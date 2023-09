Milan Mijo Lekić za BORBU: Kadar Demokrata tri puta nezakonito imenovan za predsjednika Odbora direktora Rudnika uglja Pljevlja!

Smijenjeni izvršni direktor Rudnika uglja Pljevlja Milan Mijo Lekić saopštio je da je predsjednik Odbora direktora RU Pljevlja kadar Demokrata Dušan Janjušević nezakonito postavljen na tu funkciju.

Na taj način su sve odluke Odbora direktora RU Pljevlja, kako kaže, nezakonite.

Analizirajući dokumentaciju vezanu za dešavanja u RU PV poslednjih dana, a koja se tiču zloupotrebe sopstvenih grešaka prilikom mog imenovanja od strane pojedinaca iz Odbora direktora, na način da svoje greške koriste za opravdanje novih grešaka koje prave (znam da zvuči teško razumljivo, jer je zdravorazumskom razmišljanju stvarno teško da to shvati) došao sam do saznanja da je imenovanje predsjednika Odbora direktora RUPV nezakonito.

To čini nezakonitim odluke koje Odbor donosi, a što će se utvrditi u odgovarajućim inspekcijskim i sudskim postupcima. Budući da predmetna pitanja nisu bila u mojim nadležnostima, to sam sticajem okolnosti, u pokušajima da odbranim istinu, došao do ovih

saznanja.

Naime, predsjednik Odbora direktora, u skladu sa sistematizacijom, mora imati 3 godine iskustva u nivou VII stepena obrazovanja, koji stepen se traži za tu poziciju. Gospodin Dušan Janjušević, tadašnji, a i sadašnji predsjednik Odbora direktora, diplomirao je u martu 2021. godine, a već u aprilu te godine, postao je predsjednik Odbora direktora, kaže Lekić.

Čak ni u teoriji, što je potpuno jasno, nije moguće da je za oko mjesec dana od diplomiranja do imenovanja, stekao 3 godine iskustva u stepenu obrazovanja koji se traži sistematizacijom za tu poziciju.

“Tako je bilo 2021. godine, odnosno, te godine, bez dana radnog iskustva u struci, u stepenu obrazovanja koje se traži, gospodin Janjušević je nezakonito imenovan za predsjednika Odbora direktora.

Kako se na tu funkciju imenuje na perid od godinu dana, došli smo u situaciju da je ponovno imenovanje gospodina Janjuševića 2022. godine, takođe bilo nezakonito, jer je u međuvremenu stekao samo godinu dana iskustva i to na mjestu na koje je nezakonito došao.

Istekom mandata u toku 2023. godine, gospodin Janjušević je treći put nezakonito imenovan, ovaj put sa dvije godine, nezakonito stečenog radnog iskustva, tvrdi Lekić.

Kad bi u nekoj suludoj teoriji, dodaje on, gospodin Janjušević nastavio mandat, pa došao u poziciju da opet 2024. godine bude imenovan na istu poziciju, tek tada bi imao tri godine iskustva u VII stepenu obrazovanja, stečenog nezakonito u međuvremenu.

“Imajući rečeno u vidu, kao i okolnosti da nezakoniti predsjednik Odbora direktora, svjesno ili zbog nekompetentnosti, ometa i dovodi u zabludu ostale kolege iz Odbora direktora, došli smo u situaciju da su Odluke odbora direktora nezakonite i u formalnom i u materijalnom smislu, te je moja profesionalna i ljudska dužnost, prema radnicima RUPV, građanima Pljevalja i cijeloj Crnoj Gori, da ukažem na nezakonitosti i štetu koja se nanosi svima, pa i meni samom, navodi on.

Lekić kaže da je predao i inicijativu za postupanje nadležne inspekcije.

“ Istovremeno, u fazi sam predaje tužbe za poništenje nezakonite odluke Odbora direktora o mom razrješenju, zbog koje su već nastupile štetne posledice po RUPV, za koje će, nadam se, shodno zakonskim odredbama, odgovarati pojedinci iz Odbora direktora, svojom ličnom imovinom, kaže on.

Navedene okolnosti dovode ga, kako naglašava, u obavezu, da opisanim institucionalnim putem, ostvarim zaštitu RUPV, Pljevlja i Crne Gore, kako bismo se oslobodili nezakonitih i štetnih odluka ljudi koji nisu kompetentni da vode sistem kao što je RUPV.

“Moj mandat izvršnog direktora, cijelo vrijeme je tekao kroz neprekidnu borbu sa napadima bivšeg režima, kao i borbu sa pojedincima iz Odbora direktora, kojima je teško bilo objasniti bilo koje pitanje iz struke (možda zbog nedostatka iskustva). Na ivici sukoba i vještinom mene i menadžerskog tima koga sam izabrao, uspjeli smo da izbjegnemo sve zamke i ometanja, nažalost i pomenutih iz Odbora direktora i postavimo rekorde u proizvodnji i profitu.

Prošle godine imali prihod od 61 miliona.

Naš uspjeh se ogleda u tome, da je u 2022. godini, prihod iznosio 61 milion evra, davanje državi i opštini kroz razne obaveze iznosilo je oko 19,5 miliona evra, investirano je oko 15 miliona eura u mehanizaciju, povećana je vrijednost društva sa oko 105 na oko 130 miliona eura, plate su značajno povećane i sve to u situaciji kada su proširene djelatnosti RUPV kroz građevinsku službu islužbu za rekultivaciju, kaže on.

Svim navedenim rekordima i uvedenim novinama, otvorena su proizvodna radna mjesta, što je uzrokovalo zapošljavanje preko 500 mladih ljudi.

“Pozitivna posledica takvog rada, neminovno je uzrokovala značajan pad prosječne starosti radnika, koja je bila debelo preko 50 godina.

Na kraju svega toga, 2022. godine, preostala je neto dobit od 9,4 miliona evra. Usudio bih se reći, fantastičan posao je urađen.

Takav posao je izgleda, najveći problem ljudima koji su pokrenuli prljavu kampanju, od koje se mogu lako braniti istinom, strukom i zakonom. Izgleda, uspjeh u radu se ne oprašta od strane onih koji ne znaju da rade. Sporedna je moja odbrana, ovde je suštinski potrebno odbraniti interese RUPV, Pljevalja i Crne Gore, a od štete koju prave nekompetentni kadrovi, na pozicijama koje su zauzeli nezakonito.

U iščekivanju brze reakcije nadležne inspekcije i brzog rješavanja sudskog postupka, pozdravljam vas rudarskim pozdravom – srećno, zaključuje Lekić.

Izvor-borba