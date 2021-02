Svako bi trebalo da se bavi onim što voli, da se trudi da u tome bude najbolji, jer samo ako se bavi onim što voli njegov život će biti ispunjen – moto je mladog čovjeka čiji je život ispunjen uspjehom i željom za znanjem i napredovanjem. Skroman, vrijedan, vaspitan, smatra da kada dobro organizuje vrijeme ništa nije naporno, a najvažnija životna lekcija koju je ponio iz porodice – jeste da uvijek sluša srce i bavi se onim što istinski voli. Takav je Marko Kečina, student druge godine na fakultetu Fizike u Beogradu, čiji je indeks ispunjen samo desetkama. Marko za Pljevaljske novine priča o djetinjstvu, porodici, studijama…

-Djetinjstvo pamtim kao period života koji će zauvijek zauzimati posebno mjesto u mom srcu. Period bezbrižnih dana, propraćenih srećom, smijehom i igrom. Zaista jedan divan period gdje sam upoznao društvo sa kojima sam i dan – danas u kontaktu. Iza svakog uspješnog pojedinca krije se bezuslovna podrška porodice koja predstavlja najsnažniju motivaciju za dostizanje čak i onih najtežih životnih ciljeva – kazao je Marko i dodao da je veoma zahvalan svojoj porodici na velikoj ljubavi i podršci koju mu je pružila i bez koje, ni jedan cilj, pa čak ni onaj najmanji, ne bi bio dostižan. Marko je u osnovnoj školi dobio diplomu „Luča“, nastavio je takav uspjeh i u Gimnaziji, i kako kaže, raskristalisao put kojim želi da ide i posvetio više pažnje stvarima koje su ga interesovale.

-Interesovanje za fiziku počinje od prvog razreda srednje škole, kada sam krenuo na prvo takmičenje. Tada sam shvatio koliko zapravo postoje zanimljivi, matematički i fizički zahtjevni problemi, koji su me jako zainteresovali i zaokupirali veliki dio moje pažnje. Oduvijek sam volio matematiku, pa sam brzo zavolio i fiziku i u podsvjesti razmišljao da je upravo to stvar kojom želim da se bavim u životu. Nekoliko godina kasnije, upravo to se i ispostavilo – ističe Marko, koji je učestvovao na brojnim državnim takmičenjima kao i na i Olimpijadama znanja, gdje je osvojio prva mjesta 2017. i 2018. godine kao i drugo mjesto 2019. godine.

-Ipak, to je još jedan od razloga zbog kog sam volio da se bavim fizikom i otkrivam stvari koje mi do tada nisu bile poznate.Takođe, učesnik sam brojnih zimskih i ljetnjih škola koje organizuje fondacija za promovisanje nauke „Prona“, kao i polaznik na seminaru fizike u Istraživačkoj stanici Petnica. Najponosniji sam na prvo mjesto na Olimpijadi znanja 2017. kada sam imao maksimalnih 100 poena. To je bilo prvo takmičenje na kojem sam osvojio neku nagradu, pa će zato uvijek imati posebno mjesto u mom životu – ističe Marko. Po Markovim riječima, takmičenja su zahtijevnija, jer iziskuju dodatni rad za koji je potrebno poznavanje gradiva koji duboko prevazilaze plan i program srednje škole, ali ta takmičenja Marku su znatno olakšala prvu godinu studija gdje se susreo sa velikim brojem stvari koje je učio spremajući se za takmičenja. Iako se dvoumio pri upisu na fakultet, Marko se, kaže, nije pokajao. Izabrao je Beograd, a smješten je u studentskom domu na Karaburmi.

-Izabrao sam Beograd zbog boljeg kvaliteta studija u odnosu na fakultet u Podgorici. Nisam razmatrao inostranstvo kao opciju. Princip rada fakulteta se dosta promijenio pojavom korona virusa, s obzirom da je prešao na onlajn nastavu, što je dovelo do mnogih pozitivnih i negativnih karakteristika. Zastupnik sam razmišljanja da su predavanja uživo dosta bolja zbog interakcije između profesora i studenata pa se nadam da će se sve ubrzo vratiti u normalu – ističe Marko. Zadovoljan je predavanjima na fakultetu, koji je kako kaže, definitivno ispunio njegova očekivanja, a profesori su veoma posvećeni i predani svom poslu, što je ključ uspjeha. Marko je kao sjajan student dobitnik stipendije, koja mu mnogo znači, s obzirom da pokriva dobar dio studijskih troškova i omogućava, da donekle, bude nezavistan od porodice i ne opterećuje ih dodatno finansijski. Markovi planovi nakon fakulteta su magistarske i doktorske studije u inostranstvu.

– Već sada sam krenuo na pripreme za polaganje međunarodnog ispita iz engleskog koji mi je neophodan da bih kasnije studije nastavio u inostranstvu. Maštam o Engleskoj. Nakon toga, planiram doktorske studije ako sve bude išlo po planu. Volio bih da radim u nekoj naučnoj instituciji u inostranstvu. Prije mi je želja bila da predajem na fakultetu, ali se to uposlednje vrijeme malo promijenilo – objašnjava Marko. Pored mnogobrojnih obaveza, Marko u slobodno vrijeme voli da čita, a voli košarku i tenis koje je igrao rekreativno sa društvom. Iako Pljevlja imaju posebno sentimentalno značenje za Marka, jer je to njegov rodni grad, kaže, da se ne bi vratio, jer ne bi mogao da ispuni ciljeve koje je zacrtao.

S.Z.

Tekst objavljen u „Pljevaljskim novinama“ 1. februara 2021. g