Manjak dječijih igrališta u Pljevljima

Predstavnici pljevaljskih gradskih mjesnih zajednica složni su u ocjeni da dječijih igrališta ne samo da nema dovoljno, već je mobilijar na njima u većini slučajeva uništen. Na postojećim igralištima sve je teže naći ispravnu klackalicu, ljuljašku ili tobogan. Loša je situacija i kada su u pitanju igrališta za mali fudbal, odbojku ili basket. Praktično, u većini slučajeva fale golovi, mreže ili koševi.

– U naselju Guke postoji dječije igralište u porti Hrama Sv. velikomučenika Georgija, a teren za basket nalazi se u školskom igralištu. Neophodno je izgraditi neko dječije igralište u našoj mjesnoj zajednici – kaže predsjednik MZ Guke Dejan Jojović.



Predsjednik MZ Golubinja Vaso Knežević kaže da na području ove MZ ima igrališta, ali da je mobilijar u lošem stanju.

– Oštećeni mobilijar treba zamijeniti, ali treba graditi i nova igrališta. Mi smo tražili još dva na području naše MZ, i to u Zlodolu, jer za to postoji zahtjev građana. Za to igralište postoji prostor, koji je ostavljen između stambenih zgrada. Tražili smo i izgradnju igrališta u naselju Potrlica. Koliko se god izgradi, dječijih igrališta ne može biti mnogo – tvrdi Knežević.

Da je neophodno više raditi na održavanju postojećih igrališta upozoravaju iz Mreže nevladinih organizacija sjevera, pa pozivaju Komunalnu policiju da povede više računa na zaštiti postojećeg mobilijara.

– Postoji problem što Komunalna policija ne ulaže napor da zaštiti postojeća igrališta. Kada dođe do uništavanja mobilijara prođe i po nekoliko godina da se on zamijeni ili se čak dešava da se pojedini mobilijar nikada i ne zamijeni. Kada bi odgovorni u Komunalnalnoj policiji radili svoj posao i štitili imovinu, a u slučaju njenog uništavanja odmah reagovali, sve bi bilo bolje – ističu iz Mreže NVO sjevera.

Prošle jeseni lokalna uprava asfaltirala je prostor za dječije igralište u naselju Gagovića imanje, ali nema ni ograde ni mobilijara.