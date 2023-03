„Mediji diktiraju ponašanje, a u medijima stihija“

Dok je nasilja i agresivnog ponašanja sve više među mladima, na internetu, odnosno u medijima, preovladavaju sadržaji koji sve to afirmišu ili su ipak, možda samo odraz onoga što mi u suštini i jesmo. Pa tako, mnoge popularne pjesme problematičnog sadržaja imaju milionske preglede na društvenim mrežama, a da, s druge strane, kako poručuju sagovornici TVCG, ne postoji nikakva brana takvom sadržaju, naprotiv.

Alkohol, droga, kriminal i nasilje, uglavnom su teme koje masovno osvajaju publiku. I to je samo ogledalo vremena u kojem živimo.

„Danas imate jednu vrstu potpuno histerizovane medijske civilizacije u kojoj zapravo značenja zaista više nikome nijesu bitna, već isključivo atraktivnost. Tako da recimo Kristijana Golubovića prate na svim mogućim platformama ili neke ljude koji su ubice, a koji su rijaliti zvijezde“, kaže književnik Balša Brković.

Muzičar Antonije Pušić, poznatiji kao Rambo Amadeus, kaže da ono što je danas u medijima to je sjutra ljudima u glavi.

„Ne postoji javno mnjenje, ono se diktira sa medija, tako da sve ono što se danas događa u društvu posljedica je zapravo aljkavog odnosa prema medijima, koji su stihijski rasli kao neke pečurke poslije kiše u bunjištu“, kaže Pušić.

Baš tom dinamikom rastu i muzički hitovi koji imaju milionske preglede na Jutjubu, a čije poruke su, itekako sporne.

„Društvo je već degradirano, pa onda ukus tržišta traži takve pjesme, jer kompozitori se samo prilagođavaju onome što tržište traži“, kaže Pušić.



No kada čujemo kako se i koliko na te ukuse odgovara, prestaje da čudi problematično ponašanje mnogih.

Adriana Pejaković psihološkinja ističe da je povećana agresivnost.

„Nema bliskosti među ljudima, nema onih vrijednosti koje ljude upućuju jedne na druge, već kao da postoji nekakav zakon džugle, zakon moći i nešto što mlade ljude navodi na nekakvu kompeticiju. Tu se pominju nekakve robne marke, sve ono što vi morate da imate da biste bili voljeni i cijenjeni, a to u stvari nije ono što je sustina ljudskog bića“, kaže Pejaković.

No iako u tome nije suština svega, uzori mnogih baš jesu, u ovome.

„Imam dva sina srednjoškolca i nevjerovatno mi je i pričam njima o tome kad sam ja bio u tim godinama i kad sam ja bio dječak. Zvijezde koje su nas opčinjavale, neka vrsta uzora, bili su likovi poput Roberta Fišera, Muhameda Alija, nekih sportista koji su bili vrlo personalni, nekih pjevača koji su bili vrlo duboki“, kaže Brković.

„Kod tinejdžera to ide tako da prosto kada se vi identifikujete sa vršnjačkom grupom i kada oni nešto slušaju, nešto do njih dopire možda ćete i vi to prihvatiti čak iako se to vama inicijalno ne dopada, samo da biste pripadali, onda to kreće da se širi i zbog toga te stvari postaju popularne“, ističe Pejaković.

Zato treba kaže Pejakovićeva promovisati prave vrijednosti. Međutim, to nije lako, jer živimo u vremenu u kojem smo, kako kaže Brković, postali neoprostivo površni.

