Iskonski mir, harmonija života i upućenost čovjeka na čovjeka, porodicu, stvaranje, izobilje darova prirode, svakodnevno prisustvo biljnog i životinjskog svijeta u okruženju savremenog čovjeka sve brže se gubi u 21. vijeku. Čovjek je postao predmet medija, neprestano bombardovan informacijama koje izazivaju različita osjećanja, od straha, sreće, brige, nade. Pandemija korona virusa još je više doprinijela otuđenosti ljudi, “zarobila” djecu u svijetu imaginarnih slika i nametnula video igre kao zamjenu za stvarni izlazak i druženje.

Da li sreća današnjeg čovjeka sve više zavisi od prijatelja sa brojnih društvenih mreža (fejsbuk, instagram, tviter, tik tok, jutjub) i emitovanih sadržaja? Čini se da danas mnogi putuju, izlaze i druže se samo da bi objavili „dali na znanje“, kako bi od virtuelnih prijatelja očekivali potvrdu , odborenje ili popularnost u vidu sviđanja kroz klik i lajk, a da li je kod svih tako? Mehanizam klika i lajka postao je izvor bogaćenja ili dobro plaćenog posla.

Kreativniji ljudi upućeni u mogućnosti digitalizacije (sve ono što računari mogu da urade umjesto nas – pretvaranje informacija u digitalan oblik – onaj oblik u kome računari mogu tom informacijom da barataju) iskoristili su društvene mreže da zarade, pa danas postoje poslovi koji nisu postojali prije 20 godina. Influenser je osoba koja preko društvenih mreža zarađuje novac, tako što javnosti plasiraju svoja mišljenja o različitim proizvodima, društvenim i političkim temama, putovanjima, kuvanju, šminkanju, humoru,fotografisanju, tekstovima… Najveće zarade i mogućnosti pruža internet platforma za razmjenu i djeljenje video zapisa Youtube (Jutjub).

Studija kanadskog sociologa kulture Maršala Makluana iz 1969. godine da će čitav svijet biti jedno globalno selo, u kome je moguć neposredan vid komunikacije, za razliku od gradske sredine, gdje je ljudska komunikacija slabije izražena, zbog dubokih socijalnih razlika u 21. vijeku ubrzana je razvojem digitalizacije. Globalizacija svakodnevno donosi nove nepoznate riječi a koje postaju svakodnevne kroz Internet ( koji u svakom trenutuku kao globalni informaciono-komunikacioni sistem umreženih računara putem kablova i bežičnih signala omogućava razmjenu tekstualnih, audio i video sadržaja putem računara, tablet ili mobilnih telefona ukoliko su povezani na internet). Jedna analogija internet mrežu izjednačava sa restoranom u kome su veb stranice najpopularnija jela na meniju, a tu su mnogi servisi kao npr. slanje dokumenata u svim oblicima preko elektronske pošte. Internetske usluge imaju sve više društvenih mreža: fejsbuk, tviter, instagram, tik tok, snepčet, … i jutjub, koji ima 2 milijarde korisnika a TikTok ima 700 miliona.

Klikom do milionskih zarada

Nove informacione tehnologije i razvoj društvenih mreža, posebno američkog veb sajta za dijeljenje video snimaka (Jutjub) poslednjih 16 godina uz pomoć inteneta stvorio je novu industriju u kojoj se ostvaruje milionske zarade. Na osnovu novog zanimanja jutjuber, koji je kreator video zapisa na istoimenom sajtu, napravljena je i Forbsova lista najbogatijih milionera jutjubera. Već tri godine na vodećem mjestu je devetogdišnji dječak koji predstavlja nove igračke Rajan Kadži, sa kanala Ryan’s World, a koji je za to vrijeme, prema procjeni Forbesa, zaradio skoro 30 miliona dolara. Dječak danas na internet trgovinama prodaje liniju svojih igračaka, ruksaka, zubnih pasti,…, od čega je prošle godine zaradio 200 miliona dolara.

Iznos novca koji će zaraditi jutjuber zavisi od broja: pregleda video zapisa, pretplatnika tog kanala, pratilaca ili subskrajbera, broju pregleda, komentara, klikova ili lajkova (evidencija osjećanja), kao i od raznih reklama i sponzorstava. Klik za 1000 pregleda može da varira može od 0,1 do 4 evra.

