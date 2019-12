Marković: Zašto bi Ostrog bio u vlasništvu Srpske patrijaršije?

Premijer Duško Marković poručio je da ne vidi razlog zašto bi manastir Ostrog bio u vlasništvu Srpske patrijaršije, dok je s druge strane Saborna crkva u Beogradu u vlasništvu države Srbije.

„Zašto nije problem da je Saborna crkva u Beogradu vlasništvo države Srbije? Zašto bi Ostrog bio u vlasništvu Srpske patrijaršije?“, pitao je Marković tokom premijerskog sata, odgovarajući na pitanje Srđana Milića (SNP) o državnoj imovini i Predlogu zakona o slobodi vjeroispovjesti.

Marković je Miliću poručio da nema potrebe za nervozom.

„Zašto toliko nervoze? Iskazali ste visok stepen nervoze nakon dolaska u parlament poslije tri godine“, kazao je Marković.

Milić je ocijenio da treba zaštiti građane od mržnje koju čini vlast Predlogom zakon o slobodi vjeroispovjesti.

„Čude me stručnjaci iz Vlade koji su pravnici, a pozivaju se na imovinski zakon, a pokušavaju da otimaju imovinu kroz slobodu vjeroispovjesti a ne kroz zakon o svojinsko-pravnim odnosima i imovini. Pozivam vas da povučete ovaj zakon jer je već ovo što je dogovoreno sa Rimokatoličkom crkvom i Islamskom zajednicom kroz temeljniugovor iznad zakona. Je li to definisano Ustavom da postoji supremacija međunarodnih zakona? Budite do kraja pošteni i napišite zakon o otimanju imovine SPC jer se nijedan od ovih članova ne odnosi na druge vjerske zajednice“, kazao je Milić.

On je dodao da se o ovom zakonu mora glasati s dvije trećine. Kazao je i da je predsjednik države Milo Đukanović „pustio Vladu niz vodu kad je rekao da nije predlagao zakon niti će ga povlačiti“.

„Sram vas bilo sve. Zašto pokušavate da kroz svađu vladate i da svako nađe svoju apanažu kroz ove priče“, poručio je Milić.

Marković je odgovorio da je predsjednik države potvrdio da poštuje Ustav i svoje nadležnosti.

„Potpuno se slažem sa njim, nije predlagao zakon niti ga može povući. Ako se steknu okolnosti iz objektivnih razloga Vlada ga jedina može povući. O ovome raspravljamo već pet godina“, kazao je Marković.

Ko je više donirao crkvi

Novi povišeni tonovi tokom premijerskog sata čuli su se nakon što je Marković, odgovarajući na pitanje Milića, rekao da su predstavnici vlasti lično i instutucionalno donirali više nego „svi vi ovdje“.

„Nemojte nam udarati po savjesti jer smo donirali i lično i institucionalno objektima Srpske pravoslavne crkve“, kazao je Marković odgovarajući na pitanje o Predlogu zakona o slobodi vjeroispovjesti.

Reagovali su poslanici DF-a Slaven Radunović i Milan Knežević koji su dobacivali da to nije tačno i „neka premijer pokaže priznanice“.

„Predsjednik Vlade se hvalio time da je bez ikakve kontrole i na bazi svoje volje određivao crkvi. Davao je lično. Neka pokaže i jednu jedinu priznanicu, jer ovo kićenje tuđim perjem nema nikavog smisla. Pojma nema odakle mi dolazimo i iz kojih porodica i koliko smo mi dali crkvi u prošlosti i sada. Tako da se, gospodinu Markoviću, ne kitite državnim novcem“, poručio je Radunović.

Knežević je kazao da je premijer zloupotrijebio gostoprimstvo parlamenta i poslovnik prvo time što je nazvao Medojevića „političkom kukavicom“, a zatim što je govorio o donacijama crkvi.

„Želim da se Marković izvini, to što je dala države me ne interesuje, a oni lično nijesu dali više od mene i moje porodice“, rekao je Knežević.

Marković je odgovorio da njegova porodica ide u crkve i manastire.

„Nemate vi pravo da meni držite pridike o crkvi i slobodi vjeroispovjesti“, poručio je Marković.

Rekao je Miliću da je nervozan i ne sluša jer je Milić reagovao kada je Marković rekao „neko rovari po ovoj zemlji“. Marković je objasnio da je mislio na crkvu koja pravi nelegalne objekte.

Marković je ponovio da se zakon o slobodi vjeroisspovjesti ne donosi da bi se otimala imovina, zakon je ustavna obaveza ove države i da taj zakon ima svaka država u svijetu, pa i Srbija.

