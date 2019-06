Matija Zoric, najbolji nastavnik na prostoru bivse YU

Master učitelj u OŠ “Mihailo Žugić” iz Odžaka, Matije Zorić postao je član Asocijacije najboljih nastavnika regiona. Na 2. Regionalnoj konfereciji u Budvi, koja je održana od 30. maja do 2. juna, pod nazivom Svijet obrazovanja briše granice dobio je titulu Najbolji nastavnik na prostoru EX YU, sertifikat za učešće u radu i zahvalnicu za nesebičnu pomoć i podršku u afirmaciji nastavničke profesije u zemljama sa prostora bivše EX YU. Njegov rad na temu Odnos roditelja prema nastavnicima izvan granica korektnosti izabran je među 15 najkvalitetnijih radova i našao se na Agendi konferencije a biće i publikovan.

Polaskan sam ovim priznanjem kao nagradom za svoj decenijski rad na polju obrazovanja i vaspitanja u školskim i vanškolskim aktivnostima. Ovo mi znači kao motiv za dalji rad i podstrek za napredovanjem u struci i van nje. Dalji svoj rad vidim u obljavljivanju naučnih i stručnih radova kojima do sada nisam poklanjao veliki prostor, rekao je Zoric.

Asocijaciju ANN_EKS YU su formirali visokokvalitetni obrazovni lideri koji su spremni da okupe sve nastavnike entuzijaste, iz svih zemalja sa prostora bivše Jugoslavije,koji su spremni da ulože zajedničke napore da motivišu i inspirišu najbolje nastavnike koji mijenjaju obrazovanje u ovom dijelu svijeta, rekao je Zoric isticici da im je msija da osnaže i promovisu najbolje nastavnike-entuzijaste, koji su preko potrebni svim društvima ovog regiona, ali koji su decenijama nepravedno skrajnuti na samu marginu društva ili „tihe diskriminacije“ šire društvene zajednice prema ovakvim pojedincima.

Nastavnik Matija Zorić je tokom desetogodišnjeg rada u JU OŠ „Mihailo Žugić“ pokazao izuzetnu stručnost u obrazovno-vaspitnom radu, kao i radnu angažovanost u raznim aktivnostima. Završio je Pedagoški fakultet u Somboru, smjer razredna nastava, a zatim master studije na smjeru Metodika informatike. Master rad odbranio na temu „Obrazovno računarski softver u funkciji unapređenja nastave“ 2010. godine. Završio je i ITAcademy, smjer Multimedija i Web dizajn. Ima zvanje nastavnika mentora. Pokretač i urednik je školskih novina „Školski zabavnik“ gdje radi i tehničku pripremu. Školske novine izlaze kao elekronske i štampane. U svojim aktivnostima vodi računa o medijskoj propraćenosti sa priredba, šahovskih i školskih takmičenja, zapaženih rezultata učenika na konkursima, učeničkih likovnih i literarnih radova u štampanim i elektronskim medijima. Ima više članaka objavljenih u Prosvjetnom radu. Mentor učenicima koji su osvajali nagrade na lokalnom i državnom nivou na likovnim i literarnim konkursima. Objavio je više autorskih djela u časopisima za kulturu, književnost i društvene teme. Autor bloga o školskim elektronskim novinama i sajta „Šah u školi“.

Jedan je od osnivača i aktivnih članova NVO “Da zaživi selo”. Učestvovao je kao koordinator na brojnim projektima ruralnog razvoja i rada sa mladima. Jedan od idejnih tvoraca Igara bez granica za učenike osnovnoškolskog uzrasta. Organizator više izleta za djecu sa seoskog područja u obilasku znamenitosti Pljevalja, ali i drugih znamenitosti i gradova iz okruženja. Jedan je od pokretača Multimedijalnog festival za mlade koji je ove godine održan po sedmi put na nacionalnom nivou.