Međunarodni Dan djeteta: Obezbijediti efikasne mjere zaštite zdravlja djece i mladih

Usvajanjem Konvencije o pravima djeteta, prije 33 godine, svijet se ujedinio u želji da se stvori svijet u kojem se svakom djetetu garantuje pravo na život, zdravlje, obrazovanje i igru, pravo na porodični život, zaštitu od nasilja, diskriminacije i podstiče promovisanje uvažavanja stavova djeteta, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje IJZ

Konvenciju je potpisalo 196 zemalja članica, među kojima je i Crna Gora. Konvencija je postala najbrže i najšire prihvaćen sporazum na području ljudskih prava u istoriji.

Međunarodni dan djeteta obilježava se svake godine 20. novembra jer je toga dana 1989. godine usvojena Konvencija o pravima djeteta. Time je pružena prilika da se promovišu i slave dječija prava kojima će se osigurati bolji svijet za svako dijete.

“Nacionalno istraživanje o rasprostranjenosti upotrebe duvana (GYTS), koje je rađeno među djecom u Crnoj Gori, starosti od 13 do 15 godina, pokazalo je da njih 9,9 odsto konzumiralo duvanske proizvode i to značajno češće dječaci nego djevojčice. Takođe, ESPAD istraživanje, o upotrebi duvana, alkohola i droga među šesnaestogodišnjacima, pokazalo je da je 35 odsto učenika u Crnoj Gori probalo cigarete bar jednom do svoje šesnaeste godine, kao i da je 77 odsto učenika konzumiralo bar jednom neko od alkoholnih pića”, upozoravaju u IJZ.

Nacionalno istraživanje o prevalenciji gojaznosti (COZY) kod djece uzrasta sedam godina pokazalo je da je svaki peti dječak u Crnoj Gori gojazan kao i svaka deseta djevojčica.

“Prekomjerna tjelesna masa i gojaznost uz nedakvatnu fizičku aktivnost uzrokuju probleme kao što su dijabetes, psihološke probleme, neuspjeh u školi i nedostatak samopouzdanja, kao i kardiovaskularne bolesti u kasnijoj životnoj dobi”, naglašeno je iz IJZ.

Podaci upozoravaju i daju zadatak djeci i mladima, roditeljima, kreatorima politika i zajednici da razmišljaju i utiču na kreiranje pozitivnih modela ponašanja, koji garantuju zdrav život u budućnosti.

“Veoma je važno da djeca i mladi budu u fokusu i da se čuje njihov glas. Potrebno je da svi zajedno stanemo uz djecu i mlade, da podržimo njihove ideje i da im pomognemo da štite svoja prava jer svako dijete ima pravo na zdrav život u porodičnom okruženju, na nediskriminaciju, mir i jednakost”, zaključuju u IJZ.