabrani održavanja Svečane Akademije u Domu Vojske ali me čudi da se gospodin Halilović nije sjetio Isa Mahmutovića. I Isu Mahmutoviću bilo je naređeno, i to još od većih srbomrzaca nego što je danas naš predsjednik, da ruši kapelu na Lovćenu pa je dobio sa riječima da on neće ničiju bogomolju da ruši.

Ne znam da li ste svjesni, gospodine Haliloviću, da ovaj vaš čin zabrane održavanja ove Svečane Akademije ravan rušenju bogomolje. Vi ste sa ovim potezom napravili jedan veliki skandal, obrukali i osramotili prvenstveno sebe, lokalnu upravu pa i građane Pljevalja.

Ne znam kome to smeta proslava 27.oktobra, odnosno Sv.Petke, kada je to najznačajniji datum za Pljevlja, u istoriji Pljevalja. Pljevlja su dva puta, baš 27.oktobra, na svetu Petku, oslobođena i to 1912.god od Turaka i 1918.god od Austrougara. Postavlja se veliko pitanje da li ima još nekih kojima je milija okupacija od oslobođenja. Nije valjda da još uvijek ima takvih koji bi rado dočekali neku novu okupaciju našeg grada.

Ne znam kome to iz Pljevalja smeta proslava oslobođenja i ujedninjenja CG i Srbije ako se već zna da su na Skupštini Ujedinjenja ili Velkikoj Narodnoj Skupštini u Podgorici prisustvovali najugledniji ljudi Muslimanske-Bošnjačke i Srpske nacionalnosti; ako se zna da su Pljevljaci Prokopije Šiljak i Omer-beg Selmanović bili uvaženi da budu u delegaciji na čelu sa mitropolitom Gavrilom Dožićem i odnesu odluke koje su donešene 26.novembra Vladi Srbije i Kralju Petru I Oslobodiocu. Zato smatram da danas Skupština treba da osudi ovaj čin zabrane održavanja Svečane Akademije a da gospodin Halilović podnese ostavku kako bi, makar djelimično, skinuli ovu veliku bruku i sramotu.

INFORMATIVNA SLUŽBA NSD PLJEVLJA