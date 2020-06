Mijović: Studija ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja predizborni projekat čiju će korist osjetiti jedino Blažo Đukanović i DPS partneri

Građanski pokret URA izražava prijatno iznenađenje i zadovoljstvo što su Vlada Crne Gore i EPCG, uvažavajući primjedbe stručne javnosti i Ustav Crne Gore, odlučili da, koliko već sjutra prije podne, objave studiju ekološke rekonstrukcije Termoelektrane Pljevlja koja nepobitno dokazuje finansijsku, ekonomsku i svaku drugu isplativost ovog projekta, kao i ugovor od 60 miliona eura koji su tim povodom potpisali sa sinom predsjednika države i DPS-a i kineskim partnerima, saopštio je danas Dejan Mijović, član Predsjedništva URA ironično se osvrćući na najavljenu sjutrašnju objavu studije ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja.

Kaže da i ako ovim potezom Vlada i EPCG samo ispunjavaju svoju zakonsku obavezu da građanima pruže podatke od javnog interesa, to će ipak biti veliki iskorak za ovu vlast pa URA poziva sve poltičke partije, nevladine organizacije i ostale domaće i međunarodne institiucije da ga pozdrave i podrže.

„Ovim činom, Vlada i EPCG ce raspršiti sumnje nedobronamjernih koji prozivaju njihove čelnike ne samo da nisu transparentni, već i da svjesno prikrivaju ogromnu štetu koju će ispostaviti građanima Crne Gore zarad privatnog interesa vladajuće familije Đukanović i besramnog izbornog profiterstva DPS-a. Objavljivanjem ovih dokumenata, Vlada i EPCG će demantovati i zlurade tvrdnje da ekološka rekonstrukcija neće modernizovati termoelektranu, tj. povećati njenu efikasnost i smanjiti njene proizvodne troškove, čime bi konačno postala konkurentna na otvorenom tržištu, već daće, naprotiv, ti troškovi biti znatno veći nego do sada. To bi, podsjetimo, termoelektranu ugasilo odmah po rekonstrukciji jer evropska pravila ne dozvoljavaju da se subvencionišu proizvođači električne energije. Po tim zaista zlobnim tvrdnjama, sadašnja proizvodna cijena TE od 4,8 centi po kilovat času je već veća od tržišne, pa bi je investicija od 60 miliona, koja ne smanjuje već povećava proizvodne troškove, znatno uvećala i onemogućila EPCG da proizvedenu električnu energiju termoelektrane plasira na tržistu bez ogromnih gubitaka. A te gubitke bi vlast, kao i uvijek do sada, naplatila građanima kroz veću cijenu već preskupe struje“, ističe Mijović.

Kaže i da se u URI unaprijed raduju što će Vlada i EPCG, nakon brojnih medijskih najava, konačno predočiti i dokaze da će ekološka rekonstrukcija potpuno spriječiti emisiju svih štetnih gasova, pa i ugljen dioksida (CO2) koji najviše zagađuje atmosferu zbog čega bi, smatra on,termoelektrana morala plaćati visoke penale.

„Time će za sva vremena zatvoriti usta svima koji zbunjuju javnost izjavama da je to gruba neistina i da se ekološkom rekonstrukcijom neće nimalo smanjiti emisija CO2, kao i da će zbog visokih penala proizvodni troškovi termoelktrane biti prohibitivno visoki. Želimo da vjerujemo da će nam najavljena studija dokazati i da će termoelektrana biti isplativa, pored ostalog, zato što će moći da radi svih najavljenih 30 godina uprkos nedvosmislenim porukama iz EU i drugih vodećih svjetskih adresa da će se zbog pogubnog uticaja na klimatske promjene sve termoelektrane morati brzo gasiti“, pojašnjava on.

„Sve u svemu, iskreno se nadamo da će nas čelnici Vlade i EPCG sjutrašnjim objavljivanjem studije isplativosti i ugovora o gradnji termoelektrane uvjeriti da ekološka rekonstrukcija termoelektrane 2020. godine nije obični predizborni projekat kao što je bio Drugi Blok 2016. godine, i da se, nedajbože, 60 miliona eura neće potrošiti na njenu gradnju samo zato što će jednu korist od toga imati familija predsjednika države i DPS“, stoji na kraju saopštenja člana Predsjedništva URA Dejana Mijovića.

Izvor: fosmedia.me