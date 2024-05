Saopštenje Štrajkačkog odbora NB „Stevan Samardžić“ – Pljevlja

Poštovani građani, imamo odgovornost da se javno oglasimo povodom neistina i uvreda koje je Božidar Bajić, odbornik u Skupštini opštine Pljevlja, na sjednici održanoj 25. 4. 2024. godine, izgovorio na račun nas zaposlenih u Biblioteci. Nakon izostanka bilo kakvog odgovora na štrajkačke zahtjeve koje smo poslali nadležnim organima lokalne uprave, upozoravajući na niz nezakonitih radnji koje su od strane Bojane Đačić i Savjeta Biblioteke izvršene u Narodnoj biblioteci „Stevan Samardžić“ u periodu od 14. decembra 2023. godine, kada nije izglasan Program rada te ustanove, pa sve do dana njenog imenovanja za direktoricu, odbornici skupštinske većine su čekali trenutak kada nećemo biti u mogućnosti da reagujemo, i na pomenutoj Sjednici pustili provjerenog političkog senzacionalistu da pokuša da odbrani ono što je neodbranjivo. Na naša upozorenja pljevaljskoj i široj crnogorskoj javnosti da se u Biblioteci uveliko krši zakon nakon neizglasavanja Programa rada 14. decembra 2023. godine, potom potpisivanja spornog Aneksa 2 Ugovora o radu, bez prethodno donesene odluke na sjednici Savjeta, Aneksa za koji je inspekcija utvrdila da ne povlači pravno dejstvo, Aneksa u čijem sastavljanju nije učestvovao pravnik iz Biblioteke, što, čini se, Božidara Bajića posebno uznemirava, Aneksa zbog koga je predsjednik Savjeta Biblioteke, kome je podmetnuto potpisivanje, podnio ostavku u aprilu 2024, Božidar Bajić reaguje na krajnje neprofesionalan i zlonamjeran način, što ne služi na čast ni njemu ni onima kojima je to bio jedini izbor da istinu o dešavanjima u Biblioteci pokušaju zaobići na ovaj način.

Naime, Otvoreno pismo, koje je potpisalo šest stručnih lica iz oblasti bibliotekarstva, sa zvanjima i licencama sa kojima mogu da rade na najsavremenijim bibliotečkim poslovima kod nas i u svijetu, a u kome su upozorili na niz nezakonitih radnji koje je Bojana Đačić uradila uz prećutnu podršku Savjeta, persona koja, do svog političkog postavljenja nikada nije prisustvovala bilo kakvom kulturnom događaju u gradu, Bajić je okarakterisao kao pismo mržnje, zlobe, netolerantnosti, isključivosti, zavisti, ljubomore, nekorektnosti. Kakve li bi nam tek epitete Bajić pripisao da imamo posla sa eminentnim stručnjakom iz oblasti kulture. Drskost i bezobrazluk Božidara Bajića, dežurnog vojnika zaduženog da brani neodbranjivo, ide i korak dalje, pa kaže da je Otvoreno pismo „lelek nezadovoljnih, koji odzvanja više nego što bi trebalo“. Da, dragi građani, „više nego što bi trebalo“, u 21. vijeku, upozorava i prijeti odbornik u Skupštini opštine Pljevlja, doduše iz reda kombi-stranke koja bez koalicionog partnerstva ni na jednim izborima ne bi prešla cenzus. Nažalost, prljavom političkom matematikom, decenijama unazad, zapalo ga je da prima odborničku platu i vrijeđa po potrebi, kao što je ovaj put pokušao da omalovaži i diskredituje zaposlene jedne ugledne kulturne ustanove, čiji je jedini grijeh što u svim ovim danima upozoravaju nadležne i širu pljevaljsku i crnogorsku javnost o ozbiljnim neregularnostima koje se dešavaju u Biblioteci.

