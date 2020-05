Međunarodni konkurs za mlade društvene preduzetnike

Mladi koji su zainteresovani da se bave društvenim preduzetništvom i žele da osvoje podršku za razvoj i implementaciju svojih ideja mogu da se do 26. juna prijave na konkurs Social Impact Award. Najbolji timovi dobiće mentorsku podršku, početni kapital od 1.500 eura i putovanje na međunarodni samit koji se ove godine održava u prijestonici Češke, Pragu. Fokus ovog programa je na mladima koji su voljni pridonijeti radu na društvenoj promjeni i biti dio razvoja društvenog preduzetništva u zemlji i svijetu. Program se danas sprovodi u više od 15 zemalja Evrope, Azije i Afrike te obuhvata više od 8.000 mladih godišnje.

Social Impact Award (SIA) je program koji podržava i nagrađuje mlade sa idejama za pokretanje društvenog biznisa. Radi se o najvećem međunarodnom projektu na temu društvenog biznisa, koji posvećen mladima starosti od 14 do 30 godina, koji je 2009. godine pokrenut od strane Impact Hub Vienna, u partnerstvu sa Erste Fondacijom i Vienna University of Economics and BusinessOrganizatori su u cilju podrške svim zainteresovanima pokrenuli web sajt http://cepsmn.org/sia/ na kome su dostupni edukativni materijali koji se odnose sa generianje ideja, kreiranje uticaja, poslovno modeliranje i planiranje. Prijavljivanje projekata je moguće do 26. jula, na platformi https://apply.socialimpactaward.net/montenegro/. Organizatori pozivaju sve mlade da se priključe zajednici mladih društvenih inovatora koja pretvara namjere u dijela. S

ocial Impact Award program u Crnoj Gori realizuje Centar za ekonomski prosperitet i slobodu – CEPS u partnerstvu sa Ministarstvom ekonomije, Erste bankom i Evropskim fondom za jugoistočnu Evropu (EFSE). Pokrovitelji programa su Investiciono-razvojni fond Crne Gore i Fond za aktivno građanstvo-FAKT. Lokalni partneri programa su Glavni grad Podgorica i opštine Herceg Novi, Kotor, Budva i Šavnik, kao i Univerzitet Donja Gorica, Fakultet za poslovnu ekonomiju i pravo Bar, m:tel Digitalna fabrika, Naučno Tehnološki Park Crne Gore, IPC Tehnopolis, Regionalni Biznis Centar Berane, Institut za preduzetništvo i ekonomski razvoj, Unija mladih preduzetnika Crne Gore, Unija srednjoškolaca Crne Gore, Kancelarija za mlade Budva, Omladinski klub Tivat Omladinski klub Berane.