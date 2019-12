Maksimalno poskupljenje struje u narednoj godini 1,6 %

Električna energija u narednoj godini moći će da poskupi maksimalno do 1,6 odsto, dok je vrlo moguće da od 1. januara struja bude jeftinija za 0,7 odsto, piše Dan.

Regulatorna agencija za energetiku (RAE) je juče saopštila da će cijena korišćenja prenosnog i distributivnog sistema za narednu godinu za domaćinstva sa dvotarifnim mjerenjem biti manja za 1,32 odsto u odnosu na ovogodišnju, dok je, prema pouzdanim informacijama Dana, član 249 Zakona o energetici produžen za tri godine.

Produženjem tog člana RAE je omogućila EPCG dau naredne tri godine može svake god ine povećati cijene svojih usluga za šest procenata.

Cijenu struje čini prenos (CGES), distribucija (CEDIS), aktivna energija (EPCG) i minimalno operator tržišta (COTEE). Mrežne usluge, sve osim EPCG, čine 55 odsto od ukupne cijene, što znači da njihovo umanjenje, znači smanjenje od 0,7 odsto u ukupnoj cijeni električne energije. Ukoliko, kao što je nedavno najavila ministarka ekonomije Dragica Sekulić, one ostanu na stabilnom nivou, odnosno ne budu se mi jenjale, cijena će biti niža za 0,7 odsto.

Međutim, ukoliko EPCG iskoristi zakonsku mogućnost i poveća cijenu svojih usluga za šest odsto, onda bi to značilo povećanje od 1,6 odsto. Finalna cijena struje, koja će važiti od 1. januara 2020. godine, biće objavljena do 15. decembra. EPCG je i u ovoj godini imala mogućnost povećanja cijene struje za šest odsto, ali to pravo nije iskoristila.

Odbor RAE je juče donio odluke o utvrđivanju regulatorno dozvoljenog prihoda i cijena energetskim subjektima. Odlukama su utvrđene cijene za korišćenje prenosnog i distributivnog sistema za sve kategori je korisnika, koje će se primjenjivati u narednoj, 2021. i 2022. godini.

“Cijene za korišćenje prenosnog i distributivnog sistema predstavljaju dio cijene za snabdijevanje krajnjih kupaca. Utvrđene cijene korišćenja sistema će za domaćinstvo sa dvotarifnim mjerenjem biti u konstantnom padu u predstojeće tri godine”, piše u saopštenju.

Iz RAE su naveli da će dodatni pad cijene korišćenja sistema biti kod domaćinstava koja imaju manje potrebe za angažovanjem kapaciteta, odnosno kod domaćinstava priključne snage do osam kilovati (kw), kod kojih je fiksna komponenta angažovanja kapaciteta smanjena za više od pola u odnosu na ovu godinu.

“Ova kategorija kupaca predstavlja oko deset odsto ukupnog broja kupaca priključenih na distributivni sistem”, objasnili su iz RAE.

Iz RAE su saopštili da utvrđeni regulatorno dozvoljeni prihod, prosječno na godišnjem nivou, za CGES iznosi 29,15 miliona eura, za CEDIS 82,15 miliona, a za COTEE 724,51 hiljadu eura.