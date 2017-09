Mileševa je spona i korijen

Na prelijepom mjestu, po divnom danu 19. septembra, i ove godine svetom arhijerejskom liturgijom koju je služio vladika Atanasije sa sveštenstvom, molitvom i druženjem nakon lomljenja slavskog kolača i litije oko crkve proslavljena je hramovna slava Manastira svetog arhađela Mihaila u Đurđevića Tari. Obnovljena kamena crkva iz 13. Vijeka okružena blagodatnim mirom privlači vjernike. Mnogobrojni turisti budu zadivljeni izgledom bogomolje koja krijepi dušu na mjestu gdje svaki ugrađeni kamen svjedok viševijekovne molitve i nade predaka koji su snagu dobijali kroz vjeru i Božiju pomoć.

-Sa Gospodom smo jaki, nismo sami, imamo utjehu, znanje, mir. Imamo sve. Srpsko biće je jedno, ma gdje se na planeti nalaze njegovi članovi i to svjedoči njegova duša koju predstvalja crkva. Crkva veže sve krajeve. Prostor Eparhija Mileševske je korijen i ima specifičnu istorijsku ulogu. Oni koji žele da nas raščlane, jedinstveno srpsko biće, neće uspjeti jer duboki korijen Milešve je spona- korijen odakle je sve počelo i razagranalo se. Razumite svoju ulogu korijena i spajališta. Kada vidim divne svodove ovog svetog hrama blagodarim Bogu za vašu ljubav prema onom što jeste, prema rodu, zvali ga kako hoćete, mi znamo koji je to rod. Ovaj prelijep hram puno puta obnavljan iz ruševina. Važno je to napomenuti, zato što i čovjek može da se obnavlja. Čovjeka je teško obnoviti ali i čovjek može da se obnovi, da bude pravi. Naša misiija je da svako prema sebi pogleda da li ima nešto čemu treba obnove u sebi. Tješi me što Gospod u svojoj milosti daje čovjeku mogućnost da što je pogrešio može da popravi. Gospod nas je priziva da budemo blizu njega i u svojoj dobroti on nudi pričešće na svakoj liturgiji. Nije najveći izraz milosrđa Božijeg što je slijepome dao vid, niti hromom da prohoda, već je najveća milost što čovjek može sebe da obnovi, preradi ličnost za vječnost. Mi se pričešćem obnavljamo jer Gospod je naš sazdatelj. Divim se vašoj ljubavi prema Gospodu i precima,čvrstom stajanju na temelju koji vas je dao, rekao je u besjedi vladika Atanasije, čestitajući obnovu hrama i slavu.

Danas je i za istinu potrebno lobirati jer današnjem svijetu istina nije privlačna, rekao je vladika Atanasije, jer „laž je grlata i daleko se čuje“.

– Naša slabost je da ovlaš slušamo o svetim stvarima. Nemojte ovlaš da pristupate imenu arhađela Mihailo, koji je najblaži Bogu, čuje, kao i svi sveti, sve naše molitve, rekao je vladika Atanasije uz obećanje da će se potruditi da u hramu bude više molitvenika i da „molitva bude širena iz više srca i usta“.

Na svečanom ručku, koji su pripremili kumovi slave Miljan i Veljko Ostojić, prisutne je pozdravio i čestotao slavu predsjednik opštine Mirko Đačić, podsjećajući na istoriju manastira i praznik čudo sv. Arhađela Mihaila koji je „u vrijeme ranohrišćansko učio ljude da se mole Bogu i krste u ime oca, sina i svetog duha“.

-Zna se da je crkva nekoliko puta spaljivana, poslednji put 1875. Godine i bila je u zgaruištu sve do 1995. kada je imenovan odbor na čelu sa dr Jovanom Novoselom. Preduzeta su arheološka istraživanja i tim sa prof dr Jovanom Neškovićem, sa beogradskog Arhitektonskog fakulteta, urdio je projektnu dokuemtaciju. Objekat crkve izgrađen je 2000. godine, nedugo zatim izgrađen je zvonik, a kasnije svesrdnom pomoći Rudnika uglja, izgrađen je pomoćni objekat konak, rekao je Đačić, zahvaljujući na pozivu da prisustvuje slavi i iskaže poštovanje vladici Atanasiju.

Praznično slavlje uveličali su duhovnim i izvornim pjesmama Miodrag Žunić, guslari Vlastimir Barać i mladi Aleksa Dakić. Sledeće godine kum slave je Slavko Kljajević.