Ljekarima neto plate do 4.500 eura, dopunski rad do 1.400

Najveće neto plate isplaćene su u KBC Berane i KBC Kotor, a najveća naknada za dopunski rad ljekaru u KCCG u Podgorici – 1.399 eura

Najveća neto plate u crnogorskom javnom zdravstvu isplaćena je direktoru Kliničko-bolničkog centra u Beranama dr Miloradu Magdeliniću – 4.407 eura, a sa dopunskim radom i ostalim naknadama, za jedan mjesec ukupno neto primanje iznosilo je 4.457,98 eura. Ljekar specijalista i načelnik Službe hiperbarične komore u Kliničko-bolničkom centru Kotor primao je neto platu u iznosu od 4.033 eura i on nije imao dodatke. Nešto manje neto plate imali su ljekari specijalisti i načelnici odjeljenja u Kliničkom centru Crne Gore, preko 3.000 eura, ali se one znatno uvećavaju po osnovu dopunskog rada i ostalih naknada, koje se kreću do 1.400, a njihova ukupna mjesečna primanja uvećavaju na preko 4.000.

Nakon Magdelinića, najveće ukupno neto primanje sa naknadama imao je načelnik Odjeljenja za pulmologiju KCCG u Podgorici – ukupno 4.323 eura, od čega je plata iznosila 3.871 euro, a dodaci 541 euro. Najveće naknade za dopunski rad i druge dodatke isplaćene su u KCCG, i to dvojici ljekara specijalista u odsjecima za ultrazvučnu dijagnostiku i za koronarnu hirurgiju, po 1.045 i 1.399,47 eura, kao i 1.152 eura načelniku Odsjeka za vaskularnu hirurgiju. Njihova ukupna mjesečna neto primanja (plata i naknade) iznosila su 4.231 euro, 4.196 eura i 4.110 eura. Jedan doktor u Hitnoj pomoći u Plavu imao je mjesečno neto primanje od 4.000 eura, od čega je plata iznosila 3.308 eura. Načelnik Odsjeka za koronarnu hirurgiju ima neto platu 2.642 eura, a na ime prekovremenog rada i drugih dodataka još 1.358 eura.

Ove podatke je dobila NVO Centar za socijalnu inkluzija iz Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore, a na osnovu zahtjeva za slobodan pristup informacijama. Oni su objavili tabelu sa 50 najvećih zarada u crnogorskom javnom zdravstvu za period od jula do novembrta 2023.godine. U tim podacima nema imena ljekara, već se navode naziv ustanove i radno mjesto. Ranije je objavljeno da se direktor KBC Berane dr Milorad Magdalinić prima jednu od najvećih plata u Crnoj Gori koje se finansiraju iz budžeta.

Iz tabeli 50 najvećih zarada u crnogorskom zdravstvu vidi se da 24 primaju ljekari i uprava u Kliničkom centru Crne Gore. Pored gore već pomenutih specijalista u KCCG, u tabeli je navedeno da je direktor (dr Ljiljana Radulović) imao neto platu 3.544 eura, a na ime dodataka još 50 eura. Veća primanja od direktorke imaju ljekar specijalista na Internom odjeljenju, 3.866 eura (bez dodataka),njegov kolega na Odjeljenju intenzivne neonatologije, čija je neto plata 3.838 eura bez dodataka, direktor Dječije hirurške klinike, 3.656 eura, i načelnik Odjeljenja ortopedije 3.632 eura.

Načelnik Odjeljenja za rendgensku dijagnostiku u barskoj bolnici primao je neto platu 3.588 eura, a dodatak 300, dok internista u pljevaljskoj bolnici ima ukupna mjesečna primanja u visini 3.533 eura, od čega je dodatak 295 eura. Specijalista hirurg u Beranama ima neto platu 3.444 eura, a dodatak 100. Šef Hitne pomoći u Petnjici mjesečno prima ukupno 3.395 eura, od čega 580 eura na ime prekovremenog rada i drugih naknada.

