Lopovi i panika

STAV: GORAN DANILOVIĆ

Neukusno je, jadno i primitivno, međutim, da neko robija jer je objavio objavljeno o predsjednikovom zdravlju, a da Predsjednik to ne demantuje. U zatvor, jer je povjerovao u laž? Pa, pola Crne Gore moralo bi tako na robiju – možda i cijela! Pandemija laži i lažova kod nas traje neprekidno

PIŠE: GORAN DANILOVIĆ

Makar tri puta u par mjeseci Angela Merkel je drhtala pred kamerama.

Zvanično je saopšteno da se radi o premoru!

Pretpostavljalo se, nagađalo ali i stručno analiziralo da se radi o nečemu drugom, da je po srijedi sistemska bolest, nešto mnogo ozbiljnije od iscrpljenosti. Niko nije uhapšen zbog toga. Niko od nepozvanih „dijagnostičara“ nije optužen zbog širenja panike ili lažnih vijesti. Merkel je sve oćutala, a zvanična saopštenja bila su ista: premor i iscrpljenost -tačka!

Mladić iz Bijelog Polja strpan je iza rešetaka zbog prenošenja objave iz jednog beogradskog medija da je predsjednik Đukanović zaražen Kovidom-19!

Profesionalci su, dakle, reagovali promntno i uhapsili „glasnika“ loših vijesti – širenje panike je zaustavljeno?

Zaista čovjeka mora proći jeza kada shvati da nesojluk i istovremeni kukavičluk pojedinaca, koji navodno štite državu, ne može da suzbije ni epidemija smrtonosnog virusa!

Da neki polusvijet nije „zapalo carstvo“ i državna značka, ovakve stvari rješavale bi se otmenošću Angele Merkel: „ne, nisam bolestan od Korone, u pitanju je dezinformacija.“ Tako bi reagovao predsjednik svih građana koji razumije demokratiju i obavezu da trpi više od bilo kojeg sugrađanina!

Ubila bi me sramota da nekoga odvedu u zatvor zato što ima pravu ili pogrešnu informaciju o mom zdravlju!

Nikada nikoga nisu isleđivali zbog cijelih stranica koje su mi, koliko juče, bile „posvećene“ i to sa najužasnijim sadržajem koje pojedinac može „da zasluži“. Dnevno su ažurirali bljuvotine. Nisam tražio zaštitu jer vjerujem da će se jednom znati istina, a da je moj posao da trpim i poznate i anonimne nesrećnike. A ko se god potpisao ispod najogavnijih redaka unaprijed sam mu opraštao – takav neprijatelj je već poluprijatelj!

Da stvar razobličimo do kraja primjerom koji pozajmljujem iz javnog narativa starog skoro tri decenije. Hiljade i hiljade ljudi su napisali ili otpjevali ili otplakali „Milo lopove“ i nikada niko nije optužen za širenje panike ili lažnih vijesti? Da zaista jesmo moderna, demokratska država, taj poklič, taj kategorički vrednosni stav, za mnoge i onomatopeja iskrenosti kušane vlastitim životom, ledio bi krv u žilama, jer ako je predsjednik, države ili vlade, lopov, morao bi uslijediti stampedo panike. Kakva je to panika ako u vremenu virusne zaraze od iste, makar i u tabloidnoj štampi, „oboli“ Predsjednik?

Malo značajniji državnik od naših državnika je britanski premijer. Vijest, i to istinita, da je Boris Džonson obolio od Korona virusa jedna je od desetina hiljada gotovo istih na Ostrvu. Čovjek je, bolestan je i liječi se – tako očekivano i ljudski! Dakle, ni strašna vijest da je obolio i da mora na intezivnu njegu nije dodala niti oduzela panici među Britancima. Da je, međutim, neki „sladunjavi“ dnevni list objavljivao, i to u sred epidemije, iz dana u dan, kako je Džonson „lopov“ zaista bi bilo dodatnog straha, pa možda i dodatne recesije – čemu bi se mogao nadati jedan Englez ili Velšanin ako premijer krade?

Kod nas, bez posledica, o predsjedniku države možete napisati da je lopov i niko nikada vas neće privesti ili staviti u aps jer trodecenijsko iskustvo vladanja nametnulo je unakaženu političku, ali i dnevnu logiku; neka je kakav je god, neka radi šta god radi, samo da nam je živ i zdrav! I neka je. Bog dao da je više zdravih.

Neukusno je, jadno i primitivno, međutim, da neko robija jer je objavio objavljeno o predsjednikovom zdravlju, a da Predsjednik to ne demantuje. U zatvor, jer je povjerovao u laž? Pa, pola Crne Gore moralo bi tako na robiju – možda i cijela! Pandemija laži i lažova kod nas traje neprekidno.

Predsjednik se nije oglasio kada su cijele porodice stavljene na spisak, objavljena im imena i adrese, samo zato što su u samoizolaciji. Ćutao je, jer je predsjednik samo za sebe i zbog sebe! Zna li on kakva je to panika kada vidite u nekoj tabeli ime svog djeteta? Kako se to objašnjava djevojčici koja, recimo, ima deset godina?

Je li širenje panike ako kažem da poznajem, osobu kojoj je konstatovan Covid-19 prije jedanaest dana, da se samoliječi u samoizolaciji i da za to vrijeme nije dobila terapiju, i ni jedan jedini telefonski poziv od zdravstvenih službi? Zvuči nevjerovatno ali je istinito. Istinito i užasno.

Počela je kampanja, saznali smo to preko UNICEFA! To je više pokvareno nego panično. Istraživanje crnogorskog javnog mnjenja u doba Korone telefonski je odradio IPSOS! Ipak, biće i panike jer je predsjednik Vlade Marković „najpopularniji političar“, odnosno najbolje ocijenjeni, što će reći da je prvi put ispred Đukanovića! Kako je to moguće i pored Đukanovićevih obilazaka Berana, Tuzi i bolnica nikome nije jasno? Je li moguće da predsjednik NKT Milutin Simović nije popularniji? Šta je sa Hrapovićem? Nema ni Šehovića mada je inaugurisao „Uči doma“, zbog čega su mnogi drugovi bili ljubomorni? Ministar odbrane od Mitropolije i svih oblika vjerovanja Predrag Bošković uzalud je širio šatore po „gori zelenoj“?

Imam informaciju, što bi rekao Brdža, da je Marković bio jedini na ponuđenoj listi političara te da je tako odnio tijesnu pobijedu u najtežoj konkurenciji! Na listi ljekara kojima se najviše vjeruje bila su, pak, samo trojica i svetrojica su ušli među tri najbolja! Svaka čast! Dakle, nova poslanička lista DPS-a je već sada završena. Đukanović ga je izgleda završio! Završio? Tako se kaže, ako pitate pristojan svijet, UNICEF i IPSOS!

Goran Danilović, Ujedinjena Crna Gora