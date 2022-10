Meso poskupjelo 60 odsto,porašće i cijena jaja

Iz crnogorskih trgovačkih lanaca nijesu odgovorili na pitanja „Dana“ koliko su tačno poskupjeli meso i mesni proizvodi, kao ni da li će se rast cijena nastaviti u narednom periodu

Cijene mesa i mesnih proizvoda nastavile su da rastu u proteklom periodu, pa će kako sada stvari stoje ova namirnica sve rjeđe biti na stolu građana. Takođe, juče je najavljen i rast cijene jaja. Koliki će biti znaće se narednih dana.

Početkom godine, trgovinski lanci i proizvođači su upozoravali da je proizvodnja mesa u padu, te da je tadašnji rast od 15 do 25 odsto, samo početak i da će rast biti nastavljen.

Cijene svježeg mesa su od početka godine, u zavisnosti od vrste, povećane 30 do 60 odsto, a očekuje se da se rast nastavi.

Kada je riječ o svinjskom mesu, cijene su porasle, ali ne toliko koliko su drastično poskupjeli ostali mesni prozivodi.

Cijene svinjetine kreću se u rasponu od 4,1 euro do 5,7 po kilogramu u zavisnosti od vrste.

Svinjski but košta od 4,19 do 5,7 eura, svinjski vrat je od 4,4 do 4,8, dok je cijena plećke od 4,1 do 5,3 eura. Las kare košta između 4,9 i 5,8 eura, a kilogram mljevenog je od 4,5 do 5 eura.

Cijene telećeg mesa znatno su više, pa je za kilogram telećeg vrata potrebno izdvojiti od 9,2 do 9,5 eura, a za kilogram ramsteka u prosjeku oko 16 eura. Kilogram teleće plećke košta između 9,5 i 13 eura, a kilogram buta je u prosjeku oko 13 eura. Najskuplji teleći proizvod svakako je biftek, za koji je potrebno izdvojiti između 23 i 30 eura za kilogram.

Evropa očekuje da cijene nastave da rastu

Prema podacima Evropske komisije o kretanjima na tržištu, na prostoru gotovo čitave Evrope zabilježen je pad proizvodnje i rast cijena mesa.

U izvještaju je navedeno da će se rast cijena nastaviti i naredne godine. Kao glavni razlog za pad proizvodnje ističe se rast cijena inputa, odnosno stočne hrane.

Cijene svinjskog mesa u Evropi veće su za 28 odsto, a očekuje se da se rast cijena nastavi i u narednoj godini, za čak 17 odsto.

Proizvodnja je opala za čak pet odsto. Cijena kilograma govedine ide i do 50 eura, a predviđen je dodatan pad proizvodnje.

Kada je riječ o piletini, na pad proizvodnje je uticala kriza na tržištu žitarica, ali i pojava ptičjeg gripa.

Meso je takođe poskupjelo pa je kilogram mljevenog u prosjeku oko šest i po eura. Kilogram junećeg buta košta između 9,9 i 10 i po eura, kilogram plećke i vrata je oko 8,5 eura, dok je za kilogram ramsteka potrebno izdvojiti oko 12,5 eura. Kilogram junećih rebara košta nešto iznad šest eura.

Najviše je poskupjelo pileće meso, koje je vjerovatno najčešće na trpezama prosječnog građanina, i to za gotovo sto odsto. Za kilogram pilećih bataka potrebno je izdvojiti od tri do šest eura, iako je u proteklom periodu cijena ove vrste mesa rijetko prelazila tri eura.

Kada je riječ o pilećem bijelom mesu kilogram se u zavisnosti od trgovačkog lanca kreće od 8,3 eura do 11 eura. Kilogram cijele kokoške košta između nepuna tri eura i 4,6 eura.

Iz crnogorskih trgovačkih lanaca nijesu odgovorili na pitanja „Dana“ koliko su tačno poskupjeli meso i mesni proizvodi, kao ni da li će se rast cijena nastaviti u narednom periodu.

Prema podacima Monstata, cijene mesa su u toku ove godine porasle za oko 17 odsto u odnosu na prethodnu, dok su u avgustu porasle za oko 0,5 odsto u odnosu na jul ove godine.

Prema navodima iz Ministartva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u narednom periodu će doći i do korekcije cijene jaja.

Naime, juče je održan sastanak sa predstavnicima Udruženja živinara, a predstavnik ministarstva Miroslav Cimbaljević je istakao da će doći do minimalne korekcije zbog rasta cijene prehrane živine.

– Dohodak poljoprivrednih proizvođača je ugrožen. Ako dođe do korekcije cijena, ona će biti minimalna, za nekoliko centi, ali svakako ćemo biti bar za deset procenata jeftiniji od najniže cijene jaja u regionu – kazao je Cimbaljević.

Izvor-dan.me