Milačić: Gdje je Milo Đukanović dok hapse Božovića?

Predsjednik Prave Crne Gore Marko Milačić kazao je za Televiziju Crne Gore da vjeruje da je uhapšeni predsjednik Opštine Budva Milo Božović nevin. On ističe da još nije vidio hapšenje političara DPS-a i bliskih partija, koji su, kako je rekao, ogrezli u kriminalu, a da su već dva funkcionera koji su na vlasti nakon 30. avgusta procesuirani. Objasnio je da ne zagovara selektivnu pravdu, ali da se prioriteti moraju znati.

– Pitanje prioriteta je ono koje građani Crne Gore od juče postavljaju. U svakom slučaju, Milo Đukanović je na slobodi na plažama Dubaija, gospodin Zoran Lazović, Katnić, svi ljudi koji su bili dio bivše vlasti… brojni ljudi u parlamentu za koje imamo osnovane sumnje i za koje smo tražili skidanje imuniteta… Ja želim samo da postavim pitanje. Naravno da pravda treba da bude jednaka za sve i dostupna svima. Uvijek ću pozdraviti pravdu. Ali ako vi vidite da imamo procesuiranje onih ljudi koji su došli na vlast nakon 30. avgusta, ja mislim da je to za jedan znak pitanja i volio bih da čujem odgovore na to, rekao je on.

On ističe da je siguran u nevinost Mila Božovića koji je negirao krivicu.

– Milo Božović je čovjek koji je 30 godina bio neko ko se borio protiv nepravde i režima i koji je u velikoj mjeri doprinio da se oslobodi cijela Crna Gora. Čovjek koji se dokazao svojom borbom. Negirao je, ja nemam dilemu da je to tako jer je u pitanju čovjek koji stoji iza svojih riječi, kazao je Milačić.

On je zato ponovio jedno pitanje.

Gdje je Milo Đukanović u trenutku kada vi imate hapšenje Mila Božovića? I ja mislim dok mi ne budemo imali procesuiranje Đukanovića, Lazovića i Katnića, treba da se okrenemo drugim temama, rekao je on.

On je istakao da želi da vidi šta će se dešavati sa funkcionerima DPS-a i onima koji su gravitirali ka toj partiji.

– Mi nemamo ni jedan slučaj procesuiranja političara iz redova DPS-a koliko znam. Imamo procesuiranje dva čovjeka iz redova ljudi koji su na vlasti nakon 30. avgusta, a ja svakodnevno u Skupštini srijećem ljude koji su, da kažem, ogrezli u kriminalu, kazao je Milačić.

Podsjetio je da je posnio dvije prijave protiv Lazovića, a taj čovjek je na slobodi.

– Đukanović je na slobodi, Lazović je na slobodi, Katnić sigurno sadi luk na svom imanju. Čovjek koji je godinama štitio najveće kriminalce i Đukanovića je na slobodi, na svom imanju, a Milo Božović je uhapšen pred Vaskrs, rekao je on.

