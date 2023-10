Milatović političkim liderima: Nemojte svoje nesnalaženje da prebacujete predsjedniku

Ja branim stav da se vlada bira u Crnoj Gori, kakva god da je ona.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović predstavio je danas platformu koja ce biti upućena svim političkim partijama, koja za cilj ima brže pristupanje Crne Gore Evopskoj uniji.

On je predstavljajući „Zajedničku platformu za Crnu Goru u EU!“, kazao da će inicijativa biti upućena predstavnicima svih političkih partija u crnogorskom Parlamentu, a čiji je primarni cilj vraćanje reformske i evropske agende u društveno-politički fokus, kao i zajedničko djelovanje na ubrzanju našeg evropskog puta.



– Moramo uložiti napore na vladavini prava, uspostavljanju održivog ekonomskog razvoja, reformi izbirnog zakonodavstva, kreiranju kvalitenijeg obrzovnog sistema, kao i jačanju pozitivnog imidža Crne Gopre u EU i regionu, rekao je Milatović na konferenciji za novinare.

Platforma, kako je rekao predstavlja poziv svim parlamentarnim subjektima da se okupimo oko zajedničkih ciljeva, da pokažu odgovornost prema građanima i rade na jačanju kohezije našeg društva.

Evropska budućnost Crne Gore predstavlja zajednički imenitelj svih aktera crnogoskog društva. Ne postoji politički subjekt koji se u svom djelovanju zalaže za suprotan cilj, a podrška građana EU od više od 80% daleko je iznad regionalnog prosjeka. Međutim, kada govorimo o sprovođenju evropskog cilja na institucionalnom i operativnom nivou, brojni su izazovi i prepreke. To dokazuje činjenica da proces pregovora sa Evropskom unijom traje više od decenije. U tom procesu propuštene su šanse za sprovođenjem ključnih reformi, uz ostvarivanje partikularnih interesa političkih subjekata i gomilanje institucionalnih problema, koji u odsustvu političkog konsenzusa, doživljavaju svoju kulminaciju- rekao je predsjednik.

Imajući u vidu institucionalnu blokadu u kojoj se Crna Gora nalazi, istakao je predsjednik, ova Platforma može biti jedan dodatni korak, kojim želi dati doprinos politicko-institucionalnoj konsolidaciji u državi.

– Od stupanja na dužnost Predsjednika Crne Gore, aktivno radim na pokretanju političkog dijaloga o ključnim temama za dalji razvoj naše države, ali i afirmisanju “kulture dijaloga” kao univerzalne društvene vrijednosti. Smatram da je razgovor sa političkim akterima na ravnopravnim osnovama, i saradnja sa političkim subjektima bez obzira na njihovu snagu, dužnost i obaveza Predsjednika države, a posebno onog koji želi da ravnopravno zastupa interese svakog građanina. Crna Gora ne može krenuti naprijed bez saradnje i zajedničkog djelovanja- rekao je Milatović.

Predsjednik je kazao da će 5.oktobra, učestvovati na trećem samitu Evropske političke zajednice, koja okuplja skoro 50 EU i drugih evropskih lidera.

– Na ovom samitu želim da prenesem poruku evropskim i regionalnim liderima da u Crnoj Gori postoji snažna volja da se ubrza proces pristupanja Evropskoj uniji, i da smo politički dorasli ovom istorijskom zadatku. Duboko vjerujem da u širem geopolitičkom kontekstu, kao i aktuelnim prilikama na Zapadnom Balkanu i u regionu Istočne Evrope, uspješna evropska priča Crne Gore može biti mnogo šira od samih granica naše zemlje i dati novu vidljivu vitalnost politici proširenja- rekao je on.

Predlog Platforme biće upućen danas svim parlamentarnim subjektima, istakao je predsjednik i dodao da očekuje istorijesko potpisivanje ove inicijative.

Predsjednik je, odgovarajući na pitanja novinara, istakao da Crna Gora nema vremena za čekanje, te on kazao predsjednik, smatra da je sada pravi trenutak da se kao društvo okupimo oko „prave agende

Konačno je došlo vrijeme da uradimo sve što je do nas, a to može samo kroz zajedničko djelovanje. Ja imam obavezu kao predsjednik da stavljam u fokus teme koje se tiču svih građana – poručio on.

Predsjednik je rekao da je vrijeme da se svi u Crnoj Gori okupe oko zajedničke misije.

– Crna Gora mora da uradi sve sto je do nas, a to može doći samo kroz zajedničko djelovanje – rekao je Milatović.

On je rekao da je Platforma veća od „bilo koje vlade“ te da njenim predlaganjem ne krši Ustav.

Vlada će biti više, one će se razlikovati, a ovo je magistarla oko koje mi kao društvo treba da se složimo. Ovo je naš zajednički imenitelj – istakao je on i naglasio da svi treba da se naviknemo na činjenicu da je Crna Gora demokratska zemlja i da svi imaju pravo da kažu svoje mišljenje.

On je rekao da se on ne miješa u ingerencije mandatara i vlade, već da kao predsjednik predstavlja narod i državu i da je sve što je bilo do njega uradio u zakonskim okvirima i u roku.

– Nadam se da će se vlada konačno predložiti i da će se u parlamentu izglasati. Ukoliko se to ne desi, ja ću u skladu sa svojim obavezama, raspisati izbore – poručio je on.

Milatović je istakao da su njegovi stavovi bili od početka jasni i da vlada mora da bude proevrospska.

– Nemojte da svoje nesnalaženje da prebacujete na predsjednika države – naglasio je Milatović i dodao da kao predsjednik uvijek iskreno nastupao pred građanima.

– Zajednička platforma je konstruktina stvar, oko koje treba da se okupimo svi kao jedno društvo. Ovo nije priča jedne vlade, ovo je priča svih vlada. Ovo je magistrala svih nas, a magistrala je Crna Gora u EU – kazao je on.

Predsjednik je istakao da je Spajić puno uradio u prethodne tri godine za Crnu Goru i da on ima pravo po svim standardima da bude mandatar.

– Želim mu u tom smislu sve najbolje. Smatram da u poruđenju sa svim mandatarima on u situaciji u kojoj još ni jedan mandatar nije bio. Zašto nemamo vladu, to je pitanje za njega. Ali, želim da on napravi vladu na osnovu ove platforme – poručio je on.

On je kazao da je vrijeme da Crna Gora prestane da bude najnaprednija članioca kandidat, već da uđe u EU.

– Crna Gora je demokratska zemlja, i ja kao predsjenik Crne Gore branim taj stav. Ja branim taj stav da se vlada bira u Crnoj Gori, kakva god da je ona. Što se tiče Amerike, ja sam čovjek koji je istinski privržen američkim i zapadnim vrijednostima – poručio je Milatović i kazao da on dijeli vrijednsti zapada uključujući i to da se vlada bira na izborima.

On je kazao da želi najbolje moguće odnose sa svim susjedima u regionu i da vrlo cijeni aprtenrstvo koje Crna Gora ima sa SAD.

On je rekao da je posao predsjednika da ima kontakte sa svim političkim partijama, a „mandat je mandatarev“ do isteka roka od 90 dana.

On je kazao da se on ne miješa u proces formiranja vlade i da on smatra da je kod nas generalno problem nedostatka komunikacije.

– Mislim da u tome leži problem i crnogorske vlade – ocijenio je Milatović.