Rugajući se Stručnom vijeću Biblioteke, Bajić je pokušao da omalovaži člana Savjeta iz reda zaposlenih, stručnog radnika sa višedecenijskim radnim iskustvom, čovjeka koji je u prostorijama Dječijeg odjeljenja ispratio generacije mladih ljudi, a koji je danas dočekao da se od njega kriju sva dokumenta vezana za finansijsko poslovanje Biblioteke, kao i ona pravno-administrativne prirode. Legitimna nastojanja predstavnika Savjeta iz reda zaposlenih da traži Izvještaj Revizorske komisije, računovodstvenu dokumentaciju sa posebnim akcentom na fiskalnim računima, komparativni uvid Knjige zapisnika i na njoj zasnovanih zapisnika, među kojima postoji neslaganje koje nije slučajno, i mnoge druge stavke koje se očigledno s razlogom kriju, Bajić pred očima javnosti predstavlja kao „rovarenja“. Legitimno pravo predstavnika Savjeta iz reda zaposlenih da za vršioca dužnosti direktora Biblioteke da podršku stručnom radniku iz Biblioteke, što je normalno u svim bibliotekama svijeta, Bajić predstavlja kao nešto „što se mrsilo i ranije“. Pokušavajući da ponizi zaposlene stručne radnike, Bajić se narugao i samoj ustanovi, rekavši da kada čita Otvoreno pismo, da se čini „da nigdje nema Biblioteke u Crnoj Gori kao naše“! Zaposlene u Biblioteci, koji se na demokratski način bore za svoja prava i ugled ustanove u kojoj rade, Bajić vidi kao one koji nad njim vrše mobing, naziva ih u jednom trenutku miševima, i poziva odbornike Skupštine opštine Pljevlja da se udruže protiv šest zaposlenih u Biblioteci, jer kako kaže: „Ne može šest ljudi ovdje da pobijedi 35 odbornika“. Da, poštovani građani, to su plodovi naše današnje demokratije, udružiti se protiv šest zaposlenih u Biblioteci, u odbrani neodbranjivog.

Sve ovo što je Božidar Bajić uradio na pomenutoj sjednici SO Pljevlja, delegitimiše ga, prvo kao pravnika, potom političara i na kraju kao čovjeka. U tom kontekstu mi mu i poručujemo da je tačno da kulturno nebo strada dok o njemu odlučuju takvi kao on. Takođe poručujemo odborniku Bajiću da Biblioteka nije pljevaljska Bolnica, u kojoj je, u službi pravnika i sekretara, hvatao za vrat zaposlene računovodstvene radnike, psovao ih i vrijeđao, kada platne liste ne bi obračunali onako kako bi to njemu odgovaralo, a što nisu zaboravile povrijeđene porodice i javnost Pljevalja. Biblioteka je hram kulture svih njenih građana, koji u ovom vremenu proživljava svoje najteže dane. Riznica znanja i umjetnosti iznad koje će svakako ubrzo provedriti, ako ni zbog čega drugog, a ono zbog ljepote i bogatstva kulturno-istorijskog nasljeđa, koje ohrabruje sa svih njenih polica i odupire se svakoj politizaciji i banalizaciji.

Ćutanje odbornika skupštinske većine, na sjednici SO Pljevlja, 25.4.2024. godine, o svim problemima na koje je štrajkački odbor upozoravao, za koje smo smatrali da će kao predstavnici kojima su građani dali povjerenje povesti bilo kakvu raspravu u tom pravcu, pokazuje nepoštovanje prema istim tim građanima, kao i nedoraslost funkciji koju obavljaju. Kao alternativu poštovanju reda i zakona oni vide obavezanost poštovanju kadrovskih rješenja, na šta ih opominju koalicioni sporazumi. Njihov jedini, stidljivi odgovor, na pomenutoj sjednici, na ovu isuviše kompleksnu situaciju, bio je da smo mi ipak „njihovi“ i da treba da se izmirimo i ponašamo kao da se ništa nije desilo. E, poštovana gospodo, dragi dizači ruku, nismo mi vaši, mi smo svoji, ono što vi nikada nećete biti!

Poštovani sugrađani, naši dugogodišnji korisnici i vi koji tek ulazite u beskrajno carstvo knjige, koja nas jedina može naučiti da postanemo bolji ljudi, hvala vam na bezrezervnoj podršci koju dobijamo ovih dana, a koja se ne može mjeriti ni sa kakvom političkom ujdurmom.

Danko Radovanović

Marija Knežević

Sofija Jelovac

Ivana Cvijetić

Ljiljana Vraneš

Milija Knežević