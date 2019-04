Likovni i literarni konkurs za osnovce

Crnogorsko društvo za borbu protiv raka (CDPR), u saradnji sa JU Dječji savez Podgorica tradicionalno po 18. put organizuje nagradni konkurs za likovne i literarne radove za učenike osnovnih škola u Crnoj Gori. Stalni povod konkursa je Svjetski dan borbe protiv pušenja – 31. maj, za koji je SZO odredila krajem januara tekuće godine temu „Duvan i zdravlje pluća” (World No Tobacco Day – 31. May 2019: „Tobacco and lung health”). Konkursa je apel i jedan od načina u borbi za smanjenje pušenja u svijetu tokom cijele 2019. godine.

Tema ovogodišnjeg konkursa, kako za likovne, tako i za literarne radove je: „Moje veliko NE za duvan, pušenje i bolesti pluća”.

Likovni radovi moraju biti rađeni na formatu bloka broj 5 (pet), a tehnika rada je dozvoljena svim mogućim likovnim sredstvima, dok bi literarni radovi trebalo da budu napisani najduže na dvije stranice.

Radove na konkurs, koji je otvoren za učenike od četvrtog do devetog razreda osnovnih škola, od 10. aprila do 15. maja tekuće godine, treba slati na adresu: JU Dječji savez Podgorica – ulica Bokeška br. 2, 81000 Podgorica. Tročlani žiri će odabrati po tri najbolja rada iz obje oblasti i nagraditi ih. Prva nagrada za mlade likovnjake i literate je sedmodnevni boravak u Odmaralištu Dječjeg saveza Podgorice na Veruši. Nagrade za druga i treća mjesta, kao i specijalne nagrade i pohvale najboljima u obje konkurencije, obezbjedio je CDPR u vidu kompleta CD-a, kao i knjiga – monografija slikara u saradnji sa Crnogorskom akademijom za nauku i umjetnost (CANU).

Nagrade će biti dodijeljene na Izložbi najboljih i izabranih radova, koja je predviđena da bude održana na sam Svjetski dan borbe protiv pušenja u jednom od izložbenih prostora u Podgorici.