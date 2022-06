Marijana Kljajević, učenica 2. razreda Srednje stručne škole Pljevlja, osvojila je prvo mjesto na takmičenju mladih književnih stvaralaca Pljevalja do 18 godina, čime se plasirala za naredni krug takmičenja koje će se održati u Podgorici, gdje će pobjednici iz 24 crnogorske opštine kazivati svoje pjesničke radove. Takmičenje je održano u okviru manifestacije „Afirmišimo mlade crnogorske književne stvaraoce do 18 godina“ koje je organizovala Internacionalna kulturna asocijacija „IKA“.

Zahvaljujući savršenoj organizaciji kojom je koordinirala profesorica razredne nastave i moderatorka programa Marina Bošković, svi učesnici programa, učenici pljevaljskih osnovnih i srednjih škola, osjećali su se tog 30. maja u Centru za kulturu Pljevlja kao pobjednici. Svi su dobili zahvalnice i knjige poznatih crnogorskih pjesnika Veljka Veljovića i Milanke Aranitović Rakočević, koji su tog dana nastupali ispred žirija. Oni su izjavili da su ova savršena djeca vrhunski talenti i istinsko blago Crne Gore koje treba čuvati, njegovati i usmjeravati, a posebnu odgovornost na tom putu, kako je istakao gospodin Veljović, imaju njihovi nastavnici i direktori škola.

Marijana je već samom svojom pobjedom postala član Internacionalne kulturne asocijacije čiji je predsjednik književnik i književni kritičar Veljko Veljović. Ona će se podgoričkoj publici predstaviti u decembru svojim pjesmama „Mostovi“ i „Devet minuta do ponoći“. Ovu pobjedu je, kako ističe, doživjela kao podstrek za nove književne uzlete i nove uspjehe.