Američka kompanija Google (Gugl), specijalizovana za internet pretragu i reklamiranje na internetu, je 2006. g kupila videosajt Jutjub za 1,5 milijardi dolara a povratila je ulog, preko njihove marketinške firme AdSense oglasa ispod video snimaka, za manje od četiri mjeseca i „naplaćuje“ proviziju do 40% zarade. Zato je Jutjub postao Guglova “zlatna koka” koja trenutno ima više od dvije milijarde korisnika, od kojih 750 miliona gleda video svakog dana. Gugl ima godišnju zaradu preko 28 milijardi dolara, od čega od oglasa u video klipovima ili na samom sajtu zaradi više od 15 milijardi dolara a od plaćenih (sponzorisanih) video klipova, koji se pojavljuju na vrhu pretraga unutar sajta i aplikacije Gugl, zaradi još osam milijardi dolara. Marketing navodi četiri faktora koji utiču na cijenu pregleda: država iz koje pregled dolazi, dužina videa, korisnost video sadržaja i starosna struktura publike.

Da bi počeli da zarađujete od klikova na Jutjubu potrebno je da imate 1000 pratilaca ( subskrajbera) i dužinu pregleda minimum 4.000 sati na godišnjem nivou. Krajem marta ove godine Američka vlada je naložila kompaniji Gugl da u njihovo ime prikupi porez na zaradu koju Jutjub isplaćuje svima koji se trenutno nalaze u Jutjubovom Partner programu, a nisu građani SAD, piše portal Netokracija. Kreatori na ovoj platformi koji nisu u SAD-u moraće da popune neophodne podatke u svom AdSense nalogu i ako to učine i nisu američki državljani, Gugle će im ubuduće skidati 24 odsto za sve preglede koji dolaze iz Amerike. Ukoliko to ne urade do početka juna 2021. godine, Jutjub će im automatski skinuti 24 odsto od njihove zarade na ime plaćanja poreza. Jutjub je je tokom 2021. duplirao broj ljudi u Jutjub partner programu, tj, osoba koje imaju monetizovane kanale i zarađuju novac od tih kanala. Prema riječima izvršne direktorke Jutjuba Susan Vojcicki, Jutjub ekosistem generiše 16 milijardi dolara samo u Americi što je ekvivalent od 345.000 poslova sa punim radnim vremenom. Slična je situacija i sa evropskim zemljama, pa tako u Velikoj Britaniji Jutjub stvara oko 1,9 milijardi dolara, dok se procjenjuje da je u Francuskoj ta cifra oko 626 miliona dolara.

Promocija života u selu kao ogledalo onog što gubimo

U milijardama Jutjubovih objava jedna iz Azerbejdžana na temu “seoski život”, bez riječi i muzike, je za manje od dvije godine privukla preko 2,6 miliona pratilaca (subskrajbera). Sigurno da zarada nije izostala ali ovaj kanal otkrio je mnogo o životu umornog savremenog čovjeka, što se vidi u desetinama hiljada komentara, iste sadržine, bez obzira na jezik, naciju i vjeru. Poruka je da svi vole isto – čeznu za stabilnom porodicom i prirodom, da su umorni od gradskih stanova i zatvorenosti u “četiri zida”, te da ni jedan komfor ne može da nadoknadi iscjeljujuću snagu prirode i složne ljudske zajednice.

Da raj na zemlji postoji, u izobilju ljepote prirode i porodičnog sklada i snage, uvjerilili su se milioni gledalaca jutjub kanala „Country Life Vlog“, na kome se prikazuje seoski život azerbejdžanske porodice Ramikhanov, u kome je srce priče majka Aziza. Osnivač kanala, autor i montažer video zapisa je Azizin sin- profesionalni kuvar Amiraslan, koji je radio u glavnom gradu Bakuu. Kada je zbog pandemije 2020. godine restoran zatvoren vratio se u rodno selo i dva puta nedeljno objavljuje, mnogi bi rekli kulinarske, video snimke njegove porodice i majke Azize, koja sprema hranu na vatri u otvorenom prostoru, na svom poljoprivrednom zemljištu u blizini svog sela, gdje su izgradili neobičnu kućicu sa zemljanim krovom, koja izgleda kao veći trap, kako bi proces snimanja bio još uzbudljiviji.

