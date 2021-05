Osnovni sud u Pljevljima odbacio je tužbu bivšeg glavnog imama Husein pašine džamije u Pljevljima, Samira Karibašića, protiv predsjednika OO Nove srpske demokratije Pljevlja, Milana Mija Lekića.

U prvostepenoj presudi ovog suda odbijen je tužbeni zahtjev Kadribašića kojim je tražio od Lekića naknadu nematerijalne štete u iznosu od 10.000,00 €, kao i da se naloži objavljivanje presude u svim dnevnim listovima o trošku predsjednika OO Nove srpske demokratije Pljevlja.

S druge strane, sud je obavezao Kadribašića da na ime troškova postupka uplati iznos od 363,00€.

Tim povodom Lekić je, u saopštenju za javnost, kazao da je zadovoljan presudom Osnovnog suda u Pljevljima, ističući da je na ovaj način u potpunosti zadovoljena pravda, jer, kako je rekao, nije postojao niti jedan valjan razlog efendije Kadribašića da pokrene sudski proces protiv njega, iz prostog razloga što je riječ o javnim reagovanjima koja su imala – isključivo – samo jedan cilj: da se otkriju stvarni nalogodavci i počinioci nemilih događaja u Pljevljima nakon parlamentarnih izbora.

„Rekao sam tada, a ponoviću i sada. Osnovni razlog zbog kojeg sam reagovao je taj što sam osjećao potrebu da, kao političar i odbornik u SO Pljevlja, izvršim dodatni pritisak na instutucije sistema da riješe slučaj zbog koga je srpskom narodu u Pljevljima, ali i svim čestitim građanima naše opštine, nametnuta stigma odgovornosti za takve gnusne pojave. Podsjetiću da sam, neposredno nakon tih incidenata, kontaktiran od velikog broja ljudi koji su mi predočavali svoje sumnje vezane za crtanje grafita i lomljenje stakala na prostorijama Islamske zajednice. Upravo me je jedna takva atmosfera i motivisala da reagujem, jer, prosto, to sam osjećao kao obavezu – i kao čovjek i kao javna ličnost i političar. U tom smislu, podsjetiću i na pismo izvjesnog Osmana Kriještorca, koji je upravo na Fejsbuku prozvao Kadribašića, ali i Mustafu Brahića i Mervana Avdovića – kao istaknute funkcionere bivšeg režima“, istakao je Lekić.

Komentarišući motive Kadribašića za podnošenje tužbe protiv njega, Lekić je rekao kako je Kadribašićeva namjera da se materijalno okoristi u ovom slučaju doživjela zasluženi neuspjeh.

„Kadribašić nije doživio nikakve neprijatnosti zbog mojih javnih reagovanja, iz prostog razloga što ona nisu bila zlonamjerna, niti uvredljiva sa moje strane – što se, uostalom, može zaključiti i iz presude. Upravo sam ja taj koji je bio izložen salvi uvreda od strane Kadribašića, koji je na svom Fejsbuk profilu komentarisao moje aktivnosti na najogavniji mogući način. I ne samo mene, nego su predmet njegovih „otrovnih strelica“ bili i Srpska pravoslavna crkva, blaženopočivši mitropolit Amfilohije, kao i tradicija i istorija srpskog naroda“, naglasio je Lekić poručujući na kraju da će Nova srpska demokratija, ali i on lično, pomno pratiti konačni rasplet sramnog pokušaja da se srpskom narodu u Pljevljima prišije etiketa fašista i ksenofoba, izražavajući uvjerenje da će, kako je rekao, pravda u ovom slučaju biti konačno zadovoljena.