Micev-nestabilno do srijede

Više sunca i toplije vrijeme očekuju se u petak, subotu i nedjelju, ali se već u popodnevnim satima drugog dana vikenda očekuju lokalne kiše sa grmljavinom, pa će se nestabilne vremenske prilike nastaviti do naredne srijede, kazao je za „Dan“ meteorolog Branko Micev. Nestabilne vremenske prilike izazvao je ciklon kojem je italijanska meteorološka služba dala ime Minerva.

Micev navodi da će naše područje i region i danas biti pod snažnim uticajem ciklonske aktivnosti.

Ova ciklonska aktivnost usloviće nestabilne vremenske prilike, kišu, povremeno pljuskove sa grmljavinom. Inače, ovaj ciklon pod službenim nazivom Minerva, uslovio je veoma nepovoljne vremenske prilike u regionu, naročito na području Hrvatske, gdje je izazavao poplave. To je službeni naziv u okviru Evropske mreže nacionalnih meteoroloških službi i to je redovna procedura koja se primjenjuje kada se identifikuje opasan ciklon koji može da ima posledice na terenu. Tako je i ovog puta primijenjena ta procedura i imenovan je opasan ciklon. Ovaj put je to urađeno od strane italijanske meteorološke službe – objasnio je Micev za „Dan“.

U četvrtak se, prema njegovim riječima, očekuje uglavnom više sunca, s tim što se zbog velike količine vlage u popodnevnim satima očekuje kratkotrajna kiša sa grmljavinom.

– Na sjeveru će u četvrtak biti nešto više oblačnosti, ponegdje kratkotrajna kiša, a popodne i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. U četvrak promjenljive vremenske prilike, u većini mjesta uglavnom popodne sa kratkotrajnom kišom, a na sjeveru će tokom dana biti više oblačnosti – naveo je on.

Prema riječima Miceva, petak i subota nam donose više sunčanog vremena i toplije vrijeme.

– Temperatura vazduha biće na nivou od 25 do 27 stepeni. U petak, subotu i nedjelju više sunca, toplo do 27 stepeni, s tim što se već drugog dana vikenda, u popodnevnim satima, očekuje razvoj grmljavinskih oblaka, lokalno sa kratkotrajnom kišom i grmljavinom. Promjenljive vremenske prilike, skoro svakodnevno, sredinom dana i u popodnevnim satima, u kontinentalnim oblastima, planinskom zaleđu Jadrana, naročito Boke, nastaviće se i u ponedjeljak, utorak, srijedu. U prijepodnevnim satima će biti više sunčanog vremena, a svakodnevno biće relativni toplo, sparno i svakodnevno lokalni pljuskovi praćeni grmljavinskim procesima – najavio je Micev.

On dodaje da ova vremenska situacija nije tipična za maj, ali da smo i u prošlosti imali nestabilne vremenske prilike tokom ovog mjeseca.

– Recimo 2019. godine, maj je bio izuzetno kišan, preko 200 litara kiše smo imali u Podgorici i bio je znatno hladniji od prosjeka – precizirao je on.

Izvor-dan