Micev: Za vikend zahlađenje, pad temperature do 10 stepeni

Do ponedjeljka povremeno sniježne padavine, jak sjeverni vjetar, sniježne mećave i od subote do ponedjeljka ledeno hladno vrijeme

Za dane vikenda od subote očekuje se prodor hladnog talasa sa sjevera i sjeveroistoka Evrope koji će zahvatiti će zahvatiti i naše područje i region, kazao je za Portal Dan meteorolog Branko Micev.

– Ovaj hladni talas usloviće nagli pad temperature vazduha, osjetno zahlađenje. U subotu, nedjelju i ponedjeljak na sjeveru Crne Gore u pravcu centralnih planinskih oblasti očekuju se sniježne padavine. Ne očekuju se jake sniježne padavine ni ogromne količine snijega već hladno vrijeme sa sniježnim padavinama – kaže Micev.

Ističe da se za dane vikenda očekuje se sjeverni olujni vjetar, pa se na sjeveru mogu očekivati sniježne mećave.

Do ponedjeljka povremeno sniježne padavine, jak sjeverni vjetar, sniježne mećave i od subote do ponedjeljka ledeno hladno vrijeme. Temperatura vazduha u naglom padu, temperature će opasti za oko 10 stepeni Celzijusa. U planinskim centrima najviša dnevna temperatura iznosiće u najtoplijem dijelu dana od minusd 10 do minus pet stepeni – kaže Micev.

Prema njegovim prognozama, na jugu će biti uglavnom hladno, vjetrovito i uglavnom bez padavina za dane vikenda i u ponedjeljak.

– U subotu u južnim i centalnim krajevima moguća je kratkotrajna kiša, ali neznatne količine, dok ne probije taj hladni talas tokom dana. Utorak, srijeda, četvrtak i petak biće i dalje hladno, sa blagim porastom temperature. Znači biće hladno i bez padavina – kaže čuveni meteorolog.

On ističe da su ovo uobičajene situacije za ovo doba godine, da se desi ovakav prodor hladnog talasa.

To su uobičajene situacije, nema ništa neobično, ništa ekstremno, jeste da će temperatura pasti, to je prirodno i klimatski normalno i ne očekuju se ekstremno niske temperature, to su samo niske temperature koje se do sada nisu realizovale u ovo doba godine. Da će biti hladno, biće pogođen centralni i istočni dio Balkana hladnim talasom, žestoko hladno, ali to su situacije koje su karakteristične i nisu nikakvo iznenađenje, niti je to posebno nešto ekstremno. To je sasvim normalno, to je bilo u prošlosti, sada je imamo i biće je u budućnosti sigurno – tvrdi Micev.

Tvrdi da voda i snijeg ravnopravno učestvuju u pozitivnom bilansu na hidrologiju, ne može snijeg da donese vodu ako nema kiše, a snijeg konstantno održava količinu vode topljenjem. Ako snijeg dugo stoji on se isušuje, te gubi na količini vode, zbog čega je neophodna kombinacija kiše i snijega za pozitivnu hidrološku situaciju.

Što se tiče Podgorice, njeni građani mogu da očekuju hladno i vjetrovito vrijeme.

– Jak povremeno olujni vjetar i hladno vrijeme, zbog čega će indeks hladnoće biti nepovoljan. Podgoričani mogu očekivati hladno i vjetrovito vrijeme, što je njima i te kako poznato, niti će ih iznenaditi niti će ih uplašiti – kazao je Portalu Dan meteorolog Branko Micev.

