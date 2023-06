„LUČE“ SREDNJE STRUČNE ŠKOLE PLJEVLJA

Srednja stručna škola Pljevlja ispratila je još jednu uspješnu generaciju maturanata. O njihovom uspjehu svjedoči više od 50 učenika koji su sa odličnim uspjehom završili srednju školu i 8 dobitnika diplome Luča.

Luča A, kao izraz priznanja za odličan uspjeh iz svih nastavnih predmeta u svim razredima osnovne i srednje škole, dodijeljena je učenicima: Milanu Unkoviću i Dijani Kunarac. Luču B, za odličan uspjeh u svim razredima osnovne i srednje škole, dobilo je šest učenika: Ognjen Mazalica, Andrea Bujišić, Brane Borović, Anastasija Vojinović, Anđela Svrkota i Andrijana Vukojičić.

Svečanost dodele diplome Luča upriličena je u prostorijama Srednje stručne škole, a osim nagrađenih učenika, njihovih odjeljenjskih starješina i novinara, svečanosti je prisustvovao predsjednik Opštine Pljevlja doktor Dario Vraneš i Sanja Đondović, ispred Sekretarijata za društvene djelatnosti. Prisutnima se obratio mr Bojan Strunjaš, direktor Srednje stručne škole, ističući značaj znanja u vremenu lažnih diploma i lažnih vrijednosti. Zato je njegova poruka maturantima bila da se od svakog oblika licemjerstva i površnosti brane temeljnim životnim vrijednostima koje su ponijeli iz svojih domova i svoje škole, da se upisuju na ozbiljne fakultete i obogaćeni istinskim znanjem to duhovno bogatstvo po završetku studija ulože u lični napredak i napredak svoga grada i zemlje. Predsjednik Vraneš se takođe obratio prisutnima i uz čestitke maturantima na izvranrednom uspjehu, izrazio svoje zadovoljstvo što je imao čast da jednu školsku godinu, pored svog primarnog posla, radi kao predavač u ovoj školi. I on se pridružio savjetu direktora Strunjaša, poručujući mladima da vrijednost i kvalitet nikada ne traže u novcu već u znanju, kao jedinom neprolaznom bogatstvu. U tom smislu je i on izrazio svoju nadu da će se ovi mladi ljudi školovati na državnim, a ne na privatnim fakultetima, i da će shvatiti da teži put nikad nije lošiji put, već upravo jedini put koji dovodi do uspjeha.

Skupština opštine Pljevlja je tradicionalno nagradila dobitnike diplome Luča, a druženje sa najmlađima i najboljima nastavljeno je koktelom u Milet bašti.

Izbor-facebook