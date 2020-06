Lokalnim funkcionerima se neće smanjiti primanja, iako će se prihodi Opštine smanji za oko 530 hiljada eura

Prihodi budžeta Opštine Pljevlja biće manji za oko 530 hiljada eura zbog mjera koje je juče usvojio lokalni parlament glasovima skupštinske većine u ciju umanjenja negativnih posljedica po građane i privredu izazvanih epidemijom COVID-19.

To je kazao predsjednik Opštine Pljevlja Igor Golubović, obrazlažući odbornicima predložene mjere.

Golubović je kazao da će Opština iz budžeta izdvojiti oko 320.000 eura za subvencije komunalnim preduzećima, preduzetništvu i poljoprivredi.

“Novac koji će biti izdvojen za ove namjene biće nadoknađen kroz smanjenje tekućih izdataka vezanih za kulturne i sportske manifestacije, smanjenim izdacima vezanim za kulturne i sportske manifestacije, smanjenjem rashoda za tekuće održavanje i transfere javnih preduuzeća vezanim za obavljanje određenih poslova koji nisu realizovani u uslovima epidemije”, istakao je prvi čovjek grada.

Opština Pljevlja će, kazao je Golubović subvencionisati preduzeću Vodovod i Čistoća troškove računa za vodu i odvoz smeća za korisnike materijalnog obezbjeđenja porodice kao i naknade jednog dijela izgubljenih prohoda od privrednih društava čija je djelatnosti zabranjena. Opština će subvencionisati do 50 odsto zarade zaposlenih u opštinskim predzećima za tri mjeseca koji su zbog epidemije bili na plaćenom odsustvu, a Čistoći i dio naknade po osnovu Parking servisa.

Opština će preduzeću Komunalne usluge refundirati naknade po osnovu zakupa poslovnih prostora i tezgi za period od tri mjeseca a opštinskom preduzeću Grijanje subvencionisaće troškove usuge grijanja za privredne subjekte koji u ovom periodu zbog mjera Ministarstva zdravlja nisu obavljali djelatnost. Osim privrednih dubjekata plaćanja grijanja za ovaj period biće oslobođeni i korisnici materijalnog obezbjeđenja porodice.

Opština će izdvojiti i 25.000 eura opštinskim komunalnim preduzećima za javne radove na teritoriji Opštine. U opoziciji smatraju da na ovaj način Opština pred izbore hoće da uposli šezdesetak građana kako bi ih ucjenila daa glasaju za DPS.

Odlaže se naplata poreske obaveze po osnovu Prireza porezu na dohodak fizičkih lica za poreske obveznike koji nijesu u mogućnosti da izmire obaveze po ovom osnovu uslijed negativnih efekata na poslovanje izazvanih epidemijom za period od 90 dana od dana dospjeća obaveze za mart, april i maj 2020.godine.

Obveznici lokalne komunalne takse koji nisu bili u mogućnosti koristiti pravo za koje je predviđeno plaćanje lokalne komunalne takse, usled zabrane rada predviđene Naredbom Ministarstva zdravlja Crne Gore, neće biti zaduženi obavezom po ovom osnovu za period nemogućnosti korišćenja tog prava.Navedena oslobađanja se odnose na: bašte uz ugostiteljskiobjekat, privremene objekte koji se mogu premještati sa jednog mjesta na drugo, korišćenje prostora na taksi stajalištima i ostale oblike korišćenja javnih površina za koje je navedenim propisima predviđeno plaćanje lokalne komunalne takse srazmjerno vremenu korišćenja prava.

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Pljevlja neće pokretati postupak prinudne naplate po osnovu lokalne komunalne takse do 1.9., a obveznici godišnje naknade za korišćenje komercijalnih objekata kojima je omogućen pristup sa opštinskih i nekategorisanih puteva, neće biti zaduženi obavezom po ovom osnovu za period nemogućnosti korišćenja tog prava. Opština Pljevlja neće pokretati postupak prinudne naplate, za dospjele obaveze za mart, april i maj mjesec 2020.godine do 1.9., po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta i naknade za komunalno opremanje za bespravne objekte za investitore koji imaju zaključene ugovore sa dinamikom plaćanja u ratama.

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Pljevlja neće pokretati postupak prinudne naplate po osnovu poreza na nepokretnosti za fizička i pravna lica do 1. septembra. Budžetska pozicija subvencije za poljoprivredu, u okviru postojećih mjera, se uvećavaju za iznos od 100.000 eura.

Na pitanje odbornika Demokrata Dušana Janjuševića da li će Opština povećati subvencije na mlijeko poljoprivrednicima, sekretar Sekretarijata za privredu Budimir Bajčetić kazao je da će ukoliko ne budu utrošena sva sredstva možda dio bude opredjeljen i za te namjene.

Uprava lokalnih javnih prihoda Opštine Pljevlja neće pokretati postupak prinudne naplate članskog doprinosa Turističkoj organizaciji Pljevlja za dospjele obaveze., Oslobađaju se fizička i pravna lica plaćanja naknade za komunalno opremanje za privremene objekte i plaćanja zakupa javne površine na kojoj je postavljen privremeni objekat za period od mart, april i maj ukoliko zakupac nije koristio objekat za obavljanje privrednedjelatnosti.

Oslobađaju se plaćanja zakupnine zakupci poslovnog prostora u vlasništvu Opštine Pljevlja, za period od tri mjeseca.Opština će opredjeliti dodatnih 25.000 eura Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Pljevlja a 20.000 eura biće izdvojeno dodatno za preduzetnike.

Odbornik DPS-a Avdo Ajanović kazao je da su ove mjere dobro odmjerene i da dopunjuju ranije donijete Vladine mjere.

Istakao je da se kroz subvencije lokalnim preduzećima ustvari subvenicionišu se građani.

Odbornik Demokrata Nikola Rovčanin kazao je das u mjere koje su predložene u cilju smanjenja posledica uticaja epidemije novog korona virusa, najgore u Evropi a mjere lokalne uprave u Pljevlima najgore u državi.

Istakao je da više od 50 procenata mjera uobičajni mehanizam koji se koristi u redovnim uslovima.

“ Odlaganje plaćanje obaveza nije pomoć građanima. Ovaj poljorpvredni fond je pomak ali nije dovoljan. Dovoljan bi bio minimalno 200.000 fond za preduzetnike”, rekao je Rovčani.

Pozvao je Opštinu da oslobodi sve poljorpivredne proizvođače plaćanja poreza kao što je to uradila Opština Berane.

On je kazao da Opština novac može obezbijediti ukoliko prestane svakog mjeseca da zapošljava po ugovoru o djelu 50 do 60 svojih partijskih aktivistaza šta izdvaja 40 do 50 hiljada svakog mjeseca i ukoliko se funkcioneri tri mjesec odreknu 50 odsto zarade.

Odbornik DPS-a Predrag Cvijović sumnja da je većina mjera došla sa strane a da je lokalna uprava učestvovala samo u oblikovanju odluke, jer mu predlagač nije odgovorio ko su autori predloženih mjera.

Rekao je da se kasnilo sa donošenjem mjera s obzirom da je od prglašenja epidemije do usvajanja prošla tri mjeseca.

Današnjoj sjednici nisu prisustvovali odbornici Nove.

Izvor: Vijesti