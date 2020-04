Luka Gojković: Snovi se ostvaruju ako imamo hrabrosti da idemo za njima

Talentovani dječak Luka Gojković, učenik devetog razreda OŠ “Salko Aljković”, sanja da slikarstvo jednog dana bude njegova profesija.Lukine ilustracije krase kabinete crnogorskog, istorije i geografije, što olakšava njegvim drugarima da brže savladaju gradivo. Pored nastavnika njegov talenat je prepoznat na školskim takmičenjima kao i na gradskom takmičenju na kojima je osvajao nagrade.

Luka poručuje mladima da iskoriste svoj talenat i da stalno rade i usavršvaju se, jer se kako ističe, svaki rad se na kraju isplati. Ističe da se snovi ostvaruju ako čovjek ima hrabrosti da ide za njima. Crtanje i slikanje ga ispunjava i čini srećnim.Sa pet godina je počeo da crta, sjeća se prvog crteža – ptice tukana. Najviše voli da radi grafitnom olovkom i tušem, ali koristi i druge tehnike.

– Ujak mi je bio uzor još od malih nogu. Gledao sam njegove radove i sledio njegov put. Tražio sam od roditelja da mi kupuju sveske i olovke. Motive nalazim svuda u prirodi i društvu oko nas: fudbaleri, parkovi. šume, manastiri… Svaki dan slikam. Dok radim na jednoj slici već razmišljam o drugoj – priča Luka, veseli dječak, bistrih očiju i radoznalog pogleda i dodaje da je do sada na raznim takmičenjima: školskim kao i na nivou grada osvajao nagrade koje mu predstavljaju podsticaj za dalje napredovanje.

Luka je 2016. godine osvojio drugu nagradu u kategoriji šestih razreda gdje su učestvovali učenici svih gradskih i seoskih škola na likovnom konkursu Galerije “Vitomir Srbljanović”. Na ovom konkursu pristiglo je 40 radova, a nagrađeni radovi su bili izloženi u Galeriji. Osvajao je nagrade na školskim takmičenjima, a prvi put je u četvrtom razredu osvojio četvrto mjesto. Nastavnica likovnog vaspitanja Jelena Adžić uočila da je Luka talentovan i da se ističe na časovima likovnog. Svakim danom uči kaže Luka, na časovima, internetu, posjećujući izložbe.

– Volim da posjećujem izložbe u Galeriji “Vitomir Srbljanović”. Te izložbe su mi korisne. Dopala se prošlogodišnja izložba pljevaljskih slikara, na kojoj sam pričao sa umjetnicima i naučio dosta iako su oni amateri – ističe Luka.

Luka napominje da mu je veoma bitna podrška roditelja: oca Miodraga, majke Vesne kao i babe Radmile sa kojom provodi dosta vremena.

– Baba Radmila za koju sam mnogo vezan, podržava me i podstiče da se bavim slikarstvom. Kad god putujem i kada sam na ljetovanjima sa porodicom volim da slikam i radim putopise iz gradova sa tih putovanja – kaže Luka. Lukinu kuću krase njegovi radovi koje je uramio ili zalijepio po zidovima. Voli da posmatra svoje radove, tada mu, kako ističe, bude toplo oko srca.

Nastavnica CSBH jezika Verica Vraneš iskoristila je Lukin dar za crtanjem i kabinet oblijepila Lukinim radovima prilagođenim temi koju predaje. Tako pomoću ilustracija koje je Luka vještim potezima nacrtao djeca lakše savladaju gradivo. Nastavnica hvali Luku kao izuzetno talentovanog dječaka koji je veoma marljiv i vrijedan u školi.

– Zadovoljstvo mi je kada me nastavnici angažuju da za čas pripremim crteže pomoću kojih će moji drugari lakše naučiti lekcije na času. To ne smatram kao zadatak već sam srećan što mogu da pomognem. Tako sam radio za kabinet istorije lozu Nemanjića i Vojislavljevića, geografije vulkane. To su predmeti koje pored likovnog volim da učim – naglašava Luka koji je talentovan i za fudbal. Bavio sam aktivno fudbalom, ali zbog previše obaveza nije mogao da nastavi. Veoma je vješt sa loptom pa pored fudbala izvodi razne trikove sa loptom. Luka je za Novu godinu ukrasio kuću raznim jelkama koje je sam napravio od papira kao i drugim ukrasima i tako doprinio toploj porodičnoj atmosferi za novogodišnje praznike. Lukini planovi su Gimnazija nakon završetka osnove škole, a zatim Fakultet likovnih umjetnosti. S obzirom na Lukin marljiv rad i zalaganje ni uspjeh sigurno neće izostati.

S.Z.

Tekst objavljen u „Pljevaljskim novinama“ 15. janura 2020. godine