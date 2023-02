Ljekari odlaze iz Pljevalja jer neće u podstanare

Direktor pljevaljske bolnice Saša Grbović kaže da je projekat izgradnje nove bolnice dobar, ali da to nije dovoljno da se zadrže ljekari i da ta medicinska ustanova “funkcioniše na leđima petnaestak specijalista”

Izgradnjom stambene zgrade za zdravstvene radnike u Pljevljima riješio bi se problem nedostatka medicinskog kadra za narednih tridesetak godina, tvrdi direktor pljevaljske bolnice Saša Grbović.

Smatra da resorno Ministarstvo, Opština Pljevlja i velika pljevaljska preduzeća treba da pomognu u realizaciji tog projekta.

”Moramo naći način da zadržimo ljekare u Pljevljima. Moramo da budemo svjesni da mi kao grad, posebno sa ovim zagađenjem i odnosom centralnih vlasti prema nama nismo atraktivna sredina za život. Moramo ponuditi tim ljudima neke benefite da bi ostali u Pljevljima. Moja ideja je da se lokalna vlast i veliki privredni subjekti u Pljevljima uključe u tu priču uz resorno Ministarstvo i Vladu. Mora se u Pljevljima izgraditi zdravstvena zgrada za radnike, s tim da bi stan pripao nekom zdravstvenom radniku poslije 10 godina rada u Pljevljima”, rekao je.

Grbović pojašnjava da, ukoliko neko svoj život veže 10 godina za tu opštinu i zasnuje porodicu, a gradska vlast dokaže da će grad da živi, ljekari će “sigurno ostati u Pljevljima”.

”Moramo da prekinemo sa politikom koja je bila prethodnih godina da se ljudima lagano, bez ikakvog plana i bez ikakve osnove dozvoli prelazak u Podgoricu samo zato što su oni to poželjeli i imali neku vezu u DPS-u”, kazao je Grbović.

Grbović je kazao da je projekat izgradnje nove zgrade Opšte bolnice u Pljevljima “tačka preloma, i ako se ne iskoristi, Pljevlja će se ugasiti kao opština”.

Ta bolnica je jedina u Crnoj Gori paviljonskog tipa.

Prema njegovim riječima, stručnjake “moramo motivisati da ostanu u ovoj neatraktivnoj sredini”.

”Moje lično mišljenje je da ako nekome damo bonus na platu, s obzirom na to kakvo je trenutno stanje u Pljevljima, on će ga iskoristiti da kupi stan na primorju, Podgorici, Beogradu ili nekoj drugoj atraktivnijoj sredini. Taj stan će izdavati i od njega ostvarivati prihod. Jedini način da vežemo ljude je da ih fiksiramo za Pljevlja, odnosno da im damo stan. Imamo i bračnih parova ljekara i sa jednim stanom riješili bismo stambeno pitanje dva doktora. Sa jednom stambenom zgradom, riješili bismo problem zdravstva u Pljevljima za narednih 30 godina”, kazao je Grbović, koji je donedavno bio jedini ginekolog u pljevaljskoj bolnici.

Direktor bolnice ističe da Bolnica u Pljevljima trenutno funkcioniše na leđima petnaestak specijalista.

”Oni svojim krajnjim naporima, često žrtvujući i svoje privatne živote, rade ponekad i u nehumanim uslovima. To mora biti riješeno i to mora biti jedan od prioriteta i nove lokalne urpave”, rekao je Grbović.

Očekuje da će konačno krajem ove ili početkom naredne godine položiti kamen-temeljac nove zgrade bolnice u Pljevljima.

”Sve dok živi ideja nove bolnice ja ću biti direktor ove ustanove i daću sve od sebe da se ta ideja realizuje. Očekujem da ćemo ove godine kompletirati dokumentaciju za izgradnju nove zgrade bolnice. Nova bolnica bi trebalo da ima 10 do 12 hiljada kvadrata, i koštala bi od 12 do 15 miliona eura, a izrada samog projekta 150.000 do 200.000 eura”, rekao je direktor Bolnice.

Pljevlja su prije nešto više od godinu dobila moderan 64-slajsni skener, čija je vrijednost 400.000 eura.

”Vrlo važno je da je lokalna zajednica shvatila značaj bolnice. Očekujem veći lokalpatriotizam i od rukovodstva najvećih firmi u Pljevljima. Lako je provjerljiv podatak da je EPCG Opštoj bolnici Nikšić donirala 62.000 eura, 50.000 Bolnici u Brezoviku, 32. 000 Kliničkom centru Crne Gore, a Pljevljima je EPCG donirala 15.000 eura. Očekujem više lokal patriotizma od rukovodstva Rudnika i Termoelektrane, ma ko bio na čelu tih kompanija i pomoći gradu u kojem se dosta toga proizvodi”.

U ovoj godini država je opredijelila 300.000 eura za nabavku nedostajuće opreme Opštoj bolnici Pljevlja.

”Hirurška oprema koja nije obnovljena 40 godina konačno će to biti i zahvaljujem svima koji su doprinijeli da se taj novac opredijeli za pljevaljsku bolnicu”, rekao je Grbović.

