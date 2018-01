Miličković: Vlada što prije da isplatiti A2A i spriječi ekonomski kolaps

Crnoj Gori prijeti ekonomski kolaps, ukoliko crnogorska Vlada ovih dana ne raskine ugovor i ne isplati italijansku kompaniju A2A u Elektroprivredi Crne Gore (EPCG), poručio je predsjednik Udruženja manjinskih akcionara EPCG, Vasilije Milickovic

On je danas, na pres konferenciji, kazao da je 16. januara ove godine podnio krivičnu prijavu protiv premijera Duška Markovića i ministarke ekonomije Dragice Sekulić, navodeći da je posljednjih sedam mjeseci „vršio pritisak na Vladu Crne Gore“ da na instant raskine ugovor sa italijanskom kompanijom A2A u EPCG, jer bi, kako je rekao, taj model raskida otvorio novi list u ekonomskom razvoju i privrednom preporodu Crne Gore.

„Ukoliko se ne postupi kako sam sugerisao, ne radi se samo o krivičnom djelu, već se radi o veleizdaji državnih interesa. Ukoliko se ovih dana ne raskine ugovor i ne isplati italijanska kompanija A2A prijeti ekonomski kolaps u Crnoj Gori. Čak je ugrožen i biološki opstanak ovog naroda“, smatra Miličković.

Prema njegovim riječima, ministarka Sekulić je 4. januara saopštila da o njegovom modelu instant raskida Vlada ozbiljno razmišlja i da je u pregovorima sa inostranim finansijskim institucijama, koje bi, kako je pojasnio, otkupile akcije „i tako Vlada postala, vrlo brzo, vlasnik 99 odsto akcija u EPCG“.

„Priznajem da je i to neki pomak. Međutim, ja u tu Vladu i njihove namjere ne vjerujem. Dolazili su Mađari u Podgoricu, osjetili su da mogu u koruptivnom poslu doći do tih akcija, što bi bilo pogubno za Crnu Goru. I ja sam krivičnu prijavu nazvao kao djelo u pokušaju, jer se taj događaj još nije desio, da bi se spriječio. Ja ću učiniti dodatni napor da se to zaista ne desi“, istakao je Miličković.

On je pojasnio da Vlada hitno mora da se sa 200 miliona eura zaduži kod neke bankarske institucije u Crnoj Gori ili u inostranstvu i isplati italijanskog partnera i postane vlasnik 99 odsto akcija EPCG.

„Tada više ne postoji nikakva opasnost da neko može otkupiti te akcije, da se Italijani mogu predomisliti. Apsolutno, taj strah više ne postoji“, objasnio je Miličković.

Kada bi Vlada postala vlasnik 99 odsto akcija u EPCG, ona bi, kako je rekao, sa računa EPCG, od 250 miliona eura, koliko je oročenih sredstava, moga povući 200 miliona eura i vratiti kredit.

„U tom momentu imamo jednu veliku prednost. EPCG je tada potencijalni partner za ulaganje stranog investitora u procesu dokapitalizacije. Ako bi se desilo da EPCG nije u mogućnosti da raspiše tender ove gdoine za dokapitalizaciju, to je toliko pogubno kao da je neko bacio atomsku bombu na Crnu Goru“, rekao je Miličković.

Prema njegvim riječima, prvi finansijski efekat jeste saznanje da bi otkup akcija poreske obveznike koštao nula eura.

„Kako dolazimo do nula eura? Pa jednostavno, od 250 miliona eura na žiro računu EPCG-a, po prirodi stvari 42 odsto pripada italijanima, dakle nekih 100 miliona eura isplaćujemo akcije italijana sa njihovim novcem“, naveo je Miličković.

Na crnogorskoj berzi, akcijama EPCG, kako je rekao, u posljednjih 10 godina trguje 0,5 odsto akcionara, a dva akcionara A2A i država Crna Gora, koji imaju 99 odsto akcija, nisu nijednu kupili niti prodali.

„Akcijama su trgovali penzioneri, invalidi, ljudi bez znanja, koju su dobili akcije u procesu vaučerske privatizacije, koji se nisu sjetili, ili nisu bili tu da ih 2009. godine prodaju po 8,4 eura, nego su ostali i oni sada jadni trgujući na berzi, su formirali berzansku cijenu. Ovo je istina i ovu istinu vam niko u Crnoj Gori neće moći demantovati“, rekao je Miličković.

On je naveo da je ministarka ekonomije Dragica Sekulić, gostujući na Pink M televiziji, u emisiji Argument iznijela neistine na njegov račun.

„Moram joj reći da je nepristojno zavlačiti ruku u tuđe džepove, u novčanike, preispitivati imovno stanje, množiti mi akcije itd. Razočaraću je informacijom da u EPCG nemam samo 100 akcija, kako je saopštila, već moja firma „ Company M&V“ ima 4,8 hiljada akcija. Vasilije Miličković je i najveći pojedinačni akcionar u „svemirskoj letjelici“ (Crnogorski elektroprenosni sistem), koju je ona sinoć spominjala“, poručio je Miličković.

PR centar