Crni opanci na nogama, obučena raznobojno, baka Aziza je centralna figura, nosi šarenu maramu oko glave, prusluk preko bluze ili džempera, suknju preko trenerke, koja zna da sječe drva, napravi pećnicu od zemlje i slame, počasti goste, isječe but s kostima, završi poslove u vrtu a ima čarobne ruke bilo da sprema ručak, kolače, sok, slatko, zimnicu ili zaliva cvijeće, hrani kokoške, patke, krave ili ovce. Uvijek zajedno sa suprugom u svim poslovima, zajednički odmor uz tek pripremljen čaj je isti scenario svake objave, a pojave se nekada nana, unučad, komšije koje ugoste čajem, kolačima ili ručkom. Težak rad ne izostaje, od alata svakodnevno koriste sjekiru, za spremanje hrane sataru i oklagiju, više vrsta peći, koje sami prave, za kuvanje na otvorenom i na plamenu vatre. Na prvi pogled rekli bi siromašna porodica, bez vode i struje, koja živi od stada ovaca, nekoliko krava stare rase „buša“, kokoški, patki, uz kućne ljubimce mačke i dva psa. Međutim Azizina porodica živi kao u raju, sa izobiljem plodova, u selu Gil u Gusaru, ispod planina Velikog Kavkaza.

Ove objave nesumnjivo će dopriniti razvoju turizma u Azerjbedžanu jer mnogi pitaju da li mogu da ih posjete, da okuse njihovu hranu, da uživaju u spektakularnim pejzažima, miru i tišini, koju remeti samo cvrkut ptica, šum vjetra, žubor vode, rijetko tih razgovor, motorna testera, zvuk traktora. Raskošno cvijeće, livade, životinje kao da se utrkuju ko će više zaokupiti pažnju gledalaca, mačići u igri, pilići u šetnji, pačići u vodi, šepurenje pjevca, stada ovaca, govedi, svi stanu u kadar, pa se igraju pas i mačke, kokoške i krava. Dani puni sunca ili magle, kiše ili snijega a svaki ispunjen toplinom porodičnog ognjišta. Bez obzira na četiri godišnja doba, svako zablista u punoj ljepoti, bilo da je proljeće kada se sve budi, ljeto u punoći bogatstva i raskoši čitave prirode, jesen na zalasku ljepote i plodova, zime,kada zaledi površinu potoka i vedrim nebom obasja snježno bijele kristale. Lagani ljetnji povjetarac u kojem pčele skupljaju nektar sa obilnih cvjetnih livada, bogati rod voć, povrća, ljekovitog bilja zahtjeva svakodnevnu pažnju, rad, zaljevanje, nemoć uvelog lišća koje šumi pod naletom vjetra, pahulje kao da daju novu snagu zemlji koja se sprema da vaskrsne u punoj ljepoti novog proljeća. Sva godišnja doba imaju radost života koju neštedimice uznosi cvrkut ptica.

U poplavi tv kanala o putovanjima, receptima, sportu, muzici, politici i biznisu kod jedne obične seoske porodice prikazuje se svakodnevna rutina rada u vrtu, na livadi, hranjenju stoke, zajedničkom spremanju svih vrsta hrane, život koji podjseća na onaj od prije pola vijeka u selima bez vode i struje. Pratioci kanala kažu da vole da ih gledaju više od bilo koje serije i nisu potrebne riječi da bi razumjeli ljubav, briga i poštovanje jednih prema drugima, koja se prenosi i na gledaoce.

Za godinu njihov Jutjub kanal je okupio preko 450.000 pretplatnika, a mnogi njihovi video snimci dostigli su preko 10 miliona pregleda. Recepti bogati povrćem, voćem, domaćim mesom, puterom i jogurtom a jedini industrijski proizvodi su brašno, šećer i ulje. Ovaj azerbejdžanski internet projekat ukusa seoskog životta ima više hiljada komentara presrećnih gledalaca: „ovo je video snimak kako sam posjetio raj“, „duša se raduje tako prijateljskoj porodici koja zajedno radi i odmara“, „imate zlato u rukama“, „zavidim vam i obožavam vas, neka vas Bog zaštiti od svakog zla“, „ naporno radite, vaš život je lijep i zdrav“, „uvijek gledam sa osmijehom, mir i dobrota u vaš dom“, „takva idila među vama, gledam vas ujutru i želim da živim ujutru, ali ne u ovim gradskim stanovima, od jutra do mraka postoje četiri zida i televizor, prozor u svjetlost, a pošto ste od jutra do noći u pprirodi, to je zdravlje i sreća“, „gledam spoštovanjem ove ljude, oni su jedno s prirodom i ona im daje sve ovo bogatstvo“, „jedu sve ukusno zdravo, vlastitom rukom uzgojeno“, „ona je čarobnica“, „želite da posjetite ovo jesto, mir i tišinu“, „želim da vičem onima kojima sve nije dovoljno, uzmite primjer iz ove porodice“…..

V.M.

Tekst objavljen u PVN