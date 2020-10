Migranti obili parohijski dom u Boljanićima

Zbog skoro svakodnevnog prolaska migranata prema granici BiH nevolje mještana Boljanića postaju sve češće. Danas oko 16 časova mještani su ih zatekli ispred obijenog parohijskog doma, pored crkve Svetih Petra i Pavla, dok je jedan pokušavao da dohvati zastavu iznad vrata crkve. Obili su sva vrata na parohijskom domu koji ima dva sprata. Na objavljenim fotografijama na fejsbuku, vidi se nered koji su ostavili iza sebe.

Mještani su pozvali policiju ali su migranti otišli parije njihovog dolaska. Migranti su ostavili kesice sa nekim prahom. Migranti ne nose maske na licu, niti poštuju NKT mjere, ali imaju papir-dokument koji im omogućava kretanje po čitavoj Crnoj Gori, kažu mještani, ističući da ih policija legitimiše i pušta da idu kuda žele.

Mještani se žale da su česti upadi migranata u kuće, pomoćne objekte, štale. Svugdje se mogu zateći. Često traže hranu, kažu mještani Boljanića, koji dolaskom zime osjećaju bojazan i nelagodu zbog migranata koji obijaju njihove i kuće komšija zbog čega traže što češće prisustvo policije u Boljanićima.

Kažu da Marokanci često gdje nađu lome krst i ikonu, da je poslednjih dana najviše migranata Marokanaca, dodajući da se najkulturnije ponašaju Sirijci.

Interesantno je da proces kretanja ekonomskih migranata i tokom epidemije koronavirusa, proteklih 8 mjeseci, nije prestajao. Kreću se kroz mnoge zemlje, prelaze granice i ne zabrinjavaju struku. NKT ih ne pominje pa građani ne znaju da li ih ima inficiranih. Činjenica je da su to uglavnom mlađe muške osobe do 30 godina starosti. U grupi ih je najčešće od 5 do 16 osoba. Ekonomska kriza bez posla je ostavila i dosta Pljevaljaka ali oni ne bi mogli ostvariti beneficije koje dobijaju „podobni“ migranti u zemljama EU.