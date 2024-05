Na Međunarodni dan medicinskih sestara 12. maja, po prvi put dodijeljena je nagrada „Dragana Loncović“.

Predsjednik Opštine Pljevlja dr Dario Vraneš, na svečanosti koja je organizovana ovim povodom, uručio je nagradu ovogodišnjoj dobitnici Koviljki Kovačević.

Komisija u sastavu dr Branka Stanković, dr Zoran

Tabaš, Jelena Lončar, Katarina Loncović i Sanja Đondović razmatrala je predloge koji su pristigli. Svih petnaest kandidata ispunjavali su uslove propisane Odlukom o dodjeli nagrade „Dragana Loncović“. Pridržavajući se propisanih kriterijuma, Komisija je predložila, a predsjednik Opštine donio odluku o ovogodišnjoj dobitnici nagrade.

Koviljka Kovačević je rođena 1963. godine. Srednju medicinsku školu završila je u Foči, a nakon odrađenog pripravničkog staža 1985. godine pa do danas, zaposlena je na Internom odjeljenju Opšte bolnice Pljevlja. Iza nje je 38 godina radnog iskustva. Iako narušenog zdravlja u najtežim trenucima izazvanim pandemijom korona virusa, pokazala je humanost, savjesnost, odgovornost i profesionalnost u radu i odnosu prema pacijentima.

Dobitnica nagrade se zahvalila i istakla da ova nagrada nije samo njena, već svih njenih kolega.

Predsjednik Opštine Pljevlja pozdravio je prisutne i čestitao ovogodišnjoj dobitnici nagrade.

-Komisija nije imala nimalo lak zadatak, a to je da izabere prvog među jednakima. Ove godine, to je naša draga Koviljka Kovačević. Ova nagrada nije takmičarskog duha. Ne treba da se takmičimo jedni sa drugima, već sami sa sobom, a to znači da svaki dan budemo bolji nego što smo bili juče.

Prisutnima se obratila Drganina majka, Katarina Loncović, koja je istakla da je ponosna na uspostavljanje nagrade jer će kroz istu Draganin lik i djelo nastaviti da živi.

Na inicijativu predsjednika Opštine, Skupština opštine Pljevlja je na 10. sjednici održanoj 16. 10. 2023. godine jednoglasno usvojila Odluku kojom se ustanovljava nagrada „Dragana Loncović“ za najbolju medicinsku sestru/tehničara, a koja će se dodjeljivati 12. 5. na Međunarodni dan mediciskih sestara svake godine. Nagrada će se dodjeljivati za izuzetan uspjeh i rezultate ostvarene u razvoju, širenju i unapređenju kvaliteta sestrinske profesije, njegovanju načela humanosti, plemenitosti, empatije i žrtvovanja sebe za druge.

Ustanovljenje nagrade „Dragana Loncović“ znak je zahvalnosti prema hrabroj medicinskoj sestri i znak poštovanja prema mediciskim sestrama i zdravstvenim radnicima u našem gradu.

Dragana je bila prva žrtva korona virusa među medicinskim radnicima u našoj opštini. Humanost i nesebičnost, koju je najbolje pokazala dobrovoljno se prijavivši za rad u Kovid odjeljenju, kao i želja za usavršavanjem, obilježile su Draganinu profesionalnu karijeru. Njen prerani odlazak ostavio je nenadoknadiv gubitak ne samo njenoj porodici, prijateljima i kolegama, već i cijeloj zajednici.

izvor Opstina Pljevlja