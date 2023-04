Ljekari sabiraju radne sate, a pacijenti dane čekanja

Svakoga dana makar jednom čujemo ili izgovorimo da je zdravlje najvažnije. No osim genetike i načina života, za dobro zdravlje ne manje važna je i adekvatna i pravovremena zdravstvena usluga. Iako od ljekara često čujemo da je prevencija pola zdravlja, na takve preglede rijetki se odlučuju, jer smo svjedoci dugog čekanja i kada imamo konkretan zdravstveni problem.

Rukovodilac Interne klinke priznaje da dobijaju primjedbe pacijenata da dugo čekaju pregled kod reumatologa, gastroenterologa, endokrinologa i na endoskopsku i CT dijagnostiku. Izabrani ljekari kažu da su im ruke vezane, a da osudu trpe i od pacijenata, ali i kolega iz KC. Pacijenti, za to vrijeme, moraju da se naoružaju strpljenjem ili pregled plate privatno.

Put od izabranog ljekara do specijaliste u Kliničkom centru Crne Gore, Miki Makismović iz Tivta kaže traje predugo. Tako, 87 kilometara koje mora da pređe od Tivta do Podgorice za sat i po, najčešće se pretvore u višemjesečni zastoj. Problem je, jer termina nema.

„Nema termina za skener, za kardiologa, za anesteziologa i to po mjesec dva“, kaže Maksimović.

Za sve to Maksimović krivi izabranog doktora, koji prema njegovim riječima, ne zakazuje termin kad mu treba. I to je glavni problem s kojim se izabrani ljekari bore. Kažu, nedostatak termina za specijalistički pregled je njihov koliko i problem pacijenata.

Izabrani doktor za odrasle Jelena Konatar tvrdi da se pregled zasniva na tome da pacijentima objašnjavaju zašto nema termina

„Mi smo meta i verbalnih napada zašto termina nema“, kaže Konatar.

Đorđije Krnjević, direktor Interne klinike KCCG, ističe da je dosta pacijenata došlo sa primjedbom da su jedva došli.

„A njih 80 odsto nije trebalo da dođe kod mene, jer su preskočili primarni i sekundarni nivo“, objašnjava Krnjević.

Da se na internoj klinici čeka na preglede, priznaje i doktor Krnjević, ali kaže ne predugo.

No, doktorka Konatar nije mogla da zakaze nijedan pregled.

„Termini se ne otvaraju do kraja godine, nego ljekari ih otvore za mjesec ili dva, i novi tek kada oni otvore, ruke su nam svezane“, naglašava Konatar.

Iako se sistem Kliničkog centra ne poklapa sa onim iz domova zdravlja, liste čekanja se stvaraju, jer nedostaje kadra. Ali i zbog toga što je, kaže Krnjević, Klinički centar preopterećen.

„Rješenje je da se manji broj kandiduje za treći nivo“, kaže Krnjević.

Konatar dodaje da pokušavaju da smanje broj pacijenata, ali to pravo mogu da zakažu i ljekari i pregled i ispitivanje. Neka ispitivanja samo oni mogu da zakažu.

„Rad u više smjena već je dao rezultate i smanjio postojeće liste čekanja, gdje se moglo. Međutim, na nekim klinikama nedostaje doktora da bi se rad organizovao tokom cijelog dana. Da bi to uradili na kardio hirurgiji puta tri, jer imamo četiri a trebala bi nam 10 do 12 kardio hirurga. Nije rješenje u skraćivanju lista, već da do njih ne dođe“, kaže Krnjević.

I dok ljekari sabiraju broj radnih sati, pacijenti sabiraju dane čekanja, a nerijetko i novac koji daju za privatni pregled, kako bi na vrijeme reagovali.

Maksimović kaže da kada nema termina i mora da čeka i po mjesec i po pregled obavlja i privatno, ako je pri novcu.

