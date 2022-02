Mandić: Neću biti u novoj Vladi, DF treba da bude u njoj; solidarnost s protestom Demokrata

Predsjednik Nove srpske demokratije i jedan od lidera Demokratskog fronta Andrija Mandić kazao je, u emisiji „Press plus sa Rajkom Raičević“ na Adria Televiziji, da on lično neće biti dio nove Vlade, ali Demokratski front treba da bude u njoj.

„Žao mi je što DF nije imao priliku da bude u izvršnoj vlasti, jer bi vidjeli kakva bi to bila razlika, ali neko je to namjerno sprječavao, pod različitim izgovorima. Biće mi žao i u ovoj novoj Vladi ako ne dobijemo tu priliku, s tim da odmah kažem za sebe lično, ne ni zbog kakvog Eskobara, niti bilo ko može to da mi to zabrani sa strane, da ne želim da učestvujem u toj budućoj Vladi, ali znam ljude iz DF-a koji to mogu i koji mogu mnogo da urade”, istakao je Mandić.

Krivokapićeva Vlada nije ispunila zadatak

On je naveo da Vlada Zdravka Krivokapića nije ispunila nijedan od zadataka – rješavanje pitanja Srpske pravoslavne crkve, razvlašćivanje DPS-aa, popis stanovništa, potpisivanje Temeljnog ugovora…

“Oni ni “majbah” nisu mogli Đukanoviću da oduzmu, a to je bio jedan od najmanjih ciljeva. Policiju su jedva očistili, a u tužilaštvu jedva da se pomjerilo nešto. Moglo je mnogo toga da se uradi na suzbijanju organizovanog kriminala i korupcije, ali, nažalost, nije. Ljudi su pomislili da kroz kohabitaciju sa DPS-om, da kroz saradnju sa Đukanovićem mogu da se obračunaju sa onim koji ih je doveo na visoke državne funkcije, a to je DF. I tu su pogriješili. Zbog te greške kajaće se do kraja života”, kazao je Mandić.

Nismo htjeli da obaramo Vladu sa DPS-om

On je istakao da će DF inicirati razgovore unutar dosadašnje parlamentarne većine, mada očekuje da to urade i drugi.

„Mislim da bi trebalo početi sa razgovorima što prije, kako bi se do kraja nedjelje utvrdilo da li postoji mogućnost da se konstituiše ta parlamentarna većina ili da napravimo dogovor o vanrednim parlamentarnim izborima. I jedna i druga opcija imaju svoje prednosti“, naveo je predsjednik NSD.

Mandić je ukazao da je Vlada Zdravka Krivokapića oborena zbog odnosa u samoj Vladi.

„Nije na odmet podsjetiti da ta Vlada dugo vremena nije imala podršku parlamentarne većine, ali to što DF nije podržavao Vladu nije interesovalo ni Krivokapića, ni Dritana Abazovića, jer su i jedan i drugi znali da DF, pored kritika koje ima, neće glasati za obaranje Vlade zajedno sa DPS“, naveo je on.

Imalo smo, dodao je Mandić, mehanizam da oborimo Vladu, ali nismo htjeli da to uradimo sa DPS-om.

„Krivokapić je na to računao. On je znao da, što se tiče DF-a, da mu Vlada može trajati do 2024. godine, jer DF neće obara Vladu sa DPS-om. Ali, kada je prvi put Abazović shvatio i dobio informaciju od svojih sunarodnika, sa kojima je pregovarao Krivokapić da zamijene Abazovića u Vladi, on nije ni časa časio, nego istog momenta oborio Vladu Krivokapića“, kazao je Mandić.

Solidarisaćemo se sa protestom Demokrata

Mandić je kazao da će se predstavnici DF-a pojaviti na sjutrašnjem protestu u Podgorici, koji organizuju Demokrate.

„Demokratska Crna Gora je zakazala protest za sjutra. Zakazali su ga kao partijski protest, nisu se konsultovali sa nama, nisu razgovarali da to zajednički organizujemo. Mi ćemo, svakako, iskazati solidarnost, i naši poslanici će otići da iskažu solidarnost i tako ćemo pokazati da smo solidarni u jednoj nepravdi koja se nanosi jednoj političkoj organizaciji“, istakao je Mandić.

Jedan od lidera DF-a smatra da protesti treba da budu narodni.

„Da proteste organizuje Organizacioni odbor sastavljen od svih političkih stranaka, da oko zahtjeva protesta treba da se dogovorimo i da izađemo sa konkretnim ciljevima“, istakao je Mandić.

Zaustaviti diskriminaciju Srba

On je kazao da je NSD i njen Politički savjet, osim zahtjeva koji podrazumijevaju traženje vanrednih izbora i tehničke Vladu koja bi pripremila te izbore, veoma intenzivno se bavi još temom – kako da se pronađe da se zaustavi diskriminacija srpske nacionalne zajednicu, kojoj pripada svaki treći građanin Crne Gore.

„A vidjeli smo i kada nosilac liste, ili prvi na listi naše koalicije, kada dođe u priliku da preuzme vlast, onda prvo što radi – ogradi se od naroda. Nije Krivokapić onog trenutka kada je pravio ekspertsku Vladu i zabranio na taj način ulazak DF-a u Vladu zdao samo te političare koji su bili na listi sa njim, nego i one građane koji su glasali za tu koaliciju“, rekao je Mandić.

Izvor Borba