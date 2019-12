Medojević: Režim kreirao lažni narativ da se iza kampanje DF krije hibridni rat Rusije

U VAŠINGTONU PREZENTOVAO DIGITALNU KAMPANJU DF

Predsjednik Pokreta za promjene (PzP) i jedan od lidera Demokratskog fronta (DF) Nebojša Medojević učestvovao je u radu okruglog stola „Sajberbezbjednost za političke partije i izbore- Kako najbolje zaštiti demokratske procese protiv malignih učesnika“ u Vašingtonu, saopšteno je danas iz PzP, prenose Vijesti.

U saopštenju se navodi da je Medojević prezentovao digitalnu kamapnaju koju je DF sproveo uz pomoć eksperata za kampanje iz Izraela Arona Šaviva, preko tablet računara sa GSM karticama i posebnih aplikacija za prikupljanje i obradu podataka od strane terenskih aktivnosti, što je DF omogućilo da komunicira sa potencijalnim biračima skoro u realnom vremenu i da njihove političke poruke usklade sa očekivanjima i percepcijom birača.

„Ovdje smo došli do jednog novog fenomena. Režim koji je bio suočen sa gubitkom vlasti i koji se prvi put susreće sa digitalnom kampanjom opozicije i gubitkom vlasti koju drže silom i korupcijom već 30 godina, kreira lažni narativ da se iza naše kampanje krije hibridni rat Rusije. I ako je našu kampanju vodio izraelski politički strateg koji je vodio više pobjedničkih kampanja Natanjahuu, posljedni komunistički režim u Evropi je odlučio da našu digitalnu kampanju zaustavi vrlo iednostavno, zaustavio je internet komunikaciju i zabranio korišćenje Vibera i WhatsAppa na dan izbora. Ovde vidite da se narativ o sajbernapadima, u uslovima nedemokratskih i totalitarnih režima, vrlo lako može pretvoriti u paranoju i ugrožavanje demokratije. DF je posebnu pažnju posvetio razvoju aplikacija za targetiranje potencijalnih birača i komunikaciju preko društvenih mreža i to nam je bila efikasna strategija u uslovima medijske izolacije i progona. Očekujemo da do sljedećih izbora, aktuleni režim ponovo zabrani internet i tako pokuša da spriječi naš očekivano siajni rezultat“, istakao je Medojević.

U saopštenju se dodaje da su na konferenciji govorili Majk Gilding, zamjenik direktora za IT Repubilkanskog Nacionalnog Komiteta, Gini Badanes, direktor strateških projekata sajberbezbjednost i demokratije u Majkrosoftu.