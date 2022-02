Lidl će otvoriti 20 objekata i zaposliti 1.000 radnika

Ministar ekonomskog razvoja Jakov Milatović kazao je da kompanija LIdl planira da otvori 20-ak objekata širom Crne Gore, te da u planu imaju da zaposle oko 1.000 radnika.

Milatović je u emisiji Okvir na TVCG kazao da je Vlada oformila operativni tim u okviru Agencije za investicije, koji se u prethodnih nekoliko mjeseci dva puta sastao sa predstavnicima Borda Lidla.

Taj tim ima zadatak da pripremi i usaglasi uslove za ulazak te kompanije na tržište Crne Gore.

„Predstavnici Vlade imali su sastanke sa predstavnicima Lidla, i njihov plan je da zaposle 1.000 naših radnika i otvore 20 objekata. Takođe će praviti i logistički centar u Podgorici. To se neće desiti odmah, to je proces, već očekujemo da se ovi planovi realizuju u 2023. i 2024. godini“, kazao je Milatović.

Dolazak tako velike kompanije, smatraju ekonomisti i preduzetnici, donijeće i pozitivnog i negativnog.

Preduzetnik i član URA-e Goran Đurović je kazao da „Lidl“ postoji od 1930. godine i da je to kompanija sa velikom tradicijom.

„Za 100 godina postojanja u jednoj Njemačkoj, ta kompanija je akumulirala značajno znanje u ovim poslovima, iskustvo i profit i to nije isto kao naši lanci. To je kompanija čiji je promet 100 miliona eura, mi se ne možemo takmičiti sa njom. Pozitivno je da će ona donijeti konkurentne cijene, nove proizvode i da će na tržištu biti jedno takmičenje. Negativno je da će se to odraziti na promet naših lanaca. Ali neka budu spremni“, kazao je Đurović.

Smatra da država treba da čuva naše kompanije, i da ulaže kako bi bile konkurentnije.

„Da naše kompanije idu u region, a ne da kod nas dolaze drugi“, ocijenio je Đurović.

Ekonomski analitičar Predrag Drecun smatra da će dolazak kompanije Lidl napraviti promjene na tržištu i da naši trgovački lanci će morati da se prilagode. Nije, kako kaže, strašno i ako se neki ugase, jer to je dio tržišne utakmice.

Ocjenjuje da je uključivanje naših proizvoda neophodno.

Ekonomista Aleksandar Damjanović smatra da treba učiniti sve da u takvim lancima bude što više naših proizvoda.

„Da bude što više poslovnih partnera, prije svega iz oblasti poljoprivrede i da uradimo ono što nikako ne uspijevamo da uvežemo trgovinu, turizam i proljoprivredu. Plantaže su ogroman resurs koji bi valjalo iskoristiti. Dolazak tako velikog lanca biće problem za naše, ali neka se prilagođavaju“, kazao je Damjanović